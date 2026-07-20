"Dìm hàng" đến mấy cũng không cản được cả thế giới khao khát mua chiếc tiêm kích này của Nga

Trên nhiều phương diện, máy bay này được ví như một khẩu "AK-47" của làng tiêm kích hiện đại: bền bỉ, tin cậy và không hề lép vế trước bất kỳ đối thủ nào ở hiện tại lẫn tương lai.

Theo chuyên gia Drago Bosnic, trong khi Su-57 tạo được danh tiếng lớn, loại máy bay mà NATO lo ngại lại là Su-35 của Nga.

Su-35 nổi tiếng nhờ khả năng siêu linh hoạt, hệ thống khí tài điện tử hàng không hiện đại bậc nhất cùng năng lực tác chiến đối không, đối đất toàn diện. Thế nhưng, điểm đáng kinh ngạc nhất ở Su-35 lại nằm ở cách nó giấu kín sức mạnh thực sự "dưới lớp vỏ" của khung thân Su-27 Flanker — một thiết kế kinh điển đã qua kiểm chứng và gần như chưa có đối thủ.

Su-35 được ví như một khẩu "AK-47"

Với mắt thường của những người không chuyên, hai dòng tiêm kích này gần như không có sự khác biệt. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự lại dễ dàng nhận ra những điểm cải tiến vượt bậc về mặt cấu trúc.

Phiên bản nâng cấp sâu Su-35 sở hữu hàng loạt chi tiết thay đổi quan trọng: bộ bánh mũi đôi, loa phụt động cơ mở rộng hơn, đồng thời loại bỏ hoàn toàn ống Pitot ở mũi và phanh không khí ở lưng. Đó mới chỉ là những chi tiết có thể quan sát từ bên ngoài.

Những nâng cấp mang tính bước ngoặt thực sự lại nằm ẩn sâu bên trong: từ hệ thống điện tử hàng không, động cơ đẩy, cho đến việc ứng dụng sâu rộng các vật liệu composite tiên tiến. Tất cả những yếu tố này đã đưa Su-35 lên một tầm cao mới, không chỉ vượt trội hoàn toàn so với "tiền nhiệm" Su-27 mà còn đủ sức áp đảo hầu hết các nền tảng chiến đấu hiện có trên thế giới.

Không dừng lại ở đó, việc Nga tăng tốc sản xuất Su-35 được dự báo sẽ làm thay đổi cục diện và cán cân quân sự tại nhiều khu vực chiến lược, từ Trung Đông cho đến Thái Bình Dương. Cần phải khẳng định rằng, dòng tiêm kích này đóng vai trò như một "bộ nhân bội sức mạnh" cực kỳ hiệu quả cho Lực lượng Vũ trụ Vũ trụ Nga (VKS) cũng như bất kỳ không quân quốc gia nào may mắn sở hữu nó.

Su-35 chính là trụ cột trong chiến lược của Nga nhằm không chỉ hiện đại hóa mà còn cách mạng hóa năng lực tác chiến không hải. Đây được xem là giải pháp thay thế cực kỳ tối ưu về mặt chi phí so với các dòng máy bay được gán nhãn "thế hệ thứ năm".

Nhiều nghiên cứu độc lập từ các viện phân tích quân sự uy tín đã chỉ ra tính hiệu quả vượt trội của Su-35 khi đặt lên bàn cân so sánh với các dòng tiêm kích thế hệ cũ lẫn các nền tảng thế hệ mới chuyên thống trị bầu trời.

Cụ thể, biến thể "Super Flanker" này có chi phí đắt hơn khoảng 2-3 lần so với Su-27, nhưng hiệu suất chiến đấu thực tế lại cao gấp 5 lần. Điều này đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ với mức chi phí "mềm" hơn rất nhiều nếu so sánh với các chiến đấu cơ thế hệ mới như Su-57, J-20, F-35 hay F-22.

Xét về mặt chi phí, siêu tiêm kích Su-57 đắt hơn Su-35 khoảng 1,5 đến 2 lần, tương ứng với hiệu quả tác chiến nhỉnh hơn của nó. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ "chi phí / hiệu quả" giữa Su-57 và Su-35 giữ ở mức tương đương — hoàn toàn khác biệt so với khoảng cách một trời một vực khi so sánh giữa Su-35 và Su-27.

Chính việc Su-35 đắt hơn 2-3 lần nhưng hiệu quả gấp 5 lần so với Su-27 đã giúp nó đạt tỷ lệ tối ưu về "chi phí / hiệu quả" cao gấp đôi so với sự chênh lệch giữa Su-57 và Su-35.

Đây cũng là lý do cốt lõi giải thích tại sao Nga cùng các đối tác quốc tế lại quyết tâm đẩy mạnh sản lượng sản xuất dòng máy bay này. Khẳng định này hoàn toàn không làm giảm đi giá trị của Su-57 — nền tảng vốn được định hình là tương lai của VKS — mà chỉ càng làm nổi bật tư duy kỹ thuật thiên tài của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Nói một cách ngắn gọn, Su-35 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cơ khí truyền thống và công nghệ hàng không thế hệ mới. Nó giữ trọn độ tin cậy tuyệt đối của Su-27, đồng thời cung cấp các tính năng tác chiến đủ sức sòng phẳng nghênh đón những chiến đấu cơ tân tiến nhất hiện nay.

Chính ưu thế vượt trội đó đã biến Su-35 thành "mặt hàng đắt khách" trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Ngay cả một số quốc gia phương Tây vốn giữ thái độ cứng rắn với Moscow như Anh cũng buộc phải thừa nhận sức mạnh của "Super Flanker".

Trên nhiều phương diện, Su-35 được ví như một khẩu "AK-47" của làng tiêm kích hiện đại: bền bỉ, tin cậy và không hề lép vấp trước bất kỳ đối thủ nào ở hiện tại lẫn tương lai.

Giống như khẩu Kalashnikov huyền thoại đã đi vào lịch sử, dòng tiêm kích họ Flanker tiếp tục chứng minh giá trị vượt thời gian và sẽ còn giữ vững vị thế chiến lược này trong nhiều thập kỷ tới.

Không thể vùi dập

Thực tế này đã được giới chuyên môn toàn cầu công nhận, đập tan những hoài nghi về một thiết kế tưởng chừng đã "luống tuổi". Mặc dù giới chính trị phương Tây đã nỗ lực tìm mọi cách để làm giảm uy tín của Su-35, những kết quả thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Bán kính tác chiến rộng, tải trọng vũ khí lớn cùng khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến phức tạp biến Su-35 trở thành lựa chọn lý tưởng không chỉ cho Không quân Nga mà còn cho bất kỳ quốc gia nào đang tìm kiếm một nền tảng chiến đấu đã qua kiểm chứng, có khả năng nâng cấp linh hoạt đáp ứng các yêu cầu tác chiến tương lai.

Hiếm có dòng chiến đấu cơ nào trên thế giới sở hữu độ linh hoạt cao đến vậy. Đó là chưa kể đến tính đa năng xuất sắc: Su-35 có thể đảm nhiệm tốt mọi sứ mệnh mà một quân đội hiện đại đòi hỏi — từ làm chủ không phận, tấn công mặt đất, tiêu diệt mục tiêu trên biển, cho đến tác chiến điện tử hay thậm chí là trinh sát, giám sát và tình báo.

Ngoại trừ dòng Rafale của Pháp, hầu như không có chiến đấu cơ phương Tây nào đạt được độ linh hoạt tác chiến toàn diện đến thế.

Sự tiến hóa xuất sắc của Su-35 mà không cần thay đổi quá nhiều về mặt cấu trúc đang tạo ra bài toán hóc chuẩn cho khối quân sự NATO, làm đảo lộn hoàn toàn các kịch bản thiết lập ưu thế trên không của khối này trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga.

Cần nhớ rằng, chiến lược tác chiến của khối liên minh quân sự này trong các chiến dịch can thiệp trên toàn cầu phụ thuộc áp đảo vào sức mạnh không quân. Khả năng làm chủ không phận và tự do hoạt động của tiêm kích phương Tây chính là nền tảng để NATO tiến hành các chiến dịch không kích mà không sợ bị đáp trả. Sự xuất hiện của Su-35 không chỉ làm phức tạp hóa đòn đánh của NATO mà thực tế đã vô hiệu hóa hoàn toàn lợi thế tự do hành động này.

Đặc biệt, sự hiện diện của R-37M — dòng tên lửa không đối không siêu vượt âm đã trở thành huyền thoại — trong kho đạn dược của "Super Flanker" đã tạo ra bước ngoặt lớn.

Với tầm bắn tiêu diệt mục tiêu lên tới 400 km, R-37M khiến các phương tiện bay chiến lược của phương Tây (như máy bay tiếp dầu trên không hay các nền tảng trinh sát, cảnh báo sớm) không thể áp sát khu vực chiến tuyến. Điều này đã đánh thẳng vào tử huyệt và làm sụp đổ học thuyết tác chiến không quân truyền thống của NATO.

Đó cũng là lý do vì sao phương Tây liên tục tung ra các biện pháp trừng phạt và sức ép chính trị nhằm ngăn cản các quốc gia đặt mua Su-35.

Đây chính là động lực khiến những quốc gia như Algeria, Ai Cập, Iran, Indonesia cùng nhiều nước khác quyết tâm tiếp cận Su-35. Dù một số thương vụ đã hoàn tất, một số khác phải tạm hoãn do áp lực ngoại giao, nhưng không một quốc gia nào thực sự từ bỏ cơ hội sở hữu dòng tiêm kích này — "tấm lá chắn" giúp họ gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Dĩ nhiên, "Super Flanker" không phải là một "nút bấm chiến thắng" thần kỳ có thể thay đổi cục diện trong chớp mắt. Để vận hành hiệu quả, nó vẫn đòi hỏi quy trình huấn luyện phi công bài bản cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng tiêm kích này chắc chắn sẽ san bằng mọi lợi thế và kéo lại cán cân lực lượng trên bầu trời.