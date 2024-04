Điều gì có thể xảy ra nếu uống nước đậu đen thay nước lọc?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam), đậu đen trong Đông y là vị thuốc vị ngọt, tính mát. Có thể dùng nó để chữa nhiều bệnh như gan hư, mụn nhọt, bổ thận âm, bổ gan, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu.

Tuy nhiều dưỡng chất tốt, nhưng không nên lạm dụng nước đậu đen thay nước lọc vì có thể gây lạnh bụng và tiêu chảy.

Các chuyên gia khuyên, trong quá trình chế biến nước đậu đen, tốt nhất là nên rang đậu đen trước khi nấu để làm giảm tính hàn.

Trẻ em uống quá nhiều nước đậu đen sẽ khiến bé không hấp thu được các chất dinh dưỡng, dẫn tới suy dinh dưỡng và thấp còi.

Người lớn tuổi hay người thể trạng yếu cũng nên hạn chế sử dụng thức uống này do hàm lượng protein trong đậu đen cao cơ thể sẽ khó tiêu thụ hết lượng protein trong thực phẩm này. Từ đó gây ra vấn đề về tiêu hóa, đau bụng, đầy bụng.

Nước đậu đen nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng không nên uống nước đậu đen thay nước lọc. (Ảnh minh hoạ)

Tác dụng của nước đậu đen

Từ lâu nước đậu đen rang đã là đồ uống được nhiều người yêu thích, nhất là với các chị em. Đậu đen chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hoá. Thực phẩm này không chỉ tốt cho vòng eo mà còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật.

Giúp xương khoẻ mạnh

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có trong đậu đen.

Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Giúp hạ huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp tự nhiên.

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da

Đậu đen có 10 loại axit amin thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón.