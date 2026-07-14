Dương Ngọc Thái quấn quýt bên vợ xinh đẹp, 3 lần sinh nở

Dương Ngọc Thái khiến nhiều người xuýt xoa trước tình yêu dành cho vợ.

Mới đây, ca sĩ Dương Ngọc Thái cùng gia đình có chuyến nghỉ dưỡng tại biển. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Triệu Ái Vy, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Kèm theo loạt ảnh tình tứ, Dương Ngọc Thái dành nhiều lời yêu thương cho vợ. Anh viết: "Biển đẹp vì có sóng, còn em đẹp nhất khi có anh bên cạnh" ; "Biển vẫn hát bằng những con sóng, còn em mỉm cười bằng cả trái tim. Chỉ cần có nhau, mọi hoàng hôn đều trở thành kỷ niệm đẹp" hay "Em là bình yên giữa những ngày giông bão, còn anh là bến đỗ của trái tim em".

Trong những bức ảnh được chia sẻ, cặp đôi thoải mái trao nhau những cử chỉ thân mật. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Triệu Ái Vy vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung.

Dương Ngọc Thái và vợ quấn quýt trong kỳ nghỉ.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân của vợ chồng Dương Ngọc Thái. Nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình của Ái Vy cũng như chúc gia đình nam ca sĩ luôn hạnh phúc, viên mãn.

"Cặp đôi này thật tuyệt vời quá mê dáng chị Vy ghê á"; "Anh chị của em đẹp quá em chúc anh thật hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe anh chị nhé"; "Cặp đôi đẹp dễ thương lắm hai em. Chúc hai em thật hạnh phúc nhé. Thái +Vy"; "2 vợ chồng hạnh phúc như vợ chồng son"... là chia sẻ của người ái mộ.

Dương Ngọc Thái sinh năm 1977 tại TP.HCM, quê gốc Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM năm 2001. Sau nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua các ca khúc như Gọi đò, Hờn trách con đò... Năm 2016, anh đăng quang chương trình Hãy nghe tôi hát .

Về đời tư, Dương Ngọc Thái kết hôn với ca sĩ Triệu Ái Vy vào năm 2012. Trước khi lập gia đình, nam ca sĩ từng công khai việc có con riêng với một người hâm mộ. Ái Vy chấp nhận quá khứ của chồng, đồng thời lui về chăm lo gia đình để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Hiện tại, vợ chồng Dương Ngọc Thái hiện có cuộc sống viên mãn bên ba người con. Gia đình sinh sống trong căn nhà 6 tầng tại TP.HCM. Những năm gần đây, cả hai cùng lựa chọn lối sống giản dị, ăn chay trường và hướng về đời sống tâm linh.