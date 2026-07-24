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Doanh nghiệp 'mắc kẹt' thuế, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu sở ngành trả lời

Trần Hoàng
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Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi tư duy làm việc, chuyển từ trạng thái bị động chờ đợi sang chủ động nắm bắt "hơi thở" của doanh nghiệp. Đối với các ý kiến mà doanh nghiệp nêu, trong vòng 10 ngày các sở ngành phải hoàn thành việc trả lời.

Chiều 23/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến doanh nghiệp nêu những khó khăn, "điểm nghẽn" trong hoạt động doanh nghiệp, một số ý kiến nêu về vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Doanh nghiệp phản ánh, nhiều hồ sơ hoàn thuế VAT cho hàng xuất khẩu bị kéo dài mà chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, cũng như hạn chế nguồn lực để mở rộng sản xuất. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm vấn đề này.

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Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.

Trước phản ánh của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi tư duy làm việc, chuyển từ trạng thái bị động chờ đợi sang chủ động nắm bắt "hơi thở" của doanh nghiệp. Ông Lưu yêu cầu đối với các ý kiến mà doanh nghiệp nêu tại hội nghị, trong vòng 10 ngày, các sở ngành phải hoàn thành việc trả lời.

Ông Lưu cho biết, đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn, thành phố đã kiến nghị Trung ương đưa cụm công nghiệp ra khỏi danh mục loại hình bất động sản để khơi thông nguồn lực. Cùng với đó, một số cơ chế đặc thù được thống nhất triển khai bao gồm: Cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp trong vòng 6 tháng; nghiên cứu cơ chế Nhà nước chi trả tiền giải phóng mặt bằng và hạ tầng cho chủ đầu tư, sau đó thu hồi 50% quỹ đất để ưu tiên cho doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp sạch thuê sản xuất...

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Đại die diện một doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị.

Về nguồn vốn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu khẳng định sẵn sàng hỗ trợ bằng văn bản để các ngân hàng tối đa hóa hạn mức cho vay; nghiên cứu mở rộng danh mục các ngành hàng được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi.

Liên quan đến thuế và hoàn thuế, ông Lưu cho biết doanh nghiệp mong hoàn thuế như mong một nguồn lực mới, nhanh là tăng trưởng, chậm không tăng trưởng. Mỗi bộ hồ sơ đến với thuế nhanh ngày nào là quý ngày đấy. "Người ta nộp thuế chậm thì các anh phạt, thuế chậm hoàn thì chẳng ai phạt" - Phó Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.

Về xuất khẩu nhập khẩu, Phó Chủ tịch Hà Nội cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp làm việc với các Bộ, ngành để tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu.

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Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - phát biểu tại hội nghị.

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Trước đó, trong phần phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - thông tin, 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) ước tăng 8,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng hơn 10 tỷ USD (tăng 5,5% so với cùng kỳ).

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho rằng trong 6 tháng cuối năm phải tạo được sự chuyển biến mạnh hơn, nhanh hơn và thực chất hơn; phải biến các tiềm năng, dư địa và nguồn lực thành năng lực sản xuất mới, sức mua mới, đơn hàng mới và giá trị gia tăng mới.

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Quang cảnh hội nghị.

Theo Chủ tịch Hà Nội, kết quả của hội nghị hôm nay phải được chuyển hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra, giám sát. Trong đó, hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ, số thủ tục được rút ngắn, số dự án được đẩy nhanh, số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm...

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thuế

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hoàn thuế

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