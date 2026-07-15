Chuyện gì đang xảy ra với FPT?

Vốn hóa thị trường của FPT đã “bốc hơi” gần một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2025, còn chưa đến 115.000 tỷ đồng.

Sau giai đoạn đi ngang trong biên độ hẹp, cổ phiếu FPT bất ngờ chịu áp lực bán mạnh phiên 15/7 qua đó giảm 5% xuống mức 66.800 đồng/cp, thấp nhất trong gần 32 tháng, kể từ đầu tháng 12/2023. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 115.000 tỷ đồng, “bốc hơi” gần một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2025.

Áp lực bán tăng vọt đẩy thanh khoản cổ phiếu này tăng vọt lên hơn 21 triệu đơn vị, gấp nhiều lần trung bình vài tuần trở lại đây. Trong đó, khối ngoại bán ròng 5 triệu đơn vị tương ứng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, FPT cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn sàn với tổng giá trị lên đến 16.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu bất ngờ giảm mạnh trong bối cảnh tình hình kinh doanh của FPT vẫn khởi sắc. 5 tháng đầu năm 2026 FPT ghi nhận doanh thu đạt gần 21.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.199 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16% so với cùng kỳ 2025.

Mảng công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu mảng này tăng 13% và lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ dịch vụ chuyển đổi số, với doanh thu tăng 26% và chiếm 49% tổng doanh thu CNTT nước ngoài. Đáng chú ý, trong nhóm DX, doanh thu từ mảng AI và phân tích dữ liệu tăng tới 67%.

Ở góc độ thị trường, Nhật Bản vẫn là khu vực đóng góp doanh thu lớn nhất cho mảng CNTT nước ngoài, với mức tăng 21% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu ký mới đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 31%. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng các nhà máy AI tại Nhật Bản và Việt Nam tăng từ khoảng 60% vào cuối năm 2025 lên gần 90% vào tháng 6/2026, nhờ ký kết các hợp đồng AI quy mô lớn.

Đáng chú ý, mảng CNTT thị trường trong nước ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến. Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới 120%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu của khu vực công.

Ở các mảng còn lại, kết quả kinh doanh ghi nhận sự phân hóa. Doanh thu giáo dục, đầu tư giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của mảng này vẫn tăng 21%, nhờ đóng góp từ các công ty liên kết, chủ yếu là FPT Telecom và FPT Retail.

Trong một diễn biến khác, FPT đã báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 24/6/2026, FPT đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2025 (ESOP 1). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026 (ESOP 2). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, FPT đã thu về gần 108,2 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên để bổ sung vốn lưu động.