Có một hiện tượng khá phổ biến ở tuổi 30.

Một nhóm bạn chơi với nhau hơn chục năm vẫn giữ nhóm chat, vẫn chúc mừng sinh nhật, vẫn nói “bao giờ gặp”. Nhưng mỗi lần hẹn ăn, cảm giác lại khác trước.

Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì cuộc sống của mỗi người đã đi theo một hướng khác.

Một người vừa được thăng chức, câu chuyện quanh họ là KPI, nhân sự và những chuyến công tác. Một người đang chật vật tìm việc sau đợt cắt giảm nhân sự. Một người dành phần lớn thời gian cho con nhỏ. Một người vừa bán căn hộ để chuyển về quê. Một người quyết định sống tối giản sau nhiều năm chạy theo thu nhập.

Họ vẫn là bạn, nhưng họ không còn sống trong cùng một “thế giới”.

Đó cũng là lúc nhiều người nhận ra, thử thách lớn nhất của tình bạn sau tuổi 30 không phải là bận đến mức không gặp nhau. Điều khó hơn là học cách chấp nhận việc người bạn từng rất giống mình nay đã có một cuộc sống, một hệ giá trị và những ưu tiên hoàn toàn khác.

Chúng ta thường nghĩ mình mất bạn vì không còn thời gian

“Bận quá” là lý do phổ biến nhất khi những cuộc hẹn liên tục bị dời.

Nhưng thời gian chỉ là phần nổi của câu chuyện.

Điều khiến nhiều tình bạn trở nên lỏng hơn là khoảng cách trong trải nghiệm sống ngày càng lớn.

Ở tuổi 22, cả nhóm thường đứng ở những vạch xuất phát khá giống nhau: mới ra trường, thu nhập chưa cao, chưa có nhiều trách nhiệm. Mọi người dễ tìm thấy tiếng nói chung vì đang cùng trải qua những vấn đề giống nhau.

Mười năm sau, bức tranh ấy gần như biến mất.

Ảnh minh họa

Có người đã mua nhà. Có người vẫn ở nhà thuê. Có người đang chăm hai con nhỏ. Có người vẫn độc thân và vừa đăng ký một khóa học để chuyển nghề. Có người coi cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Có người lại xem đó là lúc để đi du lịch hoặc chơi thể thao.

Khác biệt ấy không có đúng hay sai. Nhưng nó khiến những gì từng rất tự nhiên giữa một nhóm bạn trở thành điều phải sắp xếp và thích nghi.

Tuổi 30 là lúc tình bạn không còn được nuôi bằng những điểm chung

Khi còn đi học, tình bạn được tạo nên bởi hoàn cảnh.

Học cùng lớp, ở cùng ký túc xá, cùng đi làm thêm, cùng thích một ban nhạc hay đơn giản là ngày nào cũng gặp nhau. Chỉ cần có thời gian ở cạnh nhau đủ lâu, tình bạn sẽ tự lớn lên.

Nhưng sau tuổi 30, những điểm chung ấy dần biến mất.

Không còn ai sống theo một lịch trình giống ai. Không còn những buổi chiều tan học hay những tối rảnh rang để ngồi hàng giờ ở quán cà phê. Cuộc sống của mỗi người được lấp đầy bởi công việc, gia đình, con cái, sức khỏe, những khoản vay hay các kế hoạch riêng.

Đó là lý do nhiều người có cảm giác mình và bạn bè “không còn như trước”. Thực ra, tình bạn không biến mất. Chỉ là nền tảng từng giúp nó duy trì đã không còn.

Nếu trước đây, tình bạn được nuôi bằng việc ở cạnh nhau mỗi ngày thì ở tuổi 30, nó phải được nuôi bằng sự thấu hiểu.

Càng trưởng thành, khoảng cách không nằm ở địa lý mà nằm ở trải nghiệm

Có những người sống cùng một thành phố nhưng cả năm chỉ gặp nhau một lần.

Ngược lại, có những người ở hai quốc gia khác nhau nhưng vẫn giữ được sự kết nối.

Khoảng cách thật sự của tình bạn không còn là bao nhiêu kilomet, mà là mỗi người đang sống trong một giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Một người vừa nhận khoản thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Người còn lại vừa thất nghiệp. Một người dành hàng chục triệu đồng cho một chuyến du lịch. Người kia đang tính toán từng khoản chi vì phải trả góp căn hộ. Một người nói nhiều về trường học của con. Người kia vẫn đang phân vân có nên kết hôn hay không.

