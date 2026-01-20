Đột ngột méo mồm, liệt mặt sau giấc ngủ

Những ngày thời tiết rét đậm, Trung tâm Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ghi nhận số ca liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên tăng rõ rệt, xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, từ thanh thiếu niên đến người trưởng thành.

Một trong những bệnh nhân là T.T.Q (29 tuổi). Hoàn toàn khỏe mạnh trước đó, sáng ngủ dậy, Q. hoảng hốt khi thấy miệng méo hẳn sang một bên, mắt không thể nhắm kín, khuôn mặt mất cân đối rõ rệt. Người bệnh lập tức đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Tương tự, H.T.H.T (17 tuổi) nhập viện sau gần một tuần đau răng kéo dài. Khi súc miệng, nước liên tục trào ra ngoài, gia đình nghĩ đến bệnh lý răng hàm mặt. Tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện mắt trái của người bệnh không khép kín, miệng lệch, là dấu hiệu điển hình của liệt mặt. Người bệnh sau đó được chuyển sang Trung tâm Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng để điều trị chuyên sâu.

Trường hợp khác là D.T.N (21 tuổi, Tuyên Quang). Trước khi nhập viện hai ngày, N. nhận thấy mắt khó nhắm, miệng méo và tê nhẹ vùng mặt khi đang ngủ. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, nghi liên quan đến nhiễm lạnh.

ThS. BS Phan Huy Quyết - Trưởng khoa Y Dược cổ truyền - thăm khám cho người bệnh Q.

Theo ThS.BS Phan Huy Quyết, Trưởng khoa Y dược cổ truyền, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường khởi phát đột ngột, hay gặp vào mùa lạnh, khi người bệnh ngủ trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc không giữ ấm vùng đầu, cổ. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào.

Triệu chứng thường gặp gồm méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín, chảy nước mắt, ăn uống khó khăn, nước bọt chảy ra ngoài. Những biểu hiện này không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, giao tiếp mà còn gây lo lắng, tự ti cho người bệnh. Nếu điều trị muộn, nguy cơ để lại di chứng như co cứng cơ mặt, méo mặt kéo dài hoặc phục hồi không hoàn toàn là rất lớn.

Hiện phác đồ điều trị tại bệnh viện kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng, gồm điện châm, cứu ngải, xoa bóp bấm huyệt, cùng các phương pháp vật lý trị liệu như đèn hồng ngoại, điện xung, siêu âm và dùng thuốc.

“ 7 - 10 ngày đầu được xem là thời gian vàng. Can thiệp sớm giúp giảm viêm, cải thiện dẫn truyền thần kinh và phục hồi vận động cơ mặt tốt hơn ”, bác sĩ Quyết nói.

Bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, đặc biệt vùng đầu, mặt, cổ; tránh ngủ để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, tê mặt, mắt nhắm không kín, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.