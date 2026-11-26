Nghĩ nước ép 100% nguyên chất có thể thay thế trái cây tươi, người đàn ông uống tới 3 chai mỗi ngày. Hậu quả là đường huyết tăng vọt, bàn chân tổn thương nghiêm trọng và thị lực suy giảm.

“Có nước ép táo, lê, dưa hấu, kiwi, măng cụt… Có thời điểm, sáng, trưa, tối mỗi bữa tôi uống một chai, mỗi chai 350 ml. Tôi duy trì thói quen này suốt hơn 4 tháng”.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Tổng hợp Bệnh mắt và Bệnh toàn thân, Bệnh viện Nhân dân số 2 Phật Sơn (Trung Quốc), ông Trần, 57 tuổi, không giấu được sự hối hận khi kể lại trải nghiệm của mình.

Thói quen uống nước ép thay nước lọc đã khiến ông phải trả giá đắt hơn nhiều so với tưởng tượng: Đường huyết có thời điểm tăng vọt, bàn chân phải sau phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử gần như lộ xương, mắt phải chỉ còn cảm nhận được ánh sáng, thị lực mắt trái chỉ còn 0,1. Ông suýt mất cả bàn chân phải lẫn thị lực của hai mắt.

Mua cả thùng nước ép “nguyên chất” về uống thay nước

Trước đây, ông Trần có thói quen uống trà và thỉnh thoảng chơi bóng rổ. Tháng 7/2024, ông trở về quê nhà để chăm sóc cha mẹ già. Thời tiết nóng nực, ông cũng ít đi lại hơn trước nên bắt đầu đặt mua nước ép trái cây theo từng thùng trên mạng, cất vào tủ lạnh rồi lấy ra uống mỗi khi khát.

“Mỗi chai 350 ml. Suốt hơn 4 tháng mùa hè, sáng, trưa, tối tôi đều uống một chai. Sau đó trời mát hơn, tôi uống ít đi nhưng mỗi ngày vẫn phải uống một chai”, ông kể.

Nhân viên y tế vệ sinh vết thương bàn chân cho ông Trần.

Khi mua hàng trên mạng, ông đặc biệt chọn những sản phẩm có in dòng chữ “100% nước ép nguyên chất” trên bao bì. Ông nghĩ rằng nước ép 100% được làm từ trái cây tươi, uống nước ép cũng tương đương ăn trái cây, lại có thể bổ sung vitamin. Nhưng ông không biết rằng nguy cơ đang âm thầm đến gần.

Bộ phận đầu tiên phát ra tín hiệu cảnh báo là đôi chân của ông. “Trước đây, cứ đến mùa đông là lòng bàn chân tôi lại nứt nẻ. Chỉ cần bôi một chút kem trị nứt gót chân là nhanh chóng khỏi”, ông Trần kể.

Cuối năm 2025, lòng bàn chân phải của ông lại xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, lần này dù bôi thuốc nhiều và bôi một lớp dày, vết thương vẫn không cải thiện. Khi đó, ông chưa nghĩ đến khả năng mình mắc biến chứng bàn chân đái tháo đường.

Chỉ đến khi liên tục sốt nhiều ngày, cơ thể khó chịu, ông mới gọi con gái về nhà. Cô phát hiện lòng bàn chân cha có vùng chuyển màu đen bất thường và bắt đầu nghi ngờ ông mắc biến chứng bàn chân đái tháo đường.

Ông Trần vội đến hiệu thuốc mua dụng cụ đo đường huyết tại đầu ngón tay. Kết quả lên tới 17,9 mmol/L. Khi được đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện, chỉ số đường huyết đo được thậm chí vượt quá 20 mmol/L.

Ông được chẩn đoán mắc bàn chân đái tháo đường, sau đó chuyển về Phật Sơn để điều trị. Sau phẫu thuật cắt lọc, loại bỏ phần mô hoại tử, vùng bàn chân gần như đã lộ xương.

Không chỉ đôi chân, thị lực của ông Trần cũng gặp vấn đề. Mắt ông ngày càng nhìn kém. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là do tuổi tác. Tuy nhiên, khi thị lực liên tục suy giảm, đến mức không thể nhìn rõ cả thức ăn rơi trên bàn, ông mới bắt đầu cảnh giác.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện mắt phải của ông bị ảnh hưởng đồng thời bởi đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc đái tháo đường, chỉ còn khả năng cảm nhận ánh sáng. Thị lực mắt trái cũng chỉ còn 0,1.

Ông Trần hối hận vì thói quen lạm dụng nước ép trái cây của mình.

Hiện ông Trần đang điều trị tại Khoa Tổng hợp Bệnh mắt và Bệnh toàn thân, Bệnh viện Nhân dân số 2 Phật Sơn. Các chuyên gia nhãn khoa đồng thời đánh giá thời điểm phù hợp để phẫu thuật, phối hợp chăm sóc vết thương, kiểm soát đường huyết và điều trị đục thủy tinh thể, tổn thương đáy mắt, nỗ lực tối đa để bảo tồn thị lực và chức năng bàn chân cho người bệnh.

“Tôi muốn dùng chính bài học của mình để nhắc nhở mọi người”, ông Trần nói từ giường bệnh. Ông đặc biệt nhắn nhủ các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi thanh thiếu niên: Nên quay về với nước lọc hoặc trà nhạt khi cần giải khát, đừng vì vị ngọt nhất thời mà đánh đổi bằng những tổn thương khó đảo ngược suốt đời.

Bác sĩ cảnh báo: Nước ép không tương đương trái cây tươi

Bác sĩ Tô Bằng, Trưởng Khoa Tổng hợp Bệnh mắt và Bệnh toàn thân, Bệnh viện Nhân dân số 2 Phật Sơn, giải thích rằng quá trình ép nước làm mất đi thành phần chất xơ quý giá trong trái cây. Lượng đường vốn được giữ trong cấu trúc tế bào trở thành đường tự do. Khi không còn chất xơ làm chậm quá trình hấp thu, đường đi vào cơ thể nhanh hơn đáng kể.

Để ép được một cốc nước trái cây, người ta thường phải sử dụng từ 3-4 quả hoặc nhiều hơn. Vì vậy, uống một cốc nước ép có thể tương đương với việc nạp lượng đường từ nhiều phần trái cây cùng lúc.

Với lượng tiêu thụ 350 ml x 3 chai mỗi ngày, nếu tính sơ bộ theo hàm lượng đường thường gặp trong nước ép nguyên chất là khoảng 10 g/100 ml, tổng lượng đường tự do mỗi ngày có thể vượt 100 g. Con số này cao hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Lượng đường tự do nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, tương đương khoảng 50 g; tốt nhất nên dưới 5%, tương đương khoảng 25 g.

“Đường huyết có thể tăng vọt như đang “ngồi” trên tàu lượn siêu tốc”, bác sĩ Tô Bằng cảnh báo.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường tự do trong thời gian dài làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy. Đường huyết cao giống như “nước đường” liên tục ngấm vào và bào mòn các mạch máu nhỏ trên toàn cơ thể. Võng mạc mắt và thận là những cơ quan điển hình dễ bị tổn thương ở hệ vi mạch; các mạch máu nhỏ ở chi dưới cũng có thể chịu ảnh hưởng, khiến người bệnh dễ gặp biến chứng.

Bác sĩ Tô Bằng đặc biệt nhấn mạnh rằng trái cây tươi nguyên quả mới là lựa chọn ưu tiên để bổ sung vitamin. Quá trình ép nước làm mất chất xơ, vì vậy ngay cả nước ép nguyên chất 100% vẫn là đồ uống chứa nhiều đường tự do, tuyệt đối không nên dùng để thay thế nước lọc.