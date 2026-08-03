Sau 5 phiên có sự trở lại của dòng tiền ngoại, cổ phiếu FPT đã tăng hơn 15% thị giá.

Cổ phiếu FPT khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi. Dòng tiền ồ ạt đổ vào kéo thị giá tăng kịch trần lên mức 71.700 đồng/cp, trở lại vùng giá cao nhất trong khoảng 1 tháng. Thậm chí, cổ phiếu này còn “trắng bên bán”, dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Đây là hiện tượng hiếm thấy trên FPT thời gian gần đây.

Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ đẩy mạnh mua ròng FPT với giá trị lên đến hơn 500 tỷ đồng trong phiên 3/8. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp khối ngoại mua ròng trên cổ phiếu công nghệ này. Điều này mang đến những tín hiệu tích cực sau giai đoạn bị rút ròng triền miên khiến cổ phiếu trượt dài về vùng đáy dài hạn trước đó.

Sau 5 phiên có sự trở lại của dòng tiền ngoại, FPT đã tăng hơn 15% thị giá. Cổ phiếu FPT “tái sinh” sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan. ﻿Riêng quý 2/2026, doanh thu thuần của FPT đạt 13.789 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 2.568 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%, EPS đạt 2.967 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,4% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 23.138 tỷ đồng và 3.314 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15,0% và 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 13,4%, đạt 18.902 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 24,4% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 26.338 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu, FPT liên tục thắng thầu 14 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 9.610 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Data Analytics, Cybersecurity, ... Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ AI/Data Analytics đạt 1.842 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 4.236 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng (tăng 100,5% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công.

Mới đây, FPT đã được Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đáp ứng các yêu cầu pháp lý theo Luật Dữ liệu.

Chứng nhận này tạo nền tảng để FPT cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, góp phần hoàn thiện năng lực triển khai các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.264 tỷ đồng (tăng 0,1% so với cùng kỳ).