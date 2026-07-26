Vụ việc đau lòng xảy ra tại Malaysia khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn và bàng hoàng.

Mới đây, người ta đã tìm thấy thi thể của 2 nữ sinh 14 tuổi tử vong tại Malaysia nghi do ngã từ trên cao. Cả hai là bạn thân học cùng trường và trước đó không có biểu hiện gì đáng nghi. Vụ việc gây chấn động dư luận của quốc gia này và một lần nữa là lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh đang có con em bước vào tuổi dậy thì.

Vụ việc thi thể 2 cô bé 14 tuổi được tìm thấy chấn động dư luận Malaysia

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership của Singapore cho biết, 2 nữ sinh 14 tuổi được phát hiện đã tử vong gần khu nhà ở xã hội bị bỏ hoang tại Ipoh, Malaysia vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 7 vừa qua. Theo tờ The New Straits Times, hai em được cho là đã ngã từ tầng cao của tòa nhà xuống đất. Theo tờ Sinchew, hai em là bạn thân và học cùng trường.

Các nữ sinh tử vong nghi do ngã từ trên tầng cao của tòa nhà xuống đất. (Nguồn ảnh: Guangming Daily)

Cả hai đều đã đến lớp vào chiều cùng ngày xảy ra sự việc. Tờ Guangming Daily đưa tin, một nhân viên bảo vệ tại khu nhà cho biết người qua đường đã nhìn thấy hai nữ sinh đi vào tòa nhà, dẫn đến việc tổ chức tìm kiếm. Cuối cùng, thi thể của hai em được tìm thấy nằm gần nhau trong bụi rậm phía trước tòa nhà.

Trong một tuyên bố vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 7, cảnh sát trưởng bang Perak cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hai nữ sinh đã tự nguyện rời khỏi khuôn viên trường học. Sau đó, hai em được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại khu nhà nói trên khiến những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên, tờ The Star đưa tin rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng.

Chia sẻ từ mẹ nạn nhân

Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả phân tích pháp y. Mẹ của một trong 2 thiếu nữ tử vong chia sẻ với truyền thông Malaysia rằng bà đã chở con gái cùng một người bạn đến Manjung – một quận khác thuộc bang Perak – vào khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 7.

Vài giờ sau, vào khoảng 16 giờ 50 phút, bà nhận được cuộc gọi thông báo rằng con gái mình đã được tìm thấy tại khu chung cư Sungai Pari. Bà đau đớn cho biết con gái chưa từng đến khu chung cư này trước đó và bà cũng không rõ tại sao con lại đến đó vào ngày hôm ấy. Theo lời người mẹ, con gái bà là một cô bé trầm tính, không có biểu hiện gì bất thường hay phàn nàn về các vấn đề ở trường học. Vì thế, sự việc này là một cú sốc quá lớn với bà và gia đình.

Hiện trường thương tâm tại Malaysia. (Nguồn ảnh: Guangming Daily)

"Tôi luôn là người đưa đón con gái đi học," tờ Sinchew dẫn lời người mẹ. "Tôi chưa bao giờ ngờ rằng chuyện như thế này lại xảy ra với con bé." Người phụ nữ nói thêm rằng bà đã nhìn thấy con gái sau khi cô bé được tìm thấy; lúc đó, con gái bà vẫn đang mặc bộ đồ thể thao mà cô bé đã mặc khi rời khỏi nhà vào ngày hôm ấy.

Trong khi đó, khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông và thương xót tột cùng cho gia đình 2 nạn nhân trước nỗi đau và sự mất mát quá lớn này.

Tuy nhiên, một số người cho rằng dù vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, nhưng không loại trừ khả năng 2 nữ sinh đã gặp những vấn đề không như ý trong cuộc sống, từ đó dẫn đến hành vi dại dột mất kiểm soát. Đôi khi, những chuyện mà người lớn coi là chuyện nhỏ, ví dụ như áp lực học tập, nạn bắt nạt học đường, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình... nhưng có thể gây ra những tổn thương tinh thần kéo dài cho những đứa trẻ non nớt.

Do đó, theo họ, việc gần gũi, cảm thông và thường xuyên chia sẻ, trò chuyện cùng con cái có thể giúp các bậc phụ huynh tháo gỡ những vướng mắc trong lòng các em, từ đó giúp các em giải quyết vấn đề, không rơi vào bế tắc để tránh các hậu quả thương tâm.

Gia Linh (Theo Mothership)