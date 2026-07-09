FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang xây hàng trăm căn biệt thự ở 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

FLC Highland Signature Sa Pa tọa lạc tại khu vực trung tâm Sa Pa, hướng nhìn về thung lũng Mường Hoa.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, FLC Highland Signature Sa Pa là dự án có quy mô khoảng 11,8 ha với 120 sản phẩm, tọa lạc tại khu vực trung tâm Sa Pa, hướng nhìn về thung lũng Mường Hoa.

FLC cho hay, thay vì phát triển với mật độ cao, dự án dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, cảnh quan và tiện ích nghỉ dưỡng, hướng đến mô hình đô thị nghỉ dưỡng mật độ thấp. Các sản phẩm được thiết kế theo kiến trúc lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, kết hợp công năng lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh.

Chủ đầu tư cho biết dự án dự kiến có mức giá khoảng 188 triệu đồng/m2. Với diện tích trung bình khoảng 320 m2 mỗi căn, mức giá này đã bao gồm quyền sử dụng đất, phần xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài, cho phép chủ sở hữu chủ động hoàn thiện nội thất và phương án khai thác.

Phối cảnh dự án.

Dự án được FLC giới thiệu trong bối cảnh Sa Pa tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về du lịch.

Nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Sa Pa có nền nhiệt trung bình 15-18 độ C và khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhờ điều kiện tự nhiên này, điểm đến đang trở thành một trong những lựa chọn tránh nóng nổi bật tại châu Á. Trên nền tảng du lịch Trip.com, Sa Pa được xếp cùng những điểm đến nổi tiếng về khí hậu ôn hòa mùa hè như Nội Mông, Sapporo (Nhật Bản) và Vân Nam (Trung Quốc).

Sức hút của Sa Pa cũng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Mới đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveller đã đưa Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trước đó, năm 2024, Time Out cũng bình chọn Sa Pa là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới.

Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng "du lịch chậm" đang ngày càng được ưa chuộng. Thị trấn vùng cao gây ấn tượng với không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm núi non, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking, kết hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, Sa Pa còn được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được triển khai. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 sân bay mới, trong đó Cảng hàng không Sa Pa được định hướng trở thành sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến Sa Pa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thu hút đầu tư.

Song song với đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng nhiều dự án giao thông liên vùng cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối của khu vực.

Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030 Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới. Trong đó, Cảng hàng không Sa Pa với quy mô dự kiến đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, sẽ là sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế vào tỉnh Lào Cai.﻿