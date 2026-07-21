Nhiều DN của Đài Loan (TQ) rót 1,2 tỷ USD vào một tỉnh ở cửa ngõ Hà Nội, sở hữu “mạch máu” ổn định

Đây là tỉnh sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam.

Bắc Ninh là một trong những địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa

Chiều qua (20/7), tại Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đến trao đổi, tìm hiểu môi trường đầu tư và thúc đẩy quan hệ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Đài Loan hiện là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Bắc Ninh, với 135 dự án còn hiệu lực, t ổng vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn hiện nay như Foxconn, Mitac, Fushan... đã gắn bó với tỉnh Bắc Ninh gần 20 năm, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao công nghệ và giải quyết việc làm cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phát triển xanh, thông minh và bền vững. Tỉnh luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương.

Đồng thời, Bắc Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cơ chế "Luồng xanh 24 giờ" để giải quyết nhanh các thủ tục đối với dự án trọng điểm; cũng như áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các nội dung doanh nghiệp quan tâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bắc Ninh luôn xác định bảo đảm nguồn điện ổn định là ưu tiên hàng đầu (điện được coi "mạch máu" cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), đồng thời là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư)).

Tính đến nay, công suất điện của tỉnh tiếp tục được nâng lên thông qua việc phát triển điện mặt trời áp mái, đầu tư các dự án nguồn điện mới, xây dựng các trạm biến áp và mở rộng hạ tầng truyền tải, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng biểu trưng "Đĩa Di sản Văn hóa Bắc Ninh" cho đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Với vấn đề nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bắc Ninh đang trở thành trung tâm giáo dục đại học mới của cả nước với nhiều trường đại học Trung ương chuyển về địa bàn.

Tỉnh Bắc Ninh mong muốn hợp tác với các đối tác Đài Loan (Trung Quốc) để thành lập trường đại học, trường liên cấp quốc tế, cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, cũng như nghiên cứu phát triển bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bắc Ninh sẵn sàng bố trí quỹ đất và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án này.

Đáng chú ý, để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các đối tác Đài Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên. Theo đó, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan, có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Bắc Ninh đang trở thành “trung tâm của trung tâm” trong chuỗi phát triển CN công nghệ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với các doanh nghiệp Đài Loan. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Về phía Đài Loan (Trung Quốc), đại diện cộng đồng các doanh nghiệp chúc mừng Bắc Ninh được phê duyệt Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh về hạ tầng, môi trường đầu tư và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu nhận định rằng, Bắc Ninh đang trở thành "trung tâm của trung tâm" trong chuỗi phát triển công nghiệp công nghệ cao khu vực phía Bắc, và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đài Loan.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm nguồn cung điện ổn định phục vụ sản xuất, có giải pháp hỗ trợ trước những biến động về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Đài Loan khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, và giới thiệu thêm nhiều doanh nghiệp có tiềm lực, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đến tìm hiểu, đầu tư tại Bắc Ninh. Các doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Ninh dự kiến sang Đài Loan vào cuối tháng 9 tới.