Gan tổn thương nghiêm trọng vì thói quen tưởng tốt: Viện Y tế Quốc gia Mỹ trực tiếp cảnh báo

Một nghiên cứu mới cho thấy khoảng 20% các trường hợp tổn thương gan có liên quan đến việc sử dụng một thứ vốn được nhiều người xem là có lợi cho sức khỏe.

Nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ với sự tài trợ của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ (American Association for the Study of Liver Disease) và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (National Institutes of Health), nhằm tìm hiểu những khó khăn trong việc xác định và điều trị các trường hợp tổn thương gan do thực phẩm bổ sung từ thảo dược và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Kết quả cho thấy 20% tổng số ca tổn thương gan có liên quan đến việc sử dụng kết hợp các loại thực phẩm bổ sung từ thảo dược và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Những nhóm sản phẩm được xác định có liên quan nhiều nhất gồm steroid đồng hóa (anabolic steroids), chiết xuất trà xanh (green tea extract) và các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chứa nhiều thành phần khác nhau (multi-ingredient nutritional supplements).

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý rằng do nhiều sản phẩm chứa hỗn hợp nhiều thành phần, rất khó xác định chính xác thành phần nào là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương gan.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng do nhiều sản phẩm chứa hỗn hợp nhiều thành phần, rất khó xác định chính xác thành phần nào là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương gan. (Ảnh minh họa)

Steroid đồng hóa thường được quảng bá như các sản phẩm hỗ trợ tập thể hình và có thể gây tổn thương gan kéo dài. Trong khi đó, chiết xuất trà xanh và các sản phẩm tương tự có khả năng gây ra viêm gan cấp tính đột ngột, với biểu hiện tương tự bệnh viêm gan.

Do tình trạng tổn thương gan liên quan đến thực phẩm bổ sung vẫn còn khó chẩn đoán và điều trị, các nhà nghiên cứu kêu gọi siết chặt quản lý đối với thực phẩm bổ sung, đồng thời tăng cường phối hợp giữa bác sĩ, dược sĩ và các chuyên gia độc chất học để xác định chính xác những thành phần có nguy cơ gây hại.

Một khảo sát gần đây của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? cho thấy 76% người tham gia sử dụng ít nhất một loại thực phẩm bổ sung thường xuyên, trong khi 20% dùng từ bốn loại trở lên mỗi ngày. Các sản phẩm phổ biến gồm vitamin, khoáng chất, omega-3, men vi sinh (probiotics) và các sản phẩm bổ sung từ thảo dược.

Dấu hiệu bệnh gan cần chú ý

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh gan hiện nay gồm bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan và bệnh thừa sắt di truyền (hemochromatosis).

Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh lý về gan không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi các dấu hiệu xuất hiện, gan thường đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định.

Các triệu chứng có thể gặp gồm chán ăn dẫn đến sụt cân, mệt mỏi và suy nhược nghiêm trọng, vàng da hoặc ngứa da, buồn nôn hoặc nôn.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ mình có bệnh gan. Việc điều trị có thể bao gồm thay đổi lối sống như giảm hoặc ngừng hoàn toàn rượu bia, hoặc dùng thuốc trong các trường hợp như viêm gan. Với những trường hợp gan bị tổn thương nặng và xơ hóa nghiêm trọng, ghép gan có thể là lựa chọn điều trị cần thiết.