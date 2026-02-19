Đi chơi Tết Bính Ngọ: Tránh 3 điều này kẻo sức khỏe lao dốc ngay đầu năm

Tết là dịp vui chơi, sum họp và ăn uống thoải mái. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhiều bệnh viện được phản ánh trên VnExpress, Tuổi Trẻ và Thanh Niên, số ca nhập viện vì rối loạn tiêu hóa, ngộ độc rượu bia, tai nạn sinh hoạt… thường tăng mạnh trong những ngày đầu năm. Vì vậy, khi đi chơi Tết Bính Ngọ, bạn nên đặc biệt tránh 3 điều sau để bảo vệ sức khỏe.

1. Ăn uống thả ga, lạm dụng rượu bia

Theo VnExpress, các bệnh viện lớn tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận sau Tết, nhiều người nhập viện vì đầy bụng, viêm tụy cấp, rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp do ăn uống quá độ và sử dụng nhiều rượu bia. Báo dẫn lời bác sĩ cho biết việc tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ, đồ chiên rán, bánh chưng, bánh tét kèm rượu bia làm tăng gánh nặng cho gan, tụy và hệ tiêu hóa.

Tờ Thanh Niên cũng từng phản ánh tình trạng gia tăng các ca ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu không rõ nguồn gốc trong dịp Tết. Theo các chuyên gia y tế, uống nhiều rượu bia trong thời gian ngắn có thể gây hạ đường huyết, rối loạn điện giải, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, theo Tuổi Trẻ, người có bệnh nền như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường càng cần hạn chế ăn mặn, nhiều chất béo và tuyệt đối không lạm dụng đồ uống có cồn trong những ngày đầu năm.

Khuyến nghị từ chuyên gia: ăn vừa phải, tăng rau xanh, trái cây, uống đủ nước và không uống rượu khi đói.

2. Thức khuya liên tục, di chuyển dày đặc

Những buổi tụ họp kéo dài, đi chơi xuyên đêm, du xuân nhiều điểm trong thời gian ngắn khiến cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi. Theo Thanh Niên, tình trạng mất ngủ, rối loạn nhịp sinh học sau Tết khiến nhiều người mệt mỏi, giảm tập trung và suy giảm miễn dịch.

VnExpress cũng dẫn lời bác sĩ chuyên khoa nội cho biết thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng huyết áp tạm thời, ảnh hưởng tim mạch và khiến người có bệnh nền dễ tái phát triệu chứng.

Bên cạnh đó, theo phản ánh trên Tuổi Trẻ, việc di chuyển đường dài dịp Tết làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông và các chấn thương do mệt mỏi, buồn ngủ khi lái xe.

Khuyến cáo từ chuyên gia: duy trì ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, không lái xe khi đã uống rượu bia hoặc quá mệt.

3. Chủ quan với an toàn thực phẩm

Tết là mùa của tiệc tùng, hàng quán đông đúc và thực phẩm được chế biến sẵn. Theo Tuổi Trẻ, các ca ngộ độc thực phẩm thường tăng vào dịp lễ Tết do bảo quản không đúng cách hoặc ăn lại thức ăn để lâu.

VnExpress từng đưa tin nhiều gia đình nhập viện vì ăn thực phẩm ôi thiu, đặc biệt là các món thịt nguội, hải sản hoặc đồ chế biến sẵn không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, theo Thanh Niên, trẻ nhỏ là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi rối loạn tiêu hóa trong dịp Tết do ăn bánh kẹo, nước ngọt quá nhiều.

Lời khuyên từ chuyên gia: chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, bảo quản lạnh đúng cách, không sử dụng lại thức ăn có mùi lạ, và hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh.

Kết luận

Theo ghi nhận từ VnExpress, Thanh Niên và Tuổi Trẻ, các vấn đề sức khỏe phổ biến nhất dịp