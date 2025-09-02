Đừng vội mua lươn hay cá chạch, 3 loại cá dân dã này mới thực sự tốt nhất cho sức khỏe

Sau khi mùa thu bắt đầu, ban ngày thời tiết vẫn oi nóng, còn sáng sớm và tối lại se lạnh. Đây là giai đoạn chuyển mùa dễ gây mệt mỏi, chán ăn hay như thế hệ trước thường gọi là “mùa hè cay đắng chưa qua hẳn”. Lúc này, cơ thể rất cần chế độ dinh dưỡng hợp lý để vừa duy trì năng lượng, vừa không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Nhiều người có thói quen ăn lươn, cá chạch hay cá bống vì tin rằng đây là nguồn bổ dưỡng hàng đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những loại cá này thường “tính ấm”, thích hợp hơn khi thời tiết đã lạnh hẳn. Trong giai đoạn đầu thu, khi dạ dày và lá lách còn đang điều chỉnh theo nhịp khí hậu, những món cá nhẹ bụng, ít xương, giàu protein nhưng không quá béo ngậy lại là lựa chọn tối ưu.

Vậy đâu là “ứng cử viên sáng giá”? Câu trả lời chính là cá thu, cá đù và cá mú – ba loại cá dân dã, giá cả phải chăng nhưng có giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Cá thu – “kho dinh dưỡng” cho não bộ và tim mạch

Cá thu có thân thon dài, thịt chắc, thơm ngon và chỉ có một đường xương lớn nên rất dễ chế biến. Điểm nổi bật nhất là hàm lượng DHA và EPA – những axit béo Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường trí nhớ, cải thiện sự minh mẫn tinh thần và bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, cá thu còn giàu protein chất lượng cao và canxi, thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Gợi ý: Cá thu kho cà chua – vừa đưa cơm, vừa giữ trọn hương vị tự nhiên; Cá thu nướng sả ớt – thịt chắc, thơm và không hề ngán; Canh cá thu nấu măng chua – thanh mát, phù hợp cho những ngày cuối hạ đầu thu.

Cá đù – “thần dược” cho da và xương khớp

Cá đù (hay còn gọi là cá trùm) có hình dáng khá đặc biệt, cơ thể chủ yếu là sụn nên khi chế biến tạo cảm giác giòn, dễ ăn. Thịt cá mềm, mịn và chứa nhiều collagen tự nhiên, kết hợp cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho và sắt. Nhờ vậy, cá đù không chỉ bổ dưỡng cho xương khớp mà còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da, hạn chế tình trạng khô ráp trong mùa thu hanh hao.

Theo ThS.BS Trần Hải Yến (Bệnh viện Nội tiết Trung ương): “Với hàm lượng collagen và vi chất dồi dào, cá đù đặc biệt phù hợp cho phụ nữ, nhất là những người đang bước vào độ tuổi trung niên, giúp chống lão hóa và bảo vệ hệ xương khớp”.

Gợi ý: Cá đù kho nghệ – món ăn truyền thống tốt cho tiêu hóa và xương khớp; Cá đù hấp gừng – giữ được vị ngọt nguyên chất và dễ tiêu hóa; Lẩu cá đù nấu chua – món ăn thích hợp cho cả gia đình trong những ngày giao mùa.

Cá mú – “lòng trắng trứng của biển”

Cá mú vốn được xem là một trong những loại cá ngon nhất vùng biển nhiệt đới. Ngày nay, nhờ kỹ thuật nuôi trồng phát triển, cá mú trở nên phổ biến và có giá cả phải chăng hơn. Thịt cá mú trắng như tuyết, mềm mại, không tanh, lại chứa hàm lượng axit amin và nguyên tố vi lượng phong phú, giúp bồi bổ cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch.

Các chuyên gia cho rằng cá mú là lựa chọn lý tưởng vào mùa thu vì vừa “ấm áp” vừa thanh nhẹ, rất phù hợp cho người mới ốm dậy hoặc những ai muốn cải thiện sức khỏe mà sợ đồ ăn quá béo.

Gợi ý: Cá mú hấp xì dầu – thanh đạm, giữ nguyên hương vị và dưỡng chất; Cháo cá mú – món ăn bổ dưỡng cho người lớn tuổi và trẻ em; Cá mú nấu canh chua – chống ngán, dễ ăn trong những ngày oi nóng cuối thu.

Một thực đơn đa dạng, kết hợp cá với rau xanh theo mùa và chế biến ít dầu mỡ sẽ là chìa khóa giúp bạn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong tiết trời giao mùa.

(Ảnh minh họa: Internet)