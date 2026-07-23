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Một doanh nghiệp Việt sở hữu công trình lớn nhất ĐNÁ báo lãi gần 5 tỷ đồng/ngày nhờ cho vay, đầu tư

Minh Hằng
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Doanh nghiệp này là chủ của trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam nổi bật với mái vòm Kim Quy. Ảnh: VEC

Trung tâm Triển lãm Việt Nam nổi bật với mái vòm Kim Quy. Ảnh: VEC

Mới đây, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) công bố báo cáo tài chính quý II/2026.

Theo đó, VEFAC ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 388 tỷ đồng, tức là gấp 77 lần so với năm ngoái. Nguyên nhân là nhờ việc chuyển nhượng một phần bất động sản đang nắm giữ. Trong khi đó, mảng hội chợ và triển lãm chỉ mang về cho VEFAC hơn 40 tỷ đồng trong quý trước. Tuy nhiên, con số này vẫn gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong quý II/2026, VEFAC báo lãi trước thuế 504 tỷ đồng, tức là tăng 14,5% so với cùng kỳ, vượt doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt đạt 401 tỷ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II/2026, tính chung lãi từ các khoản cho vay và đầu tư, chủ của trung tâm triển lãm quốc gia (VEC), thu về 415 tỷ đồng, tức là tương đương với hơn 4,6 tỷ đồng/ngày.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của VEFAC đạt hơn 509 tỷ đồng và 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, so với mục tiêu lãi sau thuế là 600 tỷ đồng trong năm 2026, VEFAC thực hiện 85% kế hoạch dù mới đi được nửa chặng đường.

Theo thuyết minh từ báo cáo tài chính được công bố, tính đến ngày 30/6, VEFAC có hơn 14.391 tỷ đồng cho các đối tác vay, gấp hơn 3 lần so với số đầu năm, tương đương gần một nửa tài sản của doanh nghiệp. Lãi suất từ các khoản vay này ở mức 12%/năm.

Tính tới cuối quý II năm nay, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 32.900 tỷ đồng, tức là tăng 40% so với số đầu năm. Trong số đó, khoản mục cải thiện mạnh nhất là tiền cho các tổ chức khác vay. Cụ thể, khoản người mua trả tiền trước cho công ty tăng gần 50 lần sau nửa năm, khi lên 8.327 tỷ đồng.

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup

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VEFAC là chủ sở hữu trung tâm hội chợ triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: VEC

TIN LIÊN QUAN

Trên thực tế, VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup, với tỷ lệ sở hữu hơn 80%. Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư khu đô thị tại Đông Anh, Hà Nội với tên thương mại Vinhomes Global Gates. Khu đô thị này có quy mô hơn 261 ha, tổng vốn đầu tư lên tới gần 34.880 tỷ đồng. Tuy nhiên, VEFAC đã chuyển nhượng một phần dự án trong quý I năm ngoái.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, VEFAC cho biết, doanh nghiệp đang triển khai thi công dự án tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại dịch vụ và văn hóa tại 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Đồng thời, VEFAC là chủ sở hữu Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (VEC), lớn nhất Đông Nam Á, trên địa bàn Đông Anh.

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