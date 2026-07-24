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Đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ chạm đáy 57 năm, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất ngay tuần sau vọt lên 40%

Anh Dũng
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Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. Diễn biến này cũng giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tập trung vào mục tiêu kiềm chế lạm phát thay vì hỗ trợ thị trường việc làm.

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Theo Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 24/7, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 18/7 giảm 22.000 đơn, xuống còn 187.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/1969 và thấp hơn đáng kể so với dự báo 212.000 đơn của các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters.

Báo cáo được công bố trong tuần khảo sát phục vụ báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ, dự kiến phát hành sau khoảng hai tuần. Dữ liệu tiếp tục cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định.

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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 6 thập kỷ.

Trong khi đó, số người nhận trợ cấp thất nghiệp trong hơn một tuần - chỉ báo phản ánh xu hướng tuyển dụng - giảm xuống 1,796 triệu người trong tuần kết thúc ngày 11/7, mức thấp nhất trong 6 tuần.

Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 6 cũng bất ngờ giảm xuống 4,2%, mức thấp nhất trong một năm. Tuy nhiên, sự cải thiện này chủ yếu đến từ việc lực lượng lao động thu hẹp, thay vì hoạt động tuyển dụng tăng mạnh.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức giảm mạnh của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp một phần chịu tác động từ yếu tố mùa vụ. Nhiều nhà máy ô tô tạm thời đóng cửa vào mùa hè để nâng cấp dây chuyền sản xuất cho các mẫu xe năm sau. Vì vậy, số đơn có thể tăng trở lại hơn 200.000 đơn trong tuần tới.

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Chuyên gia kinh tế cấp cao Matthew Martin tại Oxford Economics nhận định dù dữ liệu mùa hè thường biến động mạnh, mức đơn xin trợ cấp hiện nay vẫn là tín hiệu rất tích cực. Theo ông, tỷ lệ sa thải thấp, số việc làm mới tiếp tục tăng và nguồn cung lao động tăng chậm sẽ giúp tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp trong những tháng tới, thậm chí có thể giảm thêm so với mức 4,2% hiện nay.

Thị trường lao động Mỹ thời gian qua duy trì trạng thái cân bằng. Điều này khiến ngày càng nhiều quan chức Fed chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống lạm phát, vốn vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Fed sẽ nhóm họp vào tuần tới. Sau báo cáo việc làm tích cực cùng đà tăng mới của giá dầu do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, thị trường dự đoán gần 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất từ phạm vi 3,50% - 3,75% ngay trong cuộc họp sắp tới.

Ngoài ra, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9.

Theo Reuters

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Israel

Fed

Iran

thất nghiệp

Bộ Lao động Mỹ

trợ cấp thất nghiệp

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