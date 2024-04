Lọc từ cơ thể người phụ nữ 1 túi lớn "mỡ" trắng đục như sữa: BS nêu 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý chết người

Lọc từ cơ thể người phụ nữ 1 túi lớn mỡ thừa, trắng đục như sữa

Sau khi thăm khám và thực hiện một số xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân Từ có chỉ số chất béo trung tính (triglyceride) cao gấp nhiều lần so với giá trị thông thường, đạt mức 157mmol/L.

Bác sĩ cấp cứu cho biết tình trạng tăng triglyceride máu đã gây ra cơn viêm tụy cấp ở bệnh nhân, khiến bệnh nhân đau bụng, buồn nôn, nôn mửa. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thay huyết tương bằng máy siêu lọc và màng lọc tách để tách bỏ huyết tương có chứa một lượng lớn nồng độ triglyceride gây viêm tụy cấp.

Sau khi tiến hành thay huyết tương, mức triglyceride trong cơ thể bệnh nhân giảm nhanh chóng từ 157mmol/L xuống 16mmol/L. Sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

Lượng lớn chất béo có màu trắng đục như sữa được lọc ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân.

Viêm tụy cấp do tăng triglyceride là gì?

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng đột ngột, xảy ra trong thời gian ngắn, bệnh có thể diễn tiến đến suy cơ quan, nhiễm trùng huyết, hoại tử tụy… nếu không điều trị kịp thời bệnh có thể gây tử vong.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp, trong đó phổ biến nhất là viêm tụy cấp do sỏi mật và viêm tụy cấp do rượu. Ngoài ra còn có viêm tụy cấp do tăng triglyceride.

Viêm tụy cấp do tăng triglyceride thường xảy ra khi cơ thể người bệnh có nồng độ triglyceride đạt mức trên 20 mmol/l.

Về cơ chế gây bệnh, bác sĩ Kristen M. Gonzales, chuyên gia về Nội tiết, Tiểu đường, Chuyển hóa và Dinh dưỡng tại Phòng khám Mayo Clinic, Mỹ giải thích: “Cơ chế gây bệnh viêm tụy do tăng triglyceride máu đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng viêm tụy cấp do tăng triglyceride có thể là do sự thủy phân của các lipoprotein giàu triglyceride, làm giải phóng lượng lớn các axit béo tự do, từ đó gây tổn thương nội mô mạch máu và tế bào đảo tụy”.

Dấu hiệu nhận biết viêm tụy cấp do tăng triglyceride

Bác sĩ Lưu Vinh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật và Tụy tại Trung tâm Y tế số 1 thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết viêm tụy cấp do tăng triglyceride có thể gây ra một số triệu chứng đáng chú ý như sau:

- Đau bụng: Người bệnh có thể cảm thấy đau ở vùng bụng trên bên trái. Cơn đau bụng thường âm ỉ hoặc dữ dội. Cơn đau có thể kéo dài dai dẳng không thuyên giảm và có thể đau lan sang lưng, ngực.

- Buồn nôn, nôn mửa.

- Chướng bụng.

- Chán ăn.

- Vàng da.

- Sốt.

Bác sĩ Lưu Vinh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật và Tụy tại Trung tâm Y tế số 1 thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bác sĩ Lưu Vinh cho biết, khi cơ thể xuất hiện một trong những triệu chứng kể trên, mọi người cần phải đến bệnh viện thăm khám và điều trị bệnh (nếu có) kịp thời để tránh bệnh gây biến chứng nặng.

Phòng ngừa viêm tụy cấp do tăng triglyceride

Để phòng ngừa tình trạng viêm tụy cấp do tăng triglyceride, bác sĩ Lưu Vinh khuyên mọi người nên:

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh: Tăng cường ăn các loại rau củ quả tươi để bổ sung chất xơ; Hạn chế ăn mặn, ăn quá nhiều các thực phẩm giàu chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa.

- Bỏ thuốc lá, hạn chế uống bia rượu.

- Tăng cường tập thể dục, tập ít nhất 30 phút/ngày và tập ít nhất 5 ngày/tuần

- Chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nhóm mắc sẵn bệnh lý nền như đái tháo đường, mỡ máu,...