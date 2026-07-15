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3 loại cây gia đình khá giả thường trồng: Được tin là mang đến thịnh vượng

Minh Khang
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Nhiều gia đình lựa chọn những loại cây này như một cách gửi gắm niềm tin về sự hanh thông trong công việc, bình an trong cuộc sống và tạo dựng không gian sống xanh, sang trọng.

Cây ngọc bích

Ngọc bích (hay còn gọi là sen đá ngọc bích) là loại cây có những chiếc lá dày, căng mọng, hình bầu dục giống những đồng tiền xu. Chính đặc điểm này khiến cây trở thành biểu tượng của sự giàu có và tích lũy tài sản trong văn hóa phương Đông.

Nhiều người kinh doanh tin rằng đặt một chậu ngọc bích trên bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào sẽ mang ý nghĩa thu hút tài lộc và giúp công việc thuận lợi hơn. Một số chuyên gia phong thủy cũng cho rằng cây phát triển xanh tốt thể hiện dòng năng lượng tích cực và sự ổn định về tài chính.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, ngọc bích còn được yêu thích bởi kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian từ căn hộ đến biệt thự. Đây cũng là loại cây chịu hạn tốt, rất dễ chăm sóc và có tuổi thọ cao.

3 loại cây được nhiều gia đình khá giả thường trồng: Mang đến thịnh vượng - Ảnh 1.

Cây ngọc bích đỏ.

Cây trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tượng trưng cho sự phát triển, sức sống và nguồn năng lượng tích cực.

Cây sở hữu những tán lá lớn, xanh mướt quanh năm, tạo cảm giác tươi mới và sang trọng cho không gian sống. Trong phong thủy, màu xanh của cây đại diện cho hành Mộc, biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và hài hòa.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình có điều kiện thường bố trí trầu bà thanh xuân tại phòng khách, sảnh lớn hoặc khu vực tiếp khách nhằm tạo điểm nhấn cho nội thất, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, nhiều nghiên cứu còn cho thấy một số loài trầu bà có khả năng góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà, khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.

Cây kim ngân

Kim ngân từ lâu được xem là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất. Ngay từ tên gọi, "kim" mang nghĩa là vàng, "ngân" là bạc, gợi liên tưởng đến sự sung túc và tài lộc.

TIN LIÊN QUAN

Theo quan niệm phong thủy, cây kim ngân tượng trưng cho khả năng thu hút vận may về tài chính, đồng thời thể hiện sự ổn định và phát triển lâu dài. Chính vì vậy, nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp thường đặt cây tại phòng khách, phòng làm việc hoặc gần quầy tiếp khách.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, kim ngân còn có hình dáng đẹp với thân cây đan bện đặc trưng và tán lá xanh quanh năm, phù hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại. Cây cũng khá dễ chăm sóc, chịu bóng bán phần và không đòi hỏi tưới nước quá thường xuyên.

Các chuyên gia cho rằng phong thủy chủ yếu mang giá trị văn hóa và tinh thần. Việc trồng cây không thể quyết định sự giàu có hay thành công của một người. Tuy nhiên, một không gian xanh, sạch và được bố trí hợp lý có thể giúp con người cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng, từ đó làm việc hiệu quả hơn.

Đối với nhiều gia đình khá giả, lựa chọn cây phong thủy không đơn thuần là mong cầu tài lộc mà còn thể hiện lối sống đề cao thiên nhiên, sự cân bằng và tính bền vững. Những chậu cây xanh được chăm sóc cẩn thận cũng góp phần nâng tầm giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà, tạo cảm giác sang trọng và gần gũi.

3 loại cây ăn quả chớ nên trồng trước nhà kẻo "hao tài, tán lộc"
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