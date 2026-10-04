Gia đình 3 người ăn khuya, nửa đêm cả nhà nhập viện: Bác sĩ hỏi ngay 2 câu về món ăn

Chỉ vài giờ sau khi ăn khuya, người chồng nôn ói, cả nhà phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ lập tức hỏi về 2 món ăn trên bàn.

Mới đây, trang tin Aboluowang (Trung Quốc) chia sẻ thông tin về trường hợp một gia đình ba người gặp sự cố sau khi ăn khuya.

Trong lúc ăn, người chồng tiện tay lấy một nắm hạt hướng dương từ trong lọ, cắn phải một hạt có vị đắng nhưng vẫn theo thói quen nuốt xuống và nghĩ: “Nấu hoặc rang chín là được”. Người vợ lại cho mộc nhĩ đã ngâm qua đêm vào nồi hầm cùng thịt gà vì cho rằng ngâm càng lâu thì mộc nhĩ càng mềm và ngấm vị.

Không ngờ đến nửa đêm, người chồng bắt đầu nôn ói, tiêu chảy. Cả nhà sau đó phải vào phòng cấp cứu vì nồi gà hầm mộc nhĩ. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao. Bác sĩ lập tức hỏi: “Mộc nhĩ đã ngâm bao lâu? Hạt có vị đắng không?”.

Khi thấy hướng dương bị đắng, người chồng không bỏ đi mà vẫn ăn. (Ảnh minh họa)

Nhiều người được dạy từ nhỏ rằng "nhiệt độ cao có thể loại bỏ mọi độc tố", vì vậy họ cắt và ăn đậu phộng nảy mầm, gọt vỏ và xào khoai tây nảy mầm , cắt bỏ lõi đỏ của mía và luộc, và liên tục hâm nóng lại rau củ thừa. Thực tế không phải vậy. Một số chất độc chỉ bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ 280℃, một số vẫn hoàn toàn ổn định ngay cả sau khi đun sôi ở 100℃ cả ngày, và một số lại tạo ra chất độc sau khi ngâm vài giờ.

Dưới đây là một số thực phẩm không nên ăn vì tiềm ẩn nguy cơ chứa độc tố:

Hạt bị mốc

Aflatoxin là độc tố do một số loại nấm mốc sản sinh, có thể xuất hiện trong lạc, ngô, gạo và nhiều loại hạt. WHO xếp aflatoxin vào nhóm chất gây ung thư cho người.

Độc tố này khá bền với nhiệt. Nấu ở 100°C, rang khoảng 180°C hay chiên ở 200°C không thể loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, nếu ăn phải hạt có vị đắng bất thường, không nên cố nuốt. Nếu cả túi có dấu hiệu mốc, mùi ôi hoặc bị mềm, dính, tốt nhất nên bỏ toàn bộ thay vì chỉ nhặt phần nhìn còn bình thường.

Mộc nhĩ ngâm quá lâu

Mộc nhĩ không có độc tự nhiên, nhưng ngâm lâu ở nhiệt độ phòng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Một số độc tố có khả năng chịu nhiệt nên đun sôi hay nấu kỹ cũng không đảm bảo loại bỏ được.

Mộc nhĩ không có độc tự nhiên, nhưng ngâm lâu ở nhiệt độ phòng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. (Ảnh minh họa)

Mộc nhĩ khô thường chỉ cần ngâm nước lạnh khoảng 1–2 giờ, tối đa 4 giờ. Vào mùa nóng, không nên để qua đêm ở nhiệt độ phòng. Nếu mộc nhĩ đã ngâm trở nên nhớt, mềm nhũn, nước đục hoặc có mùi chua, cần bỏ cả phần đã ngâm.

Khoai tây mọc mầm, chuyển xanh

Khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh có thể chứa hàm lượng solanine cao hơn bình thường. Chất này tương đối bền với nhiệt nên luộc, hấp hay xào không thể loại bỏ hoàn toàn.

Ăn phải khoai tây chứa nhiều solanine có thể gây tê miệng, ngứa họng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy; trường hợp nặng có thể co giật hoặc suy hô hấp.

Nếu khoai tây mọc nhiều mầm, mầm dài, xanh trên diện rộng, bị mềm, thối hoặc có mùi lạ, nên bỏ cả củ.

Mía bị biến chất

Mía có lõi chuyển đỏ, vàng hoặc nâu, xuất hiện các đường đỏ, bị mềm hoặc có mùi chua, mùi rượu hay mùi mốc có thể đã bị nấm và vi sinh vật gây hư hỏng.

Một số độc tố sinh ra trong mía hỏng có khả năng chịu nhiệt, vì vậy đun nước, nấu canh hay ép lấy nước đều không đảm bảo loại bỏ được độc tố. Không nên chỉ cắt bỏ phần lõi đổi màu rồi giữ lại phần trắng để ăn mà nên bỏ cả cây.

Rau lá xanh để quá lâu

Các loại rau lá xanh chứa nitrate. Sau khi nấu, nếu bảo quản lâu, vi khuẩn có thể khiến nitrate chuyển thành nitrite. Hâm nóng lại có thể tiêu diệt một phần vi khuẩn nhưng không loại bỏ được lượng nitrite đã hình thành.

Vì vậy, rau lá xanh như cải xanh, rau bina, cải cúc, rau muống... nên được nấu vừa đủ và ăn trong ngày. Nếu còn thừa, cần chia nhỏ, đậy kín và bảo quản lạnh thay vì để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Thực phẩm đã có dấu hiệu mốc, nhớt, đổi màu, lên men bất thường hoặc có mùi lạ không nên cố “cứu” bằng cách luộc, chiên hay hầm thật kỹ. Với một số độc tố, nấu chín không đồng nghĩa với an toàn.