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Cảnh báo tử vong do hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ

Văn Thành
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Một trẻ 4 tuổi ở Lạng Sơn bị hóc quả nhãn, rơi vào tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi được đưa đến bệnh viện.

Cảnh báo tử vong do hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi trong tình trạng nguy kịch do hóc dị vật đường thở.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 20 phút trước khi nhập viện, trẻ ăn nhãn và bị hóc. Khi được đưa đến bệnh viện, trẻ đã trong tình trạng ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, trẻ đã không qua khỏi.

Hóc dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở nhóm dưới 5 tuổi. Dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo hoặc những vật nhỏ. Khi dị vật gây tắc nghẽn đường thở, tình trạng của trẻ có thể diễn biến rất nhanh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ ăn những loại thực phẩm có hạt hoặc kích thước dễ gây hóc. Trẻ nhỏ cũng không nên tự chơi một mình với các đồ vật nhỏ.

Khi nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật, người lớn cần nhanh chóng gọi cấp cứu và thực hiện sơ cứu phù hợp với độ tuổi, tình trạng của trẻ nếu đã được hướng dẫn kỹ năng. Không nên dùng tay móc họng khi không nhìn thấy rõ dị vật vì có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn vào đường thở.

Việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản và giám sát trẻ trong khi ăn, chơi có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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