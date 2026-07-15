Phát hiện giao dịch chuyển khoản hơn 65 triệu đồng từ MBBank sang tài khoản Techcombank của Nguyễn Mạnh Toàn, công an lập tức vào cuộc điều tra

Sơ suất chuyển nhầm số tiền lớn cho người lạ nhưng không được trả lại, người đàn ông đã tìm đến cơ quan Công an xã Tuấn Sơn (Lạng Sơn) với mong muốn được hỗ trợ xác minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Tuấn Sơn đã tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ thành công 2 trường hợp công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng.

Trường hợp đầu tiên được giải quyết là vụ việc công dân Hoàng Văn Huy, trú tại thôn Voi Xô, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chuyển nhầm số tiền 65.401.500 đồng. Theo nội dung thư cảm ơn của công dân, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 30/1/2026, trong quá trình chuyển tiền để giải quyết công việc, anh Huy đã sử dụng tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank) để chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) của mang tên NGUYEN MANH TOAN.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy đã nhiều lần liên hệ với người nhận tiền nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn. Sau đó, anh đã đến trình báo Công an xã Tuấn Sơn để đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm và vận động hoàn trả số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuấn Sơn đã tiến hành xác minh và liên hệ với người nhận tiền. Qua quá trình tuyên truyền, vận động và giải thích về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của các bên theo quy định pháp luật, người nhận tiền đã đồng ý hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm cho người chuyển khoản.

Thư cám ơn của người dân gửi Công an xã Tuấn Sơn

Trong thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Tuấn Sơn, anh Hoàng Văn Huy bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc. Anh cho biết việc nhận lại số tiền đã giúp bản thân và gia đình giảm bớt khó khăn.

Đối với trường hợp còn lại, Công an xã Tuấn Sơn đã hỗ trợ công dân Trần Thị Huyền nhận lại 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã phối hợp xác minh, liên hệ với các bên liên quan để tuyên truyền, vận động hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho người chuyển khoản.

Sau khi nhận lại số tiền, công dân đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Tuấn Sơn, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo Công an xã Tuấn Sơn, việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản chuyển khoản nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua các vụ việc trên, Công an xã Tuấn Sơn khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Đây là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế các trường hợp chuyển khoản nhầm, tránh gây thiệt hại về tài sản và phát sinh các thủ tục xác minh, xử lý sau này.

Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)