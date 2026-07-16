Gia đình khá giả thường trồng 3 loại cây ăn quả này: Biểu tượng của sung túc, "vàng bạc đầy nhà"

Dưới đây là 3 loại cây ăn quả được nhiều gia đình khá giả có biệt thự và nhà vườn lựa chọn để trồng.

Cây lựu

Theo phong thủy, cây lựu là biểu tượng của tài lộc và con cháu đông đúc. Do đó, loại cây này thường được người xưa trồng trước nhà. Lựu là một trong những loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng vì vừa cho quả đẹp, vừa có hoa đỏ rực.

Theo quan niệm Á Đông, quả lựu có rất nhiều hạt tượng trưng cho sự sinh sôi, gia đình đông con nhiều cháu, cuộc sống viên mãn. Màu đỏ của hoa và quả còn được xem là màu của cát tường, may mắn và thịnh vượng.

Ngoài yếu tố phong thủy, lựu còn là loại quả giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và polyphenol, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Cây dễ chăm sóc, có thể trồng sân vườn hoặc trong chậu lớn.

Cây chanh vàng

Những năm gần đây, chanh vàng (chanh vàng Ý, chanh vàng Mỹ) xuất hiện nhiều trong các biệt thự, villa và sân vườn cao cấp.

Cây chanh vàng

Trong phong thủy, chanh vàng trồng vừa đẹp vừa mang ý nghĩa "vàng bạc đầy nhà" . Quả chín có màu vàng óng được ví như những đồng tiền vàng, tượng trưng cho tài lộc, sung túc và sự giàu có. Vào dịp Tết, nhiều gia đình còn đặt chậu chanh vàng trước cửa để cầu một năm làm ăn phát đạt.

Về lợi ích thực tế, quả chanh vàng có giá trị kinh tế cao hơn nhiều giống chanh thông thường, dùng để pha đồ uống, chế biến món ăn và làm bánh. Cây cũng cho tán đẹp, quả sai, tạo điểm nhấn cho khuôn viên.

Cây sung

Ít có loại cây nào được yêu thích trong phong thủy bằng cây sung. Chỉ riêng tên gọi đã gắn với mong ước "sung túc", đủ đầy, cuộc sống phát triển bền vững. Cây sung là một trong những cây phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn để gửi gắm những mong muốn đủ đầy.

Nhiều doanh nhân và gia đình khá giả trồng sung trước sân hoặc tạo dáng bonsai để thu hút vượng khí. Quả sung mọc thành từng chùm dày đặc trên thân, tượng trưng cho tài lộc dồi dào và sự phát triển liên tục.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, quả sung còn là thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Cây chịu hạn tốt, tuổi thọ cao và ít sâu bệnh.

Vì sao gia đình có điều kiện thường chọn những cây này?

Ba loại cây trên đều hội tụ nhiều yếu tố:

- Có ý nghĩa phong thủy tốt: tượng trưng cho tài lộc, sung túc, may mắn và gia đình hưng vượng.

- Vừa làm cảnh vừa cho quả, nâng giá trị thẩm mỹ của sân vườn.

- Quả có thể sử dụng hằng ngày, mang lại lợi ích sức khỏe.

- Dễ tạo dáng bonsai hoặc trồng trong chậu lớn, phù hợp với biệt thự, nhà phố và sân vườn.

Cần lưu ý rằng những ý nghĩa phong thủy trên chủ yếu dựa trên quan niệm dân gian và văn hóa Á Đông. Chúng không có bằng chứng khoa học chứng minh việc trồng cây sẽ trực tiếp mang lại tài lộc, nhưng nhiều người xem đây là cách gửi gắm mong muốn về cuộc sống đủ đầy, thịnh vượng và gắn kết gia đình.