Mới đây, ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, đã tiếp nhận một trường hợp khiến không ít người trẻ phải giật mình nhìn lại cách bảo vệ sức khỏe tình dục của bản thân. Bệnh nhân là anh Trần Anh T (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), đến khám trong trạng thái lo lắng, hoang mang sau một lần quan hệ tình dục không an toàn.

Theo lời kể, chỉ 5 ngày sau bữa tiệc tất niên của công ty, trong lúc quá chén và thiếu kiểm soát, anh T đã quan hệ với một người mới quen mà không sử dụng bao cao su. Khoảng 3–4 ngày sau, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu “báo động”: cảm giác nóng rát dọc niệu đạo, tiểu buốt, và đặc biệt là vào buổi sáng xuất hiện một giọt dịch mủ màu trắng đục ở đầu "cậu nhỏ".

Anh T đã tức tốc đến gặp bác sĩ. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành nhuộm soi dịch niệu đạo và làm xét nghiệm PCR. Kết quả cho thấy anh T dương tính với vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae). Đây là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) phổ biến, có thời gian ủ bệnh ngắn, thường chỉ từ 2 đến 7 ngày.

Bác sĩ Ngọc đang thăm khám cho một trường hợp bệnh nhân.

Bác sĩ Ngọc cho biết, rất may bệnh nhân đến khám ở giai đoạn cấp tính nên việc điều trị tương đối thuận lợi. Phác đồ kháng sinh đặc hiệu được áp dụng ngay lập tức và các triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt sau 24–48 giờ.

Nếu để muộn, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn mạn tính, gây biến chứng như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Lo lắng nhiễm HIV

Tuy nhiên, điều khiến anh T lo lắng mất ăn, mất ngủ hơn cả không chỉ là bệnh lậu. “Vấn đề lớn nằm ở tâm lý. Anh T rất hoang mang vì không biết mình có mắc thêm các bệnh tiềm ẩn khác như giang mai, HIV hay sùi mào gà hay không. Đây là những bệnh có thời gian ủ bệnh dài hơn, nên kết quả xét nghiệm ban đầu có thể chưa phản ánh chính xác tình trạng nhiễm. Chúng tôi buộc phải hẹn bệnh nhân tái khám để làm các xét nghiệm sàng lọc tiếp theo sau giai đoạn cửa sổ”, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Theo chuyên gia, sau những hành vi tình dục nguy cơ, người bệnh cần được tư vấn và hẹn tái khám để làm các xét nghiệm sàng lọc sau “giai đoạn cửa sổ” – khoảng thời gian từ lúc phơi nhiễm đến khi xét nghiệm có thể cho kết quả chính xác. Với HIV, thời gian này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng tùy loại xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, việc giữ tinh thần ổn định, không tự ý dùng thuốc hay tìm đến các “mẹo truyền miệng” là vô cùng quan trọng.

Từ ca bệnh này, bác sĩ Ngọc đưa ra ba khuyến cáo quan trọng cho người trẻ:

Thứ nhất, rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm khả năng phán đoán và kiểm soát hành vi, dễ dẫn đến các quyết định tình dục không an toàn.

Thứ hai, luôn mang theo ‘bảo hộ’. Bao cao su vẫn là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV, sùi mào gà. Việc chủ động bảo vệ không chỉ vì bản thân mà còn vì bạn tình.

Thứ ba, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiết dịch lạ, ngứa rát hay nổi mụn vùng kín đều là những tín hiệu cảnh báo. Người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị, vì dùng sai kháng sinh có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc, bệnh dễ tái phát và trở nên khó chữa hơn.

Trường hợp của anh T là một lời nhắc nhở rõ ràng: chỉ một lần chủ quan cũng có thể khiến sức khỏe và tâm lý bị đảo lộn. Trong bối cảnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ, việc trang bị kiến thức, ý thức bảo vệ bản thân và chủ động thăm khám y tế không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là cách bảo vệ cộng đồng.