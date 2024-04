Nên ăn táo nguyên vỏ hay gọt vỏ? Thì ra bấy lâu nay nhiều người vẫn ăn sai cách khiến dinh dưỡng hao hụt

Nên ăn táo còn nguyên vỏ hay đã gọt vỏ?

Táo là một loại quả quen thuộc, có vị ngọt dễ ăn nên được nhiều người ưa thích và sử dụng. Không chỉ thơm ngon, táo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là “khi ăn táo nên ăn cả vỏ hay gọt vỏ?”. Hầu hết mọi người đều sẽ trả lời là nên gọt vỏ trước khi ăn để hạn chế ăn phải các chất bẩn hoặc chất độc hại.

Trên thực tế các chuyên gia y tế chỉ ra rằng việc gọt vỏ táo trước khi ăn đã vô tình khiến mọi người bỏ lỡ đi rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe từ táo.

Vỏ táo chứa nhiều dưỡng chất

Vỏ táo chứa nhiều chất xơ

Một quả táo cỡ vừa còn nguyên vỏ chứa 4,4 gam chất xơ. Tuy nhiên, khi gọt vỏ, lượng chất xơ trong táo giảm xuống chỉ còn 2,1 gam. Chất xơ trong vỏ táo thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột, từ đó giúp ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Chất xơ trong vỏ táo giúp làm giảm cảm giác thèm ăn và tạo cảm giác no, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá mức giúp duy trì cân nặng ổn định.

Vỏ táo chứa nhiều chất xơ có lợi cho sức khỏe đường ruột. (Ảnh minh họa)

Vỏ táo chứa nhiều vitamin

Một quả táo nguyên vỏ chứa 8,4mg vitamin C nhưng khi gọt vỏ, lượng vitamin C trong táo giảm xuống còn 6,4mg. Vitamin C đóng vai trò quan trọng với cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Ngoài ra, trong vỏ táo còn chứa vitamin A, vitamin K cùng các khoáng chất như canxi, kali. Khi ăn táo gọt vỏ, mọi người dường như đánh mất các chất dinh dưỡng có lợi này.

Vỏ táo giàu chất chống oxy hóa

Vỏ táo chứa chất chống oxy hóa quercetin, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Quercetin cũng đã được chứng minh có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách hạ huyết áp, giảm cholesterol và thư giãn mạch máu.

Ngoài ra Quercetin cũng được chứng minh có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ bằng cách giảm viêm và bảo vệ tế bào não khỏi các tổn thương, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa não khác.

Nghiên cứu của Đại học Cornell, Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng hợp chất triterpenoid trong vỏ táo có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt tế bào ung thư trong môi trường nuôi cấy ở phòng thí nghiệm. Đặc biệt, nghiên cứu cho biết các hợp chất này nhắm vào các tế bào ung thư gan, ruột kết và ung thư vú ở người.

Vỏ táo chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. (Ảnh minh họa)

Theo một bản đánh giá được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng tiêu thụ táo nguyên vỏ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, ung thư và bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho biết những lợi ích sức khỏe này đến từ các hợp chất thực vật có trong táo như quercetin, catechin, carotenoids, flavonoid, isoflavonoid, axit phenolic và axit chlorogenic. Tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Lưu ý khi ăn táo nguyên vỏ

Để đảm bảo an toàn sức khỏe khi ăn táo nguyên vỏ, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên lựa chọn mua táo được trồng hữu cơ hoặc mua táo tại các cơ sở uy tín.

Trước khi ăn táo, mọi người cần đem rửa sạch, ngâm nước muối để loại bỏ bụi bẩn và các chất độc hại có trên vỏ táo.