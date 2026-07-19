Đừng đặt 3 loại hoa này trên bàn thờ

Hoa trên bàn thờ không chỉ là vật trang trí mà còn thể hiện lòng thành kính và gửi gắm những mong cầu về bình an, may mắn. Vì vậy, việc lựa chọn loại hoa để cắm trên bàn thờ luôn được nhiều gia đình chú trọng.

Không phải loài hoa nào có vẻ ngoài đẹp, hương thơm cũng phù hợp với không gian thờ cúng. Một số loại hoa dù bắt mắt nhưng lại được nhiều người hạn chế sử dụng bởi những đặc điểm liên quan đến sức khỏe hoặc quan niệm phong thủy dân gian.

Dưới đây là 3 loại hoa thường được khuyên không nên đặt trên bàn thờ.

Hoa trúc đào

Trúc đào là loài cây cảnh quen thuộc, nổi bật với những chùm hoa nhiều màu sắc như hồng, đỏ, trắng. Loài hoa này có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng và có thể nở quanh năm nên được nhiều nơi lựa chọn làm cây trang trí.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp ấy là đặc tính chứa độc tố đáng lưu ý. Theo các tài liệu thực vật học, toàn bộ cây trúc đào, từ lá, hoa, thân cho đến nhựa đều chứa các hợp chất glycosid tim như oleandrin và neriin. Những chất này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim nếu con người hoặc vật nuôi vô tình ăn phải.

Trong sinh hoạt hằng ngày, việc đặt trúc đào trong không gian thờ cúng cũng tiềm ẩn nguy cơ khi lá, cánh hoa rụng hoặc nhựa cây dính vào tay trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ cần thận trọng với các loại cây cảnh chứa độc tố.

Hoa ly

Hoa ly từ lâu được xem là một trong những loài hoa đẹp, sang trọng, thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết hoặc những ngày quan trọng. Những bông hoa lớn, màu sắc trang nhã cùng hương thơm đặc trưng khiến hoa ly được nhiều người yêu thích.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, không gian bàn thờ thường là nơi kín, ít thông thoáng, vì vậy mùi thơm mạnh của hoa ly có thể trở thành vấn đề với một số người nhạy cảm. Khi đặt nhiều cành hoa ly trong phòng kín, hương thơm nồng có thể khiến một số người cảm thấy đau đầu, khó chịu hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngoài ra, phấn hoa ly phát tán khá nhiều. Với những người có cơ địa dị ứng, viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn, phấn hoa có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Xét theo quan niệm phong thủy, nhiều người kiêng đặt hoa ly trên bàn thờ bởi chữ "ly" trong tiếng Việt có cách đọc gần với ý nghĩa "chia ly, xa cách". Dù đây chỉ là quan niệm dân gian và không có cơ sở khoa học tuyệt đối, nhưng nó vẫn khiến nhiều gia đình lựa chọn những loại hoa có ý nghĩa may mắn hơn.

Hoa cà độc dược

Cà độc dược là loài cây có hoa hình chiếc kèn độc đáo, màu sắc đẹp mắt, thường được trồng làm cảnh ở một số nơi. Tuy nhiên, đúng như tên gọi, đây là loài cây có chứa các thành phần có độc tính.

Các bộ phận của cà độc dược chứa những hợp chất alkaloid như atropin và scopolamin. Nếu con người vô tình ăn phải hoặc tiếp xúc với lượng lớn, có thể xuất hiện các triệu chứng như khô miệng, tim đập nhanh, rối loạn ý thức, thậm chí ngộ độc nghiêm trọng.

Chính vì đặc điểm này, cà độc dược không được xem là lựa chọn phù hợp cho những không gian sinh hoạt chung, đặc biệt là nơi thờ cúng trong gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi cần sự thanh tịnh, trang nghiêm nên nhiều người tránh đặt những loài cây mang tên gọi hoặc đặc tính liên quan đến độc tố.

Nên chọn hoa gì để đặt trên bàn thờ?

Thay vì lựa chọn những loại hoa trên, nhiều gia đình thường ưu tiên các loài hoa vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa tốt lành như hoa sen, hoa cúc vàng, hoa huệ trắng, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng màu sắc nhẹ nhàng.

Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, trong sạch. Hoa cúc vàng gắn với ý nghĩa trường thọ, hiếu kính. Hoa huệ trắng thể hiện sự trang nghiêm, tinh khiết. Trong khi đó, hoa đồng tiền thường được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn.

Dù lựa chọn loại hoa nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của người dâng lễ. Một bình hoa tươi, sạch, không dập nát, được thay nước thường xuyên và đặt ở vị trí trang trọng sẽ giúp không gian thờ cúng luôn giữ được vẻ thanh tịnh.

Việc kiêng kỵ một số loại hoa trên bàn thờ phần lớn xuất phát từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm dân gian, yếu tố an toàn sức khỏe và quan niệm phong thủy. Vì vậy, khi lựa chọn hoa dâng cúng, gia đình nên ưu tiên những loại hoa có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và phù hợp với không gian sống.