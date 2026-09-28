Phát hiện cùng lúc 2 loại ung thư từ 1 dấu hiệu khi “yêu”

Mới đây, Bệnh viện K thông tin về một người phụ nữ 45 tuổi phát hiện cùng lúc hai loại ung thư sau khi có một dấu hiệu lạ khi quan hệ.

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, trước đó khỏe mạnh, đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ. Dấu hiệu này kéo dài khoảng hai tuần.

Bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng nào về tiêu hóa. Sau đợt thăm khám, các bác sĩ phát hiện hai bệnh ung thư riêng biệt: một ở cổ tử cung và một ở dạ dày. Bệnh nhân đã nhập Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K để điều trị.

Bệnh nhân sau đó được hội chẩn kỹ càng, ê ￼kíp bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1￼ phối hợp cùng khoa ￼Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ để thực hiện ca phẫu thuật.

Từ một polyp tử cung đến ung thư dạ dày không triệu chứng

Ban đầu, khi soi cổ tử cung, bác sĩ ghi nhận một polyp ở ống cổ tử cung. Polyp được sinh thiết, và kết quả là ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú, chưa lan ra ngoài cổ tử cung và chưa thấy hạch vùng chậu. Dựa trên những kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm (giai đoạn Ib1).

Người bệnh không đau bụng, không đầy hơi, không có bất kỳ biểu hiện nào về tiêu hóa. Trong cùng đợt khám, chị được nội soi dạ dày tầm soát. Ở hang vị, bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, khoảng 3 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư dạ dày giai đoạn sớm (giai đoạn T1bN0M0).

Đây là hai bệnh ung thư độc lập, được phát hiện khi cả hai còn ở giai đoạn có thể phẫu thuật triệt căn.

Phẫu thuật nội soi tích hợp

Thay vì hai lần mổ, các bác sĩ giải quyết cả hai bệnh trong một ca phẫu thuật nội soi. Các chuyên gia về phẫu thuật tiêu hoá và phụ khoa gồm TS.BS Hoàng Mạnh Thắng, Phó Khoa Ngoại Quán Sứ 1; ThS.BS Nguyễn Văn Hà, Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ đã phối hợp thực hiện ca phẫu thuật, ca mổ ứng dụng các kỹ thuật mới:

- Phẫu thuật nội soi 3D: hình ảnh ba chiều giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, không cần mở bụng lớn.

- Phẫu thuật nội soi dạ dày kèm nạo vét hạch sử dụng Indocyanine Green: Giúp định vị chính xác tổn thương dạ dày và xác định bản đồ hạch.

- Phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, xác định hạch cửa bằng ICG: xác định hạch đầu tiên nhận dẫn lưu từ khối u cổ tử cung, giúp tối ưu hoá vét hạch chậu.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Ngày đầu sau mổ, người bệnh tỉnh táo, ngồi dậy và vận động nhẹ nhàng được. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ sẽ là cơ sở để các bác sĩ lên kế hoạch điều trị và theo dõi tiếp theo.

Ca mổ cho nữ bệnh nhân mắc cùng lúc 2 loại ung thư diễn ra thuận lợi. (Ảnh: Bệnh viện K)

Cảnh báo từ Bệnh viện K

Từ ca bệnh này, Bệnh viện K đưa ra 5 cảnh báo dành cho người dân:

- Ra máu sau quan hệ hoặc ra máu ngoài kỳ kinh cần được khám phụ khoa, không nên tự điều trị như viêm.

- Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap và/hoặc HPV, theo lịch bác sĩ tư vấn (thường 3–5 năm/lần tùy phương pháp).

- Người từ 40 tuổi, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, gia đình có người mắc ung thư dạ dày, hút thuốc lá hoặc ăn nhiều đồ muối, nên trao đổi với bác sĩ về nội soi dạ dày tầm soát.

- Không có triệu chứng không có nghĩa là không có bệnh. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện những bệnh lý "im lặng".

- Sau điều trị, tái khám đúng hẹn là rất quan trọng để theo dõi lâu dài.