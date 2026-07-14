Diễn viên 51 tuổi Lệ Hằng đáp trả sau 3 lần bị hỏi: "Đó là một suy nghĩ quá không hiểu biết"

"Nếu thật sự các bạn muốn vào nghề sân khấu nếu có khả năng thì hãy thử hết khả năng của mình, chứ không phải có chuyện nọ chuyện kia mới làm được đâu nhé", diễn viên Lệ Hằng chia sẻ.

Diễn viên Lệ Hằng.

Diễn viên Lệ Hằng mới đây đã lên tiếng phản hồi trước những ý kiến cho rằng diễn viên muốn được đóng nhiều phim hoặc đảm nhận vai chính phải có "quan hệ" với đạo diễn. Nữ diễn viên khẳng định đây là quan điểm thiếu hiểu biết và cho rằng năng khiếu, thực lực mới là yếu tố quyết định để theo đuổi nghề diễn.

Cụ thể trong clip chia sẻ trên trang cá nhân, Lệ Hằng cho biết đây đã là lần thứ ba cô nhận được câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Theo nữ diễn viên, có khán giả bày tỏ quan điểm rằng muốn được giao vai chính hay xuất hiện nhiều trong các bộ phim thì phải "có chuyện này chuyện kia" với đạo diễn.

Đáp lại, Lệ Hằng thẳng thắn nói: "Đó là một suy nghĩ quá không hiểu biết". Nữ diễn viên lấy ví dụ từ nghề ca hát để lý giải quan điểm của mình. Theo cô, một ca sĩ muốn nổi tiếng trước hết phải được công chúng công nhận có giọng hát tốt. Dù được nâng đỡ đến đâu nhưng nếu không có năng lực thì cũng không thể chinh phục khán giả.

Lệ Hằng cho rằng nghề diễn cũng tương tự, yếu tố quan trọng nhất vẫn là năng khiếu và khả năng diễn xuất.

"Bây giờ mình chỉ nói đơn giản thế này, một ca sĩ muốn được nổi tiếng thì ít nhất người ca sĩ đấy phải được công chúng công nhận là có giọng hát hay. Chứ được đỡ đâu đi chăng nữa, người ta đưa lên mà hát không nổi thì làm sao mà nổi tiếng được. Diễn viên cũng vậy, phải có năng khiếu mọi người ạ", cô chia sẻ.

Không chỉ phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực về nghề diễn, Lệ Hằng còn cho biết ngay cả những người trúng tuyển vào trường đào tạo diễn viên cũng chưa chắc theo được nghề đến cùng.

Theo nữ diễn viên, nhiều học viên sau một thời gian học sẽ bộc lộ khả năng thực tế và không ít người được thầy cô định hướng chuyển sang công việc khác nếu không phù hợp.

"Không phải tất cả các lớp diễn viên tốt nghiệp xong là theo nghề được đâu, số theo nghề ít lắm. Đa số là không theo nghề. Có những bạn thi đỗ đấy nhưng học một thời gian lại không có năng khiếu thì các thầy trong trường thậm chí cũng sẽ khuyên đổi hướng nghề", Lệ Hằng nói.

Theo cô, mỗi diễn viên đều có màu sắc riêng và chính điều đó quyết định việc được giao những dạng vai phù hợp. Các đạo diễn khi tuyển chọn diễn viên đều căn cứ vào khả năng, hình tượng và cá tính của từng người chứ không phải những yếu tố ngoài chuyên môn.

Khép lại chia sẻ, Lệ Hằng nhắn nhủ những người đang có ý định theo đuổi nghề diễn hãy tin vào năng lực của bản thân và nỗ lực hết sức nếu thực sự có khả năng.

"Nếu thật sự các bạn muốn vào nghề sân khấu nếu có khả năng thì hãy thử hết khả năng của mình, chứ không phải có chuyện nọ chuyện kia mới làm được đâu nhé", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Diễn viên Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từng là một trong những gương mặt nữ cá tính và ấn tượng nhất của màn ảnh phía Bắc giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Tên tuổi của cô vụt sáng thành sao vào năm 1997 nhờ vai diễn để đời Hoài "Thát-chơ" trong bộ phim truyền hình kinh điển Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.