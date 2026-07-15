Du khách nổi da gà khi tham quan bỗng bắt gặp 48 hình người giữa đường: Lai lịch của chúng mới bất ngờ

Khung cảnh kỳ lạ giữa khu thắng cảnh khiến không ít du khách phải dừng chân, còn mạng xã hội thì tranh cãi không ngớt.

Du khách xôn xao trước 48 hình người giống hệt nhau

Ngay giữa ban ngày, nhiều du khách khi tham quan Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông (Oriental Green Boat) ở quận Thanh Phố, Thượng Hải (Trung Quốc) đã không khỏi giật mình khi bắt gặp 48 hình người đứng rải rác giữa lối đi và khu vực ven hồ. Đoạn video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đầu tháng 7/2026, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người tò mò về nguồn gốc của những bức tượng kỳ lạ.

Theo Dafeng News, đoạn video được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu cho thấy 48 hình người bằng sợi thủy tinh có kích thước gần bằng người thật được đặt giữa không gian cây xanh và mặt nước tại khu vực Bến tàu Ngư dân.

Nhiều du khách khi tham quan Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã không khỏi giật mình khi bắt gặp 48 hình người đứng rải rác giữa lối đi và khu vực ven hồ. (Ảnh: Sohu)

Điều khiến nhiều người chú ý là các bức tượng có vóc dáng, tỷ lệ cơ thể và đường nét khuôn mặt gần như giống hệt nhau. Dù được sơn bằng nhiều màu sắc khác nhau, những gương mặt vô cảm cùng cách sắp đặt giữa không gian mở vẫn tạo cảm giác khá kỳ lạ.

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút lượng lớn bình luận trên mạng xã hội. Không ít người cho biết họ cảm thấy "nổi da gà" khi xem, trong khi một số khác cho rằng khung cảnh này gợi liên tưởng đến bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Cũng có ý kiến nhắc đến "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" (Uncanny Valley) - hiện tượng tâm lý khiến con người cảm thấy bất an khi nhìn thấy những vật thể quá giống người thật nhưng vẫn thiếu đi nét tự nhiên.

Trước những tranh luận ngày càng lan rộng, truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với ban quản lý khu thắng cảnh để tìm hiểu nguồn gốc của 48 hình người.

Sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Đại diện Công ty Quản lý Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông xác nhận đây là tác phẩm nghệ thuật đương đại mang tên "Người trong ao" (Pond Men), không phải mô hình trang trí được đặt ngẫu nhiên như nhiều người lầm tưởng.

Theo đơn vị quản lý, tác phẩm do nghệ sĩ người Pháp Fabrice Hyber sáng tạo. (Ảnh: Sohu)

Theo đơn vị quản lý, tác phẩm do nghệ sĩ người Pháp Fabrice Hyber sáng tạo. Ý tưởng đầu tiên có tên L'Homme de Bessines ra đời tại Pháp vào năm 1989. Đến năm 2010, nghệ sĩ mang dự án đến Thượng Hải và thực hiện phiên bản gồm 48 hình người với kích thước gần bằng người thật để trưng bày ngoài trời tại Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông.

Điều đáng chú ý là bộ tượng đã hiện diện tại đây suốt khoảng 16 năm nhưng chỉ thực sự gây chú ý sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là bộ tượng đã hiện diện tại đây suốt khoảng 16 năm nhưng chỉ thực sự gây chú ý sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Sohu)

Theo ban quản lý, việc đặt các hình người giữa cây xanh và mặt nước nhằm truyền tải thông điệp về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, khuyến khích người xem suy ngẫm về sự gắn kết giữa môi trường sống và con người, thay vì tạo cảm giác sợ hãi.

Dẫu vậy, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số du khách cho rằng tác phẩm quá khó tiếp cận và dễ gây cảm giác bất an, trong khi những người yêu nghệ thuật lại nhận định chính những phản ứng trái chiều ấy là điều khiến nghệ thuật đương đại trở nên hấp dẫn. Theo Dafeng News, ban quản lý khu thắng cảnh cũng bày tỏ hy vọng công chúng sẽ có cái nhìn cởi mở hơn sau khi hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của bộ tác phẩm.

Theo Dafeng News, Sina News, Centre Pompidou