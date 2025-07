Chạy bộ là một bài tập đơn giản, dễ thực hiện. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chạy bộ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đau tim, đột quỵ hiệu quả.

Theo trang Everyday Health, một nghiên cứu quy mô lớn, sử dụng dữ liệu của hơn 55.000 người trưởng thành trong suốt 15 năm đã phát hiện những người chạy bộ có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 45% so với những người không chạy.

Chia sẻ trên trang Yahoo! Health, bác sĩ đa khoa Mỹ Candice Knight tiết lộ chạy bộ có thể bảo vệ hệ tim mạch, phòng ngừa đau tim, đột quỵ theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, chạy bộ có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện tuần hoàn máu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, chạy bộ cũng có thể giảm đáng kể tình trạng xơ cứng động mạch do lão hóa ở người cao tuổi, theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The Journal of the American College of Cardiology.

Chuyên gia Knight giải thích: “Độ cứng động mạch có liên quan đến tình trạng tăng huyết áp, nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc cải thiện tính đàn hồi cho mạch máu giúp giảm bớt gánh nặng cho tim và cải thiện lưu lượng máu. Và chạy bộ có thể làm được điều này”.

Chuyên trang sức khỏe Mỹ WebMD cũng tiết lộ rằng chạy bộ ít nhất 10 phút/ngày cũng có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch,trong đó có cả đau tim và đột quỵ.

Chạy bộ có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp phòng ngừa đột quỵ. (Ảnh minh họa, nguồn: Transparent Labs)

Một số lợi ích khác của chạy bộ

Ngoài bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, chạy bộ mỗi ngày cũng có thể đem đến một loạt lợi ích cho cơ thể, bao gồm:

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chạy bộ có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa và một số loại ung thư.

Nghiên cứu trên hơn 1.000 người trưởng thành trong 6,5 năm cho thấy những người chạy bộ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 28% so với những người không chạy bộ.

2. Kéo dài tuổi thọ

Một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí British Journal of Sports Medicine cho thấy những người chạy bộ thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 27% so với những người không chạy bộ, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

Chạy bộ giúp kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa bệnh mạn tính. (Ảnh minh họa, nguồn: Sport Advice)

3. Giúp xương chắc khỏe

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Bone and Mineral Research Plus đã phát hiện ra rằng những người chạy bộ thường xuyên có xương chắc khỏe hơn. Trong khi đó, những người ít khi chạy bộ lại bị giảm mật độ xương.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Tuuli Suominen tại Đại học Jyvaskyla ở Phần Lan giải thích rằng áp lực khi chạy bộ giúp tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe.

4. Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Khi chạy, cơ thể sẽ tăng tiết "hoóc môn hạnh phúc" endorphin, giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.