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Một doanh nghiệp Tây Ban Nha báo "tin buồn" cho Cuba

Minh Hằng
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Quyết định này là do ảnh hưởng từ tình hình thực tế ở Cuba.

Người dân Cuba tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana, sáng 16/4. Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Người dân Cuba tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana, sáng 16/4. Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana (Cuba), vào ngày 21/7, chuỗi khách sạn Meliá của Tây Ban Nha đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha rằng, công ty chi nhánh Bồ Đào Nha, Ilha Bela Gestao e Turismo, sẽ tiến hành chấm dứt tất cả các dịch vụ quản lý và tiếp thị khách sạn tại Cuba. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/7 tới.

Trên thực tế, đây là quyết định hoàn tất quá trình được khởi xướng vào ngày 3/6, khi Meliá đăng ký việc rút lui ngay lập tức khỏi việc quản lý và sử dụng thương hiệu tại 15 khách sạn, và hiện nay kéo theo việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại tất cả các cơ sở ở Cuba.

Vì sao ﻿Meliá quyết định rút khỏi Cuba?

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Khách sạn Meliá Cohiba ở thủ đô La Habana của Cuba. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, theo thông cáo báo chí gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, chuỗi khách sạn Meliá cho biết, quyết định trên xuất phát từ những khó khăn đáng kể về hoạt động, pháp lý, cũng như kinh tế và tài chính liên tục ảnh hưởng đến Cuba. Những tình trạng nay gây khó khăn đối với việc hoạt động ổn định của công ty.

Chính vì vậy, Meliá sẽ ngừng hoàn toàn sử dụng các thương hiệu được cấp phép, hoạt động du lịch inbound và chuỗi cung ứng địa phương tại “quốc đảo Caribe”.

Trên thực tế, chuỗi khách sạn Meliá từng quản lý tới 34 khách sạn ở Cuba với gần 14.000 phòng. Đến gần đây, Meliá vẫn là nhà điều hành tour du lịch nước ngoài hàng đầu tại Cuba.

Theo TTXVN, việc các tập đoàn khách sạn quốc tế rút khỏi Cuba là vì tình hình khủng hoảng kinh tế của quốc gia này. Cuba hiện đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Thậm chí, tình trạng mất điện xảy ra gần như hằng ngày.

Cùng với đó, do sự khan hiếm nhiên liệu, thứ rất cần thiết cho giao thông vận tải và số lượng nhà máy điện ít ỏi còn lại trong nước đang đẩy Cuba vào tình trạng suy thoái. Trong khi đó, động lực chính là ngành du lịch đã bị đình trệ vì áp lực từ Mỹ gia tăng.

Theo CNN, hồi tháng 5/2026, giới chức Cuba ảnh báo tình trạng khủng hoảng năng lượng tại nước này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là trong bối cảnh lượng dầu do Nga viện trợ vào cuối tháng 3 đã được sử dụng hết.

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Thậm chí, một số người dân cho biết họ không có đủ điện để sạc xe máy điện hoặc điện thoại. Nhiều người còn phải thức dậy giữa đêm, khi có điện trong thời gian ngắn để giặt giũ hoặc nấu ăn.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba De la O Levy cho biết, Cuba đang tăng cường sử dụng điện mặt trời nhờ các tấm pin do Trung Quốc viện trợ. Thế nhưng, mây và điều kiện thời tiết khiến sản lượng điện biến động mạnh. Nguyên nhân là do thiếu các hệ thống pin lưu trữ đắt đỏ, trong khi nguồn điện mặt trời không hỗ trợ được nhiều vào ban đêm, khi nhu cầu sử dụng điện ở mức cao.

“Tại Havana, thời gian mất điện hiện vượt quá 20 - 22 giờ mỗi ngày”, Bộ trưởng De la O Levy cho biết.





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Cuba

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