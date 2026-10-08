Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé gái 30 tháng tuổi ở Củ Chi đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật sắc nhọn là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm được phát hiện trong dạ dày của bé.

Ngày 8/10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin, một bé gái 30 tháng tuổi ở Hóc Môn (TPHCM) vừa được xử trí sau khi nghi nuốt phải một chiếc đinh vít dài khoảng 3cm.

Theo gia đình, trong lúc chơi cùng anh trai, bé H. bất ngờ quấy khóc, đau họng và đau bụng. Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Dị vật mà bé gái nuốt phải

Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Các bác sĩ xác định đây là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm, có nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa do vật sắc nhọn.

Dị vật sau đó được lấy ra khỏi dạ dày bằng nội soi. Sau thủ thuật, trẻ được theo dõi và đến sáng hôm sau hết đau bụng, ăn uống, vui chơi bình thường.

BS.CKI Phạm Như Hằng - Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho hay, trẻ từ 1-3 tuổi thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng nên dễ nuốt phải dị vật trong lúc chơi. Những vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, pin cúc áo hoặc các linh kiện đồ chơi đều có thể gây nguy hiểm.

Nhiều trường hợp gia đình không trực tiếp chứng kiến thời điểm trẻ nuốt dị vật nên chỉ phát hiện khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường. Trong đó, dị vật sắc nhọn như đinh vít, kim loại hoặc mảnh vỡ có thể gây trầy xước, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa. Nếu dị vật đi vào đường thở, trẻ có nguy cơ bị tắc nghẽn, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ thăm khám cho bé gái 30 tháng tuổi

Bác sĩ Hằng khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra môi trường sinh hoạt, khu vực vui chơi của trẻ và loại bỏ những vật nhỏ, sắc nhọn hoặc có thể tháo rời khỏi tầm với của trẻ. Đồ chơi cũng cần phù hợp với độ tuổi, thường xuyên kiểm tra để phát hiện các chi tiết bị bung, gãy.

Khi trẻ đột ngột quấy khóc, đau họng, khó nuốt, nôn ói, đau bụng hoặc có biểu hiện bất thường sau khi chơi với các vật nhỏ, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng trẻ nuốt hoặc hít phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, đặc biệt là dị vật sắc nhọn hoặc pin cúc áo, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được kiểm tra và xử trí. Không nên tự móc họng hoặc dùng tay lấy dị vật khi chưa xác định được vị trí vì có thể làm dị vật đi sâu hơn hoặc gây thêm tổn thương.