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Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ

Khôi Nguyên
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Trong tầm giá 2 tỷ đồng hiện nay, Mazda CX-90 vừa ra mắt và Volkswagen Teramont X là những lựa chọn hiếm hoi cùng phân khúc. Cả hai đều được đưa lên nhiều trang bị công nghệ hiện đại.

Giá bán

Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 1.
Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 2.

Mazda CX-90 HEVVW Teramont X Luxury
Giá niêm yết1,949 tỷ đồng1,998 tỷ đồng

Kích thước


Mazda CX-90 HEV

VW Teramont X Luxury

Kích thước tổng thể (mm)5.120 x 1.994 x 1.740

4.917 x 1.989 x 1.729

Trục cơ sở (mm)

3.120

2.980

Khoảng sáng gầm (mm)203205
Kích thước lốp275/45R21

255/50R20

Trang bị ngoại thất

Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 3.
Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 4.

Mazda CX-90 HEV

VW Teramont X Luxury

Đèn chiếu sángLED thích ứng, pha tự độngLED ma trận thích ứng, pha tự động
Gạt mưaTự động

Tự động

Gương chiếu hậuChỉnh, gập điện tự động, sưởi, chống chói, nhớ vị trí

Chỉnh, gập, cụp điện tự động, sưởi, nhớ vị trí

Mâm xe21 inch20 inch
Cửa sổ trờiToàn cảnh

Toàn cảnh

Cửa cốpMở điện rảnh tay

Mở điện rảnh tay

Tiện nghi nội thất

Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 5.
Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 6.

Mazda CX-90 HEV

VW Teramont X Luxury

Số chỗ ngồi65
Ghế láiChỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí

Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí

Ghế phụ

Chỉnh điện 10 hướng

Chỉnh điện 4 hướng

Tiện nghi ghế trướcLàm mátSưởi, làm mát
Tiện nghi ghế sau

Làm mát, có rèm che nắng

-
Vô-lăngChỉnh điện

Chỉnh điện

Màn hình sau vô-lăng12,3 inch

10,25 inch

Màn hình trung tâm12,3 inch12 inch
HUD-
Âm thanh12 loa Bose8 loa
Điều hòa3 vùng3 vùng
Tiện ích khácPhanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất, khởi động từ xa

Phanh điện tử, sạc không dây, đèn nội thất

Khả năng vận hành

Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 7.
Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 8.

Mazda CX-90 HEV

VW Teramont X Luxury

Loại động cơ3.3L tăng áp hybrid2.0L tăng áp
Công suất (hp)340220
Mô-men xoắn (Nm)500350
Hộp số8 cấp7 cấp ly hợp kép
Dẫn độngAWDAWD

Công nghệ an toàn


Mazda CX-90 HEV

VW Teramont X Luxury

Cảnh báo va chạmCó, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước + sau

Có, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Phanh khẩn cấp thông minh

Ga tự động

Có, thích ứng

Có, thích ứng

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường

Cảnh báo tài xế mất tập trung

-

Cảm biến va chạm

Có, trước + sau

Có, trước + sau

Camera

360 độ360 độ
Túi khí79
Gần 2 tỷ đồng chọn Mazda CX-90 hay Volkswagen Teramont X, bảng so sánh này cho thấy mẫu xe Nhật đang áp đảo về hàm lượng công nghệ - Ảnh 9.
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Mazda CX-90

Volkswagen Teramont X

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