Campuchia mở rộng kết nối 1 mạng lưới với Việt Nam, Lào, Thái Lan…, người dân 6 nước ĐNÁ được hưởng lợi

Việc mở rộng mạng lưới này giúp người dân Campuchia và nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thuận lợi thanh toán hơn.

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Theo tờ Khmer Times, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cho biết, Campuchia đang mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với 5 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đây là thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cho những tháng còn lại của NBC.

Theo NBC, hệ thống này được xây dựng trên nền tảng thanh toán số Bakong kết hợp với bộ tiêu chuẩn mã QR quốc gia KHQR của Campuchia. Cụ thể, khi quét mã QR tại những điểm bán thuộc mạng lưới đối tác, người dân Campuchia và du khách quốc tế có thể thanh toán ngay bằng đồng tiền tương ứng của từng quốc gia.

Campuchia mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với 5 quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: AKP

Đáng chú ý, NBC cho biết, với việc vận hành 5 kết nối thanh toán QR song phương, Campuchia hiện chỉ đứng sau Thái Lan về mức độ tích hợp thanh toán xuyên biên giới trong ASEAN. Việc triển khai hệ thống KHQR góp phần đưa Campuchia trở thành một trong những trung tâm thanh toán có mức độ kết nối cao trong khu vực.

Kết nối QR xuyên biên giới được kỳ vọng giúp đơn giản hóa các giao dịch hàng ngày cho người dân, khách du lịch, thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ trên khắp các quốc gia thành viên trong khu vực ASEAN.

Kinh tế Campuchia được dự báo tăng trưởng khoảng 3,9%

Kết nối thanh toán QR Code xuyên biên giới giúp tạo thuận lợi trong thanh toán, thúc đẩy du lịch và các hoạt động thương mại hằng ngày giữa các quốc gia. Ảnh: Alipay

Phát biểu tại hội nghị trên, bà Chea Serey, Thống đốc NBC cho biết nền kinh tế Campuchia được dự báo tăng trưởng khoảng 3,9% trong năm 2026, với động lực chủ yếu đến từ xuất khẩu hàng may mặc, các mặt hàng sản xuất phi may mặc, nông nghiệp và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, lĩnh vực du lịch của quốc gia này tiếp tục suy giảm nhẹ, trong khi xây dựng và bất động sản phục hồi chậm.

Theo Thống đốc NBC, kinh tế Campuchia đang chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, nhất là xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng và lạm phát 6 tháng đầu năm lên 4,9%. Bên cạnh đó, căng thẳng biên giới với Thái Lan, chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao, cùng với những tác động kéo dài sau đại dịch Covid-19 cũng tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, bà Chea Serey cho rằng việc duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 3 - 4% cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế và đa dạng hóa nền kinh tế theo Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1.







