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Điểm nóng xung đột ngày 26-6: Pháp - Anh bắt tàu dầu Nga; Nga căng với Romania

Thu Hương
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Hải quân Pháp vừa bắt giữ một tàu dầu nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga ở gần Ý, trong khi Anh có kế hoạch bán dầu tịch thu để tài trợ cho Ukraine.

Hãng tin TASS ngày 25-6 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân nước này đã bắt giữ tàu Deliver gần Sicilia - Ý vào ngày 23-6, cáo buộc tàu này di chuyển vi phạm luật hàng hải và thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Cơ quan quản lý hàng hải Địa Trung Hải của Pháp xác nhận con tàu mang cờ Cameroon xuất phát từ cảng Primorsk của Nga. Hải quân Pháp đang đưa tàu Deliver đến khu vực neo đậu để kiểm tra thêm.

Pháp bắt tàu chở dầu Nga gần Sicilia, Anh tính bán dầu tịch thu cho Ukraine - Ảnh 1.

Tàu chở dầu thô Deliver. Ảnh: Marinetraffic

Trong một diễn biến liên quan, theo nguồn tin từ báo The Daily Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét phương án bán hơn 100 ngàn tấn dầu từ tàu Smyrtos để chuyển tiền tài trợ cho quân đội Ukraine.

Đây là con tàu đã bị lực lượng quân đội Anh bắt giữ trước đó trên eo biển Anh khi đang di chuyển từ cảng Ust-Luga của Nga.

Giới chức Anh cho rằng số dầu này hiện thuộc sở hữu của London và họ hoàn toàn có quyền quyết định mục đích sử dụng.

Với giá trị thị trường ước tính khoảng 35 triệu bảng, chính phủ Anh đang nghiên cứu sâu hơn về đề xuất chuyển toàn bộ số tiền thu được cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, trong tuyên bố chung với Bộ Quốc phòng Anh hôm 14-6, Thủ tướng Keir Starmer cho biết tàu Smyrtos thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga.

Phản ứng trước những thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ nghiên cứu các phương án pháp lý để đáp trả kế hoạch bán dầu của Anh.

Cùng ngày 25-6, hãng tin Anadolu cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất Tổng lãnh sự Romania tại TP St. Petersburg và thông báo đóng cửa văn phòng lãnh sự của quốc gia này tại đây nhằm mục đích trả đũa.

Đại sứ Romania tại Nga Cristian Istrate đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga trong ngày để nhận công hàm thông báo. Phía Nga nêu rõ đây là biện pháp đáp trả việc Bucharest rút chấp thuận hoạt động của Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta và trục xuất người đứng đầu cơ quan này.

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