Không khó để nhận ra, chỉ trong một bữa ăn, mỗi người có thể mang theo một mối bận tâm hoàn toàn khác.

Chính sự khác biệt ấy khiến nhiều cuộc trò chuyện trở nên lạc nhịp. Không phải vì không còn quan tâm nhau, mà vì những điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người đã thay đổi.

Điều dễ làm tổn thương tình bạn nhất là so sánh

Khi khoảng cách trong cuộc sống ngày càng lớn, việc so sánh cũng xuất hiện nhiều hơn.“Từ ngày lên chức, nó khác hẳn”, “Có con rồi chẳng còn thấy mặt”, “Giờ gặp chỉ nói chuyện đầu tư với bất động sản”, hay “Tiền nhiều nên cách sống cũng khác” là những nhận xét không hiếm gặp.

Nhưng chúng thường được đưa ra khi người ngoài chỉ nhìn thấy kết quả, chứ không nhìn thấy hoàn cảnh.

Ảnh minh họa

Người bạn luôn từ chối mọi cuộc hẹn có thể đang chăm bố mẹ già. Người ít nhắn tin có thể đang kiệt sức vì áp lực công việc. Người trở nên dè sẻn có thể vừa trải qua một cú sốc tài chính. Người liên tục nói về con cái có thể đơn giản vì đó là điều chiếm phần lớn thời gian và tâm trí của họ lúc này.

Ở tuổi 30, ai cũng thay đổi. Vấn đề là chúng ta thường dễ chấp nhận sự thay đổi của chính mình, nhưng lại khó chấp nhận sự thay đổi của người khác.

Một tình bạn trưởng thành không có nghĩa là hai người vẫn giống nhau

Có một quan niệm khá phổ biến rằng bạn thân là người “dù bao nhiêu năm vẫn như ngày xưa”.

Thực tế có lẽ ngược lại.

Một tình bạn kéo dài mười hay mười lăm năm gần như chắc chắn sẽ đi qua rất nhiều phiên bản khác nhau của mỗi người.

Sẽ có lúc người bạn ấy đầy tham vọng rồi bỗng muốn nghỉ việc. Sẽ có lúc họ tiêu tiền rất mạnh tay rồi chuyển sang sống tối giản. Sẽ có lúc họ xuất hiện trong mọi cuộc hẹn rồi biến mất vài tháng vì gia đình có biến cố.

Nếu cứ giữ kỳ vọng rằng bạn mình phải luôn như cũ, tình bạn rất dễ trở thành một cuộc thất vọng.

Điều giúp những mối quan hệ lâu năm tồn tại không phải là không ai thay đổi.

Mà là mỗi lần thay đổi, cả hai đều sẵn sàng làm quen lại với nhau. Có lẽ, đó mới là dấu hiệu của một tình bạn trưởng thành.

Đến tuổi 30, rất ít người còn cần một người bạn giống hệt mình.

Điều họ cần là một người đủ tôn trọng để không đánh giá lựa chọn của nhau chỉ vì mình đang sống theo cách khác.

Người độc thân không mặc định bạn có con là “mất tự do”. Người có gia đình không coi bạn độc thân là “chưa chịu lớn”. Người thành công hơn không xem thường người đang bắt đầu lại. Người gặp khó khăn cũng không mặc cảm khi ngồi cùng những người đang có một cuộc sống tốt hơn.

Tình bạn vì thế không còn được giữ bằng những lần gặp mặt dày đặc hay những cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm như thời đôi mươi.

Nó được giữ bằng một điều khó hơn nhiều: chấp nhận rằng người bạn trước mặt đã trở thành một con người khác, nhưng mình vẫn muốn hiểu họ, vẫn muốn dành cho họ một vị trí trong cuộc sống và vẫn tin rằng tình bạn ấy xứng đáng để tiếp tục.

Có lẽ đó mới là bài kiểm tra lớn nhất của tình bạn sau tuổi 30. Không phải thời gian, cũng không phải khoảng cách, mà là khả năng trưởng thành cùng sự thay đổi của người khác.