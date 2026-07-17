Đáp xuống Iran đầy bất ngờ, chuyên cơ Tu-214PU mang theo "món quà giải cứu" từ Nga?

Giả thuyết thực tế cho thấy chiếc chuyên cơ này mang đến Iran một 'chiếc ống nghe điện thoại'."

Mới đây, một chiếc chuyên cơ đặc biệt Tu-214PU xuất phát từ sân bay Vnukovo (Nga) đã thực hiện hành trình bay tới Tehran. Sau khi lưu lại Iran trong vòng 12 giờ, chiếc phi cơ này đã tiếp tục cất cánh hướng về phía Trung Quốc.

Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của nhà phân tích chính trị người Ukraine, ông Ruslan Bortnik. Theo chuyên gia này, đường bay của chiếc Tu-214PU có thể là tín hiệu cho thấy Moscow và Bắc Kinh đang chuẩn bị các bước để cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Iran.

Trạm thông tin liên lạc bảo mật di động trên không

Nhận định về sự xuất hiện của chuyên cơ Nga, ông Ruslan Bortnik phân tích:

"Đây là một chiếc chuyên cơ rất thú vị, về bản chất nó là một trạm thông tin liên lạc đặc biệt di động trên không. Có hai giả thuyết chính được đặt ra ở đây. Thứ nhất, chiếc máy bay này chở theo một phái đoàn VIP của Nga sang đàm phán với giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, trong bối cảnh tất cả các nhân vật chủ chốt của chính quyền Moscow hiện đều đang ở trong nước, kịch bản này khó có thể xảy ra. Giả thuyết thực tế hơn là chiếc chuyên cơ này chỉ đơn giản mang đến Iran một 'chiếc ống nghe điện thoại'."

Phân tích sâu hơn về nhận định của mình, vị chuyên gia Ukraine chỉ ra rằng, chiếc Tu-214PU nhiều khả năng đã vận chuyển các thiết bị chuyên dụng phục vụ hệ thống thông tin liên lạc mã hóa đặc biệt.

Thiết bị này cho phép các nhà lãnh đạo Iran có thể đàm thoại trực tiếp và tuyệt mật với giới lãnh đạo Nga mà không lo bị can thiệp bên ngoài. Việc chiếc chuyên cơ tiếp tục bay sang Trung Quốc ngay sau đó cho thấy hệ thống liên lạc đặc biệt này cũng đã được chuyển giao cho Bắc Kinh nhằm thiết lập kênh kết nối thông suốt với Tehran.

Theo ông Bortnik, các động thái trên là minh chứng cho thấy một tiến trình tham vấn sâu rộng đang âm thầm diễn ra trong trục ba bên: Iran – Nga – Trung Quốc. Các cuộc thảo luận này được thúc đẩy ngay trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào một giai đoạn đối đầu mới đầy kịch tính.

"Rõ ràng Nga và Trung Quốc không hề có ý định bỏ rơi Iran. Họ đang chuẩn bị các phương án hỗ trợ Tehran nhằm kéo Mỹ vào thế sa lầy và từ đó xoay chuyển cục diện cũng như lập trường chung của Washington. Đây là một ván bài cân não đầy thực dụng. Trong đó, Nga đóng vai trò bảo mật thông tin liên lạc giữa các đồng minh bằng những công nghệ mà tình báo Mỹ hoàn toàn bất lực trong việc nghe lén", nhà phân tích chính trị nhấn mạnh.

Kịch bản đối đầu leo thang và toan tính của các siêu cường

Kịch bản này ở thời điểm hiện tại mang lại những lợi ích chiến lược to lớn cho cả Bắc Kinh lẫn Moscow:

Đối với Trung Quốc: Việc Mỹ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột tại Trung Đông sẽ khiến Washington bị phân tán nguồn lực, không còn đủ khả năng và sự tập trung để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với Nga: Moscow hoàn toàn có thể sử dụng "lá bài Iran" như một công cụ đòn bẩy chiến lược nhằm gây sức ép trực tiếp lên Mỹ và phương Tây, buộc họ phải nhượng bộ trong các hồ sơ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.