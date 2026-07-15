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EU mua lượng LNG kỷ lục từ Nga dù lệnh cấm hoàn toàn sắp được ban hành

Hoàng Vân
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Theo Financial Times, EU đã nhập khẩu một lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) kỷ lục từ dự án Yamal trọng điểm của Nga trong nửa đầu năm 2026.

EU mua lượng LNG kỷ lục từ Nga trong nửa đầu năm 2026.

Brussels đã cam kết cấm nhập khẩu LNG của Nga theo các hợp đồng dài hạn từ ngày 1/1/2027, điều này sẽ loại bỏ nguồn cung hiện chiếm khoảng 14% tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu này của khối.

Việc mua bán theo các hợp đồng ngắn hạn mới đã bị cấm.

Ngày 13/7, theo báo cáo của Financial Times trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler, khối này đã mua 9,89 triệu tấn LNG từ nhà máy Yamal do tập đoàn năng lượng khổng lồ Novatek của Nga vận hành.

Tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và hấp thụ gần như toàn bộ sản lượng của cơ sở ở Bắc Cực, chỉ vài tháng trước khi lệnh cấm nhập khẩu của EU có hiệu lực.

Theo ước tính của nhóm môi trường Urgewald của Đức, các lô hàng này trị giá lên tới 6 tỷ euro (7 tỷ USD). Pháp là nước mua lớn nhất, nhập khẩu 3,6 triệu tấn LNG từ Yamal trong nửa đầu năm, tiếp theo là Bỉ với 2,9 triệu tấn và Tây Ban Nha với 2,7 triệu tấn.

Trong khi đó, lượng LNG từ dự án Yamal xuất khẩu sang châu Á giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn hơn 510.000 tấn, do châu Âu đã tiêu thụ phần lớn sản lượng của dự án.

EU đã phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga do xung đột Ukraine leo thang và theo đuổi quá trình chuyển đổi xanh đầy tham vọng.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung LNG từ Qatar - nguồn cung cấp khoảng 1/5 lượng xuất khẩu toàn cầu.

Đợt nắng nóng mùa Hè ở châu Âu là một yếu tố khác góp phần làm tăng giá năng lượng, khi Pháp đã rút hơn 200 triệu m3 khí đốt từ các kho chứa ngầm vào đầu tháng 7/2026 do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao.

Gần một nửa lượng khí đốt được bơm vào để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới đã được bơm ngược trở lại ngay lập tức, khiến tỷ lệ nạp lại ở mức thấp nhất từ trước đến nay vào thời điểm này trong năm.

Các kho chứa thường được lấp đầy vào mùa Hè để đảm bảo nguồn cung cấp nhiệt ổn định trong suốt mùa Đông.

Do đã thay thế phần lớn khí đốt của Nga bằng khí LNG đắt tiền hơn của Mỹ, khối này đặc biệt dễ bị tổn thương trước cú sốc nguồn cung do đó gây ra.

Ivan Jimenez, người đứng đầu một trong những trung tâm nhập khẩu LNG lớn nhất châu Âu, cảng Bilbao ở Tây Ban Nha, đã kêu gọi Brussels hoãn lệnh cấm LNG của Nga theo kế hoạch, cảnh báo EU có nguy cơ trở nên quá phụ thuộc vào nguồn cung của Mỹ.

"Mặc dù việc nhập khẩu khí đốt từ Nga cuối cùng nên được loại bỏ dần, nhưng không thể làm điều đó chỉ trong một ngày", ông nói.

Việc EU chuyển hướng khỏi năng lượng Nga đã biến Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất bên ngoài và được Brussels ca ngợi là một bước tiến hướng tới an ninh năng lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, Mỹ đã bắt đầu tận dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường năng lượng châu Âu.

Tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo, xuất khẩu LNG của Mỹ sẽ "chuyển hướng sang nơi khác", nếu EU từ chối sửa đổi các quy định giám sát khí thải metan đối với khí đốt nhập khẩu, dự kiến có hiệu lực vào năm 2027.

Theo RT
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an ninh thế giới

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