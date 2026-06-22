Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ

Trong tầm giá 2 tỷ đồng hiện nay, Mazda CX-90 vừa ra mắt và Volkswagen Teramont X là những lựa chọn hiếm hoi cùng phân khúc. Cả hai đều được đưa lên nhiều trang bị công nghệ hiện đại.

Giá bán

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Giá niêm yết 1,949 tỷ đồng 1,998 tỷ đồng Kích thước

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Kích thước tổng thể (mm) 5.120 x 1.994 x 1.740 4.917 x 1.989 x 1.729 Trục cơ sở (mm) 3.120 2.980 Khoảng sáng gầm (mm) 203 205 Kích thước lốp 275/45R21 255/50R20 Trang bị ngoại thất

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Đèn chiếu sáng LED thích ứng, pha tự động LED ma trận thích ứng, pha tự động Gạt mưa Tự động Tự động Gương chiếu hậu Chỉnh, gập điện tự động, sưởi, chống chói, nhớ vị trí Chỉnh, gập, cụp điện tự động, sưởi, nhớ vị trí Mâm xe 21 inch 20 inch Cửa sổ trời Toàn cảnh Toàn cảnh Cửa cốp Mở điện rảnh tay Mở điện rảnh tay Tiện nghi nội thất

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Số chỗ ngồi 6 5 Ghế lái Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí Ghế phụ Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 4 hướng Tiện nghi ghế trước Làm mát Sưởi, làm mát Tiện nghi ghế sau Làm mát, có rèm che nắng - Vô-lăng Chỉnh điện Chỉnh điện Màn hình sau vô-lăng 12,3 inch 10,25 inch Màn hình trung tâm 12,3 inch 12 inch HUD Có - Âm thanh 12 loa Bose 8 loa Điều hòa 3 vùng 3 vùng Tiện ích khác Phanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất, khởi động từ xa Phanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất Khả năng vận hành

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Loại động cơ 3.3L tăng áp hybrid 2.0L tăng áp Công suất (hp) 340 220 Mô-men xoắn (Nm) 500 350 Hộp số 8 cấp 7 cấp ly hợp kép Dẫn động AWD AWD Công nghệ an toàn

Mazda CX-90 HEV VW Teramont X Luxury Cảnh báo va chạm Có, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước + sau Có, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Phanh khẩn cấp thông minh Có Có Ga tự động Có, thích ứng Có, thích ứng Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường Có Có Cảnh báo tài xế mất tập trung Có - Cảm biến va chạm Có, trước + sau Có, trước + sau Camera 360 độ 360 độ Túi khí 7 9

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