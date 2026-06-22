Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ

Giá bán
|Mazda CX-90 HEV
|VW Teramont X Luxury
|Giá niêm yết
|1,949 tỷ đồng
|1,998 tỷ đồng
Kích thước
Mazda CX-90 HEV
VW Teramont X Luxury
|Kích thước tổng thể (mm)
|5.120 x 1.994 x 1.740
4.917 x 1.989 x 1.729
|Trục cơ sở (mm)
3.120
2.980
|Khoảng sáng gầm (mm)
|203
|205
|Kích thước lốp
|275/45R21
255/50R20
Trang bị ngoại thất
Mazda CX-90 HEV
VW Teramont X Luxury
|Đèn chiếu sáng
|LED thích ứng, pha tự động
|LED ma trận thích ứng, pha tự động
|Gạt mưa
|Tự động
Tự động
|Gương chiếu hậu
|Chỉnh, gập điện tự động, sưởi, chống chói, nhớ vị trí
Chỉnh, gập, cụp điện tự động, sưởi, nhớ vị trí
|Mâm xe
|21 inch
|20 inch
|Cửa sổ trời
|Toàn cảnh
Toàn cảnh
|Cửa cốp
|Mở điện rảnh tay
Mở điện rảnh tay
Tiện nghi nội thất
Mazda CX-90 HEV
VW Teramont X Luxury
|Số chỗ ngồi
|6
|5
|Ghế lái
|Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí
Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí
|Ghế phụ
Chỉnh điện 10 hướng
Chỉnh điện 4 hướng
|Tiện nghi ghế trước
|Làm mát
|Sưởi, làm mát
|Tiện nghi ghế sau
Làm mát, có rèm che nắng
|-
|Vô-lăng
|Chỉnh điện
Chỉnh điện
|Màn hình sau vô-lăng
|12,3 inch
10,25 inch
|Màn hình trung tâm
|12,3 inch
|12 inch
|HUD
|Có
|-
|Âm thanh
|12 loa Bose
|8 loa
|Điều hòa
|3 vùng
|3 vùng
|Tiện ích khác
|Phanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất, khởi động từ xa
Phanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất
Khả năng vận hành
Mazda CX-90 HEV
VW Teramont X Luxury
|Loại động cơ
|3.3L tăng áp hybrid
|2.0L tăng áp
|Công suất (hp)
|340
|220
|Mô-men xoắn (Nm)
|500
|350
|Hộp số
|8 cấp
|7 cấp ly hợp kép
|Dẫn động
|AWD
|AWD
Công nghệ an toàn
Mazda CX-90 HEV
VW Teramont X Luxury
|Cảnh báo va chạm
|Có, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước + sau
Có, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
|Phanh khẩn cấp thông minh
|Có
Có
|Ga tự động
Có, thích ứng
Có, thích ứng
|Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường
Có
Có
Cảnh báo tài xế mất tập trung
Có
|-
Cảm biến va chạm
Có, trước + sau
Có, trước + sau
Camera
|360 độ
|360 độ
|Túi khí
|7
|9