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Một cuộc chiến toàn diện với Iran sẽ xảy ra sau cái chết của binh sĩ Mỹ?

Hoàng Vân
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Liệu giới lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ có lên kế hoạch cho một cuộc chiến toàn diện với Iran, sau cái chết của một số binh sĩ Mỹ mới đây?

Tàu chiến của hải quân Mỹ ở Trung Đông.

Những tổn thất nghiêm trọng về binh lính Mỹ trong các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Iran đã dẫn đến việc xem xét lại chiến lược một cách triệt để.

Các kịch bản tiềm tàng cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà phân tích hàng đầu của Mỹ.

Theo tờ Washington Post có sức ảnh hưởng lớn, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một chiến dịch quân sự lớn chống lại Iran sau cái chết của một số binh sĩ Mỹ trong những ngày gần đây.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã chính thức xác nhận cái chết của một binh sĩ ở Iraq và hai binh sĩ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Nhà Trắng hiện đang thảo luận sôi nổi về các cơ chế cụ thể để đáp trả hành động của Iran.

Một số lựa chọn chính đang được xem xét, bao gồm tăng cường đáng kể các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu có liên hệ với Iran và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, vì chính quyền Mỹ lo ngại những bước đi như vậy có thể kéo nước này vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn và kéo dài ở Trung Đông một cách không thể đảo ngược.

Trở ngại chính đối với việc thực hiện kịch bản cứng rắn là sự cạn kiệt nghiêm trọng các nguồn lực hậu cần của Lầu Năm Góc.

Theo một nguồn tin quân sự, Mỹ đang thiếu hụt tên lửa phòng không và đạn dược tầm xa; việc triển khai thêm quân đội và máy bay bị cản trở nghiêm trọng do thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự.

“Chúng tôi không có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến dịch một cách an toàn và tôi không nghĩ Nhà Trắng nhận ra điều đó”, một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ giấu tên nói.

Theo Avia-pro
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