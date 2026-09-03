Đi ngủ thế nào để tốt cho huyết áp? Nghiên cứu phát hiện một chi tiết nhiều người thường bỏ qua

Ngủ đủ rất quan trọng với huyết áp, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy thời gian ngủ bù cuối tuần cũng có thể tạo ra khác biệt đáng chú ý.

Khi nói đến việc bảo vệ huyết áp, nhiều người thường nghĩ tới ăn nhạt, tập thể dục hay kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, giấc ngủ cũng là một yếu tố đáng lưu ý, đặc biệt với những người thường xuyên thiếu ngủ trong tuần.

Tờ Express trích dẫn kết quả của một nghiên cứu kéo dài 7 năm trên khoảng 41.000 người trưởng thành cho thấy những người ngủ thêm vào cuối tuần có tỷ lệ mắc tăng huyết áp thấp hơn. Đáng chú ý, mức lợi ích rõ nhất được ghi nhận ở nhóm ngủ thêm khoảng 1 giờ 27 phút so với ngày thường: họ có khả năng bị tăng huyết áp thấp hơn khoảng 9%.

Ngủ thêm khoảng 90 phút cuối tuần, nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn

Ngủ thêm khoảng 90 phút cuối tuần, nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn (Ảnh: Getty)

Trong điều kiện bình thường, huyết áp thường giảm xuống khi cơ thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Thiếu ngủ có thể làm quá trình này bị ảnh hưởng, khiến tim và mạch máu phải làm việc nhiều hơn.

Tiến sĩ Nawon Lee của Đại học Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc), tác giả nghiên cứu, giải thích: “Ngủ không đủ tạo thêm áp lực cho cơ thể. Tim và mạch máu phải làm việc nhiều hơn và điều này có thể khiến huyết áp tăng lên”.

Nữ tiến sĩ cho rằng ngủ thêm một chút vào cuối tuần có thể giúp cơ thể bù lại phần nào khoảng thời gian nghỉ ngơi bị thiếu trong những ngày bận rộn.

“Ngủ thêm vào cuối tuần có thể cho cơ thể cơ hội phục hồi và giảm bớt phần nào áp lực đó. Mọi người không nên cảm thấy lười biếng hay có lỗi vì ngủ lâu hơn một chút vào cuối tuần nếu họ đã không ngủ đủ trong tuần”, tiến sĩ Lee cho hay.

Phân tích cho thấy những người có bất kỳ khoảng thời gian ngủ bù nào vào cuối tuần trung bình có khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn khoảng 6%. Trong đó, mức khoảng 87 phút - tức gần 1 tiếng rưỡi - ngủ thêm được ghi nhận có liên quan đến mức giảm nguy cơ lớn nhất, khoảng 9%.

Lợi ích còn được quan sát rõ hơn ở những người ít vận động. Trong nghiên cứu, nhóm không đạt mức vận động khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhưng có ngủ bù cuối tuần có khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn 6,9% so với những người không ngủ bù.

Tuy nhiên, kết quả này là mối liên quan được quan sát trong nghiên cứu, không có nghĩa chỉ cần ngủ thêm 90 phút vào cuối tuần là huyết áp chắc chắn sẽ giảm 9%.

Ngủ bù quá nhiều chưa chắc đã tốt

Ngủ thêm càng nhiều không đồng nghĩa càng có lợi (Ảnh: Getty)

Một điểm đáng chú ý khác là ngủ thêm càng nhiều không đồng nghĩa càng có lợi. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ thêm hơn 4 giờ vào cuối tuần lại có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn. Theo tiến sĩ Lee, ngủ bù ở mức vừa phải có thể có lợi với người thiếu ngủ trong tuần, nhưng ngủ quá nhiều có thể làm lịch ngủ trở nên thất thường và ảnh hưởng đến nhịp sinh học.

Nữ tiến sĩ nói: “Tôi cho rằng ngủ bù cuối tuần ở mức vừa phải có thể có tác dụng bảo vệ, bởi với những người thiếu ngủ trong tuần, lợi ích của việc bù lại thời gian ngủ có thể lớn hơn tác động bất lợi từ lịch ngủ không đều”.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý: “Khi thời gian ngủ bù cuối tuần trở nên quá nhiều, mức độ xáo trộn lịch ngủ và nhịp sinh học có thể tăng lên, từ đó làm giảm lợi ích này”.

Kết quả nghiên cứu không có nghĩa mọi người nên cố tình thiếu ngủ trong tuần rồi “trả nợ” vào cuối tuần. Các chuyên gia trước đây vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định. Chính tiến sĩ Lee cũng cho rằng đây vẫn là nguyên tắc quan trọng.

Với người thường xuyên ngủ thiếu vì công việc, một chút thời gian ngủ thêm vào cuối tuần có thể giúp cơ thể phục hồi. Nhưng thay vì xem ngủ bù như giải pháp lâu dài, mục tiêu tốt hơn vẫn là cố gắng ngủ đủ và duy trì lịch sinh hoạt ổn định ngay trong các ngày trong tuần.

Nguồn: Express