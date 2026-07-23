Điều Mỹ không thể làm tại eo biển Hormuz

Những nỗ lực của Mỹ nhằm vô hiệu hóa Iran và eo biển Hormuz đã phản tác dụng.

Tàu quân sự Iran tuần tra eo biển Hormuz.

Không thể thay thế

Hãng thông tấn Mehr News dẫn nguồn từ tạp chí National Interest của Mỹ, đã nhấn mạnh ưu thế địa lý của Iran đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với kế hoạch của Mỹ nhằm bỏ qua eo biển Hormuz.

Báo cáo nêu rõ rằng các đường ống dẫn dầu thay thế ở Saudi Arabia và UAE không đủ khả năng vận chuyển lượng dầu khổng lồ đi qua Hormuz và các nỗ lực quân sự của Mỹ, bao gồm tăng cường hiện diện hải quân, các cuộc tấn công vào các vị trí của Iran và việc thực hiện kế hoạch hộ tống tàu cũng không thể thay đổi cục diện ở khu vực này.

Theo đánh giá này, vị trí địa lý của Iran trên bờ phía Bắc của eo biển Hormuz vẫn là yếu tố quyết định nhất trong cán cân quyền lực ở tuyến đường thủy này.

Eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là tuyến đường biển nối liền Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nó còn được coi là huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Gần 1/4 lượng dầu tiêu thụ hàng ngày của thế giới và một phần đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua tuyến đường thủy này, và bất kỳ sự gián đoạn nhỏ nào ở đó đều ảnh hưởng ngay lập tức đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Chính tầm quan trọng này đã thúc đẩy Mỹ và một số quốc gia trong khu vực trong hai thập kỷ qua tìm cách giảm sự phụ thuộc của thế giới vào điểm nghẽn này. Tuy nhiên, hầu hết các nỗ lực này đều gặp phải những hạn chế về cấu trúc.

Chiến lược đầu tiên là tạo ra các tuyến đường vận chuyển dầu thay thế. Saudi Arabia, bằng việc phát triển đường ống dẫn dầu Đông-Tây và UAE, bằng việc xây dựng đường ống Habshan-Fujairah, đã tìm cách xuất khẩu một phần dầu của họ mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Mặc dù đã đầu tư rất lớn, các đường ống này chỉ đáp ứng được một phần hạn chế năng lực xuất khẩu của các nước sản xuất. Ngay cả khi hoạt động hết công suất, phần lớn dầu khí của khu vực vẫn phải đi qua eo biển Hormuz.

Điều này có nghĩa là ý tưởng loại bỏ Hormuz khỏi phương trình năng lượng thế giới là một mục tiêu chính trị hơn là một kế hoạch hoạt động, một kế hoạch không phù hợp với thực tế kinh tế.

Một vấn đề khác là các đường ống dẫn dầu thay thế chỉ có thể sử dụng được bởi một số quốc gia sản xuất. Các quốc gia như Iraq, Kuwait, Qatar và phần lớn lượng xuất khẩu của UAE vẫn phụ thuộc vào tuyến đường biển qua eo biển Hormuz.

Do đó, ngay cả khi một số nhà sản xuất có thể xuất khẩu một phần dầu của họ qua các tuyến đường khác, thị trường toàn cầu vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ diễn biến nào ở eo biển Hormuz.

Sự phụ thuộc này đã củng cố vị thế của tuyến đường thủy này như là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Thay đổi cán cân

Bên cạnh các lựa chọn kinh tế, Mỹ đã nhiều lần cố gắng thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho mình thông qua sự hiện diện quân sự quy mô lớn. Việc triển khai tàu sân bay, tàu khu trục, hệ thống phòng thủ và tăng cường tuần tra hải quân là một phần của chiến lược này.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy chỉ riêng sự hiện diện quân sự không thể thay đổi thực tế địa lý. Eo biển Hormuz là khu vực mà bờ biển phía Bắc nằm dưới sự kiểm soát của Iran, và các hòn đảo chiến lược của họ cung cấp thông tin tình báo và ưu thế hoạt động đối với tuyến đường vận chuyển.

Chính đặc điểm này đã khiến bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy này đều gặp phải nhiều khó khăn.

Trên thực tế, ưu thế của Iran ở eo biển Hormuz không chỉ dựa trên số lượng tàu chiến mà còn cả yếu tố địa lý và khả năng răn đe bất đối xứng.

Tên lửa chống hạm ven biển, máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu, tàu tấn công nhanh, thủy lôi và hệ thống giám sát tạo thành một mạng lưới làm tăng đáng kể chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào chống lại Iran.

Sau khi thất bại trong việc thay đổi cán cân này, Mỹ đề xuất một kế hoạch hộ tống các tàu thương mại. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển dầu bằng cách hộ tống chúng bằng tàu chiến, từ đó giảm bớt lo ngại của thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng gặp phải nhiều vấn đề. Nhiều quốc gia không muốn tham gia vào một liên minh hải quân tốn kém, và một số quốc gia khác lo ngại sự hiện diện quân sự quy mô lớn sẽ trở thành yếu tố làm leo thang căng thẳng.

Mặt khác, an ninh kinh tế không chỉ được đảm bảo bởi sự hiện diện của tàu chiến. Các công ty bảo hiểm đưa ra quyết định dựa trên mức độ rủi ro trong khu vực, chứ không chỉ dựa trên số lượng tàu quân sự được triển khai ở đó.

Bất cứ khi nào khả năng xảy ra xung đột tăng lên, chi phí bảo hiểm cho tàu chở dầu và tàu thương mại cũng tăng theo, dẫn đến chi phí vận chuyển năng lượng tăng cao. Do đó, ngay cả khi tuyến đường biển được mở về mặt quân sự, nó vẫn có thể tốn kém về mặt kinh tế và không khả thi.

Từ góc độ địa chính trị, eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là hành lang năng lượng mà còn là một phần của cán cân quyền lực ở Tây Á.

Bất kỳ sự thay đổi nào về vị thế của tuyến đường thủy này đều ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng của châu Á, châu Âu và thậm chí cả nền kinh tế Mỹ. Vì lý do đó, không một cường quốc nào có thể thờ ơ với những diễn biến ở khu vực này.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc toàn cầu này cũng khiến các giải pháp quân sự dần nhường chỗ cho các giải pháp chính trị, bởi vì bất kỳ cuộc xung đột quy mô lớn nào trong khu vực này đều sẽ gây ra những tổn thất vượt xa bất kỳ lợi ích tiềm năng nào.

Cuối cùng, điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết hiện nay là sự thất bại của các chiến lược nhằm loại bỏ vai trò địa chính trị của eo biển Hormuz hoặc vô hiệu hóa vị thế của Iran.

Trong hoàn cảnh này, eo biển Hormuz sẽ vẫn là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới, và bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai an ninh năng lượng đều không thể tránh khỏi việc chấp nhận thực tế địa chính trị này.

Do đó, bất kỳ chiến lược thực tế nào cho tương lai của khu vực, trên hết, phải dựa trên sự hiểu biết về thực tế địa lý, cán cân quyền lực và vai trò quyết định của eo biển Hormuz trong nền kinh tế toàn cầu.



