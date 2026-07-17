Máy bay Nga nguy hiểm thế, có sợ "mất ăn mất ngủ" cũng là bình thường

Sự hiện diện của một dòng chiến đấu cơ uy lực như vậy trong biên chế không quân Nga chắc chắn sẽ khiến nhiều bên phải "mất ăn mất ngủ".

Có một thực tế hiển nhiên là các dòng máy bay quân sự của Nga luôn nằm trong tầm ngắm đặc biệt của giới chuyên gia phương Tây.

Mới đây nhất, sự quan tâm của phương Tây đổ dồn vào lô máy bay ném bom Su-34M và tiêm kích Su-30SM2 đời mới, vừa được Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận.

Theo các nhà phân tích, phiên bản Su-34 vừa bàn giao đã được nâng cấp hệ thống liên lạc, và đây chính là chi tiết thu hút sự hiếu kỳ của giới quan sát.

Sự xuất hiện của một phần nắp chụp ăng-ten mới ở phần lưng trên của thân máy bay được cho là có liên quan mật thiết đến việc nâng cao năng lực tiến hành các đòn tấn công chính xác cao ở cự ly xa của Su-34, nhờ vào hệ thống dẫn đường cải tiến.

Dường như những chiếc Su-34 xuất xưởng gần đây đều được trang bị phần nắp chụp tương tự trên lưng, chi tiết vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các nguyên mẫu thử nghiệm hoặc phiên bản cải tiến riêng lẻ.

Điều này cho thấy gói nâng cấp này đã chính thức bước từ giai đoạn sửa đổi thực chiến sang sản xuất hàng loạt. Dù công năng chính xác của thiết bị này vẫn chưa được xác nhận chính thức, giới chuyên gia tin rằng nó phục vụ cho hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh, các đường truyền dữ liệu cải tiến, hoặc các tổ hợp tác chiến điện tử.

Giải mã chiếc "bướu" bí ẩn trên lưng Su-34

Phần nắp chụp ăng-ten nhô lên ở phía trên thân máy bay lần đầu tiên thu hút sự chú ý qua các bức ảnh được công bố vào tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2026, khi nó xuất hiện trên những chiếc Su-34 đang tham chiến.

Ở thời điểm đó, giới quan sát phần lớn nhận định đây là một phần trong cấu hình cải tiến Su-34M đang phát triển, hoặc là một gói nâng cấp dã chiến được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của chiến trường.

Tuy nhiên, việc bộ phận này tiếp tục xuất hiện trên lô máy bay bàn giao mới nhất trong tháng 7 cho thấy thiết kế này không còn là một thử nghiệm giới hạn, mà đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên những chiếc Su-34M xuất xưởng mới.

Mặc dù công năng chính xác của nắp chụp này chưa được xác nhận, sự hiện diện hàng loạt của nó chỉ ra một nỗ lực quy mô lớn nhằm nâng cấp hệ thống liên lạc, trao đổi dữ liệu hoặc hỗ trợ điện tử cho toàn bộ phi đội Su-34.

Quy mô triển khai này loại trừ khả năng đây chỉ là một thử nghiệm đơn lẻ trên một vài khung thân máy bay, dù cả Tập đoàn UAC lẫn Bộ Quốc phòng Nga đều giữ kín thông tin về cấu tạo chi tiết của bộ phận này.

Phần nắp chụp mới trên lưng máy bay có thể là lời giải cho nỗ lực duy trì kết nối thông tin liên lạc thông suốt và ổn định hơn giữa Su-34 với các mạng lưới chỉ huy và kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa.

Một giả thuyết rất thuyết phục là thiết bị này chứa đầu thu thông tin liên lạc vệ tinh, vì vị trí nằm trên lưng máy bay cho phép hướng trực diện lên các vệ tinh quỹ đạo một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, không loại trừ các công năng khác như: đường truyền dữ liệu chiến thuật, bộ thu trinh sát vô tuyến hoặc thiết bị tác chiến điện tử.

Nếu hệ thống này cho phép phi hành đoàn nhận tọa độ cập nhật hoặc dữ liệu tình báo thời gian thực ngay sau khi cất cánh, nó sẽ rút ngắn đáng kể độ trễ từ lúc phát hiện mục tiêu cho đến khi ra đòn quyết định.

