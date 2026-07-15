Nhà bếp vừa cắm 40kg gạo cho 400 nhân viên ăn trưa thì nhận lệnh: 'Lập tức ra về!', cả siêu thị náo loạn

Chỉ một mệnh lệnh ngắn ngủi đã khiến toàn bộ nhân viên trong siêu thị chìm trong cảnh hỗn loạn.

Nhân viên chưa kịp ăn trưa đã nhận lệnh rời đi

Theo Yonhap News, sáng 13/7/2026, hàng nghìn nhân viên tại các siêu thị Homeplus trên khắp Hàn Quốc vẫn đến làm việc như mọi ngày mà không hề biết chỉ ít phút nữa, doanh nghiệp bán lẻ lớn bậc nhất nước này sẽ bất ngờ dừng hoạt động.

Tại nhiều chi nhánh, ngay trước giờ mở cửa, các trưởng bộ phận được triệu tập tham dự cuộc họp khẩn. Nội dung cuộc họp chỉ gói gọn trong một thông báo ngắn: toàn bộ cửa hàng lập tức ngừng hoạt động, ngoại trừ một số vị trí an ninh thiết yếu. Tất cả nhân viên còn lại phải rời khỏi siêu thị trước 11 giờ sáng và chờ thông báo tiếp theo.

Sáng 13/7/2026, hàng nghìn nhân viên tại các siêu thị Homeplus trên khắp Hàn Quốc vẫn đến làm việc như mọi ngày. (Ảnh: UPI)

Thông tin bất ngờ khiến không ít người chết lặng. Bên ngoài, nhiều khách hàng vừa đến mua sắm đã được cúi đầu xin lỗi và mời quay về. Bên trong, thang máy bị ngắt để tiết kiệm điện, các lối đi lần lượt được chặn lại bằng xe đẩy, trong khi những quầy hàng đang chuẩn bị mở cửa buộc phải dừng mọi hoạt động.

Thế nhưng, chi tiết khiến truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều nhất lại đến từ khu vực nhà bếp của chi nhánh Hapjeong.

Theo Money Today, đúng lúc lệnh đóng cửa được ban ra, bộ phận bếp ăn tập thể vừa cắm khoảng 40 kg gạo để chuẩn bị bữa trưa cho gần 400 nhân viên.

Tất cả nhân viên còn lại phải rời khỏi siêu thị trước 11 giờ sáng và chờ thông báo tiếp theo. (Ảnh: UPI)

Mọi công việc đang diễn ra bình thường thì mệnh lệnh "Lập tức ra về" được truyền xuống. Người phụ trách bếp chỉ biết nhìn những nồi cơm vừa cắm điện rồi buồn bã thốt lên: "Nồi cơm đã cắm rồi thì giờ biết làm thế nào đây?"

Câu nói ngắn ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc và trở thành hình ảnh tượng trưng cho cú sốc mà hàng nghìn người lao động phải đối mặt trong buổi sáng định mệnh.

67 siêu thị đồng loạt đóng cửa, công đoàn lên tiếng

Theo Reuters, Homeplus khi đó đã đóng toàn bộ 67 đại siêu thị còn lại trên toàn quốc sau khi không còn đủ khả năng duy trì hoạt động.

Công ty cho biết dòng tiền đã cạn kiệt, không thể tiếp tục thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp cũng như các chi phí vận hành như điện, nước và dịch vụ thiết yếu. Trước đó, doanh nghiệp cũng không huy động được khoản vốn khẩn cấp cần thiết để duy trì hoạt động.

Homeplus khi đó đã đóng toàn bộ 67 đại siêu thị còn lại trên toàn quốc sau khi không còn đủ khả năng duy trì hoạt động. (Ảnh: UPI)

Điều khiến Liên đoàn Lao động ngành siêu thị phản ứng mạnh là chỉ hai ngày trước khi đóng cửa, nhiều cửa hàng vẫn triển khai các chương trình giảm giá quy mô lớn và nhân viên vẫn làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phần lớn người lao động hoàn toàn không được thông báo trước về kế hoạch dừng hoạt động. Đến sáng 13/7, họ mới biết mình phải rời nơi làm việc ngay lập tức.

Không chỉ nhân viên Homeplus bị ảnh hưởng, hàng nghìn lao động của các cửa hàng thuê mặt bằng bên trong hệ thống siêu thị cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi phải đóng cửa theo.

Chỉ hai ngày trước khi đóng cửa, nhiều cửa hàng vẫn triển khai các chương trình giảm giá quy mô lớn và nhân viên vẫn làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. (Ảnh: Yonhap News)

Với nhiều gia đình Hàn Quốc, Homeplus từng là điểm mua sắm quen thuộc suốt nhiều năm, cùng với Emart và Lotte Mart tạo nên ba chuỗi đại siêu thị lớn nhất cả nước. Vì vậy, việc hệ thống này đồng loạt ngừng hoạt động không chỉ gây chấn động ngành bán lẻ mà còn để lại nhiều tiếc nuối đối với người tiêu dùng.

Sau sự việc, Chính phủ Hàn Quốc công bố các biện pháp hỗ trợ dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền lương bị nợ và các khoản vay khẩn cấp. Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn cho rằng những giải pháp trước mắt vẫn chưa đủ để giải quyết những khó khăn mà hàng chục nghìn nhân viên, đối tác và hộ kinh doanh đang phải đối mặt.

Với nhiều gia đình Hàn Quốc, Homeplus từng là điểm mua sắm quen thuộc suốt nhiều năm, cùng với Emart và Lotte Mart tạo nên ba chuỗi đại siêu thị lớn nhất cả nước. (Ảnh: UPI)

Giữa rất nhiều con số về thiệt hại tài chính, hình ảnh những nồi cơm vừa cắm cho 400 nhân viên nhưng không bao giờ kịp dọn lên bàn ăn lại trở thành chi tiết khiến nhiều người Hàn Quốc ám ảnh nhất. Nó không chỉ đánh dấu sự khép lại của một buổi làm việc bình thường, mà còn là khoảnh khắc khởi đầu cho biến cố lớn nhất trong lịch sử của một trong những chuỗi siêu thị từng gắn bó với hàng triệu gia đình.

Theo Money Today, Yonhap News, Reuters