Đối với các chuyến bay sử dụng bom lượn dẫn đường thuộc gia đình UMPK hoặc UMPKB, lợi ích thực tế nhất là khả năng thay đổi mục tiêu đã chỉ định cho máy bay hoặc cập nhật dữ liệu thả bom ngay trước khi phóng. Hiện tại, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy phần nắp chụp này hỗ trợ dẫn đường trực tiếp cho quả bom sau khi đã rời giá treo.

Một cách lý giải hợp lý hơn là Nga đang biến Su-34 từ một máy bay tấn công đơn thuần thành một mắt xích tích hợp sâu trong mạng lưới chiến đấu hợp đồng binh chủng quy mô lớn hơn.

Trong cấu hình này, thông tin chỉ thị mục tiêu có thể được cung cấp trực tiếp từ các trạm điều khiển mặt đất, máy bay trinh sát, máy bay không người lái (UAV) hoặc các cảm biến tích hợp khác. Nhờ đó, Su-34 có thể tung đòn đánh chính xác mà không cần tự mình dò tìm từng mục tiêu riêng lẻ.

Khả năng này cực kỳ hữu ích khi tấn công các sở chỉ huy cơ động, các trung tâm hậu cần và các mục tiêu có khả năng di chuyển cao, những mục tiêu có thể thay đổi vị trí ngay trước khi đòn đánh theo kế hoạch diễn ra.

Mắt xích mới trong hệ thống liên lạc này cũng giúp việc phối hợp tác chiến giữa các biên đội tấn công hoạt động phân tán ở cự ly xa trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng của các đường truyền dữ liệu liên quan, độ bảo mật thông tin, băng thông khả dụng, khả năng chống nhiễu và mức độ tích hợp vào hệ thống quản lý chiến trường chung của quân đội Nga.

“Mất ăn mất ngủ” cũng là hợp lý

Đợt bàn giao Su-34 mới nhất này không chỉ đơn thuần là một cột mốc sản xuất thương mại. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của phần nắp chụp trên lưng cho thấy Nga đang âm thầm số hóa và nâng cấp mạng lưới liên lạc trực tiếp ngay từ dây chuyền sản xuất máy bay tấn công mới.

Việc chuyển đổi từ một nâng cấp dã chiến sang một trang bị tiêu chuẩn trên dây chuyền sản xuất hàng loạt là điều đáng để giới quân sự phương Tây phải đặc biệt lưu tâm.

Đối với các nhà hoạch định chiến tranh của NATO, câu hỏi hóc búa nhất hiện nay là: Liệu năng lực mới của Su-34 có cho phép nó tiếp nhận dữ liệu mục tiêu nhanh hơn, rút ngắn chu kỳ tấn công và triển khai các loại bom lượn tầm xa hiệu quả hơn trong một mạng lưới tấn công liên kết sâu và phản ứng nhanh hay không?

Mọi thứ diễn ra đều tuân theo một logic thực tế rất thực dụng. Thực tiễn chiến trường cho thấy, hôm nay những chiếc Su-34 của Nga đang dội bão lửa xuống các mục tiêu quân sự của Ukraine; ngày mai, những chiếc máy bay này có thể gây sóng gió ở nhiều nơi khác.

Việc Su-34 liên tục được nâng cấp là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dòng máy bay này đã chứng minh được độ tin cậy cực cao trong thực chiến khốc liệt. Hơn thế nữa, sản lượng tại Nhà máy Hàng không Novosibirsk mang tên V.P. Chkalov (NAZ) vẫn đang tăng trưởng đều đặn.

Trong bài phân tích mới đây, trang Topwar cho rằng, sự lo ngại và chú ý từ phía bên kia chiến tuyến là hoàn toàn có cơ sở. Su-34 thực tế là dòng máy bay ném bom chiến thuật thế hệ mới duy nhất trên thế giới đang được sản xuất và thực chiến ở quy mô lớn, vì vậy mọi nhất cử nhất động xung quanh nó đều bị đặt dưới kính hiển vi.

Những gói hiện đại hóa giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu luôn là tâm điểm chú ý, bởi chúng chính là tương lai của dòng máy bay tấn công chủ lực này.

Sự hiện diện của một dòng chiến đấu cơ uy lực như vậy trong biên chế Không quân Vũ trụ Nga chắc chắn sẽ khiến nhiều bên phải "mất ăn mất ngủ", đặc biệt là những quốc gia không sở hữu những vũ khí có sức mạnh tương xứng trong kho dự trữ của mình.

Vậy nên, ai cần sợ thì cứ việc sợ. Điều đó hoàn toàn hợp lý, Topwar nhận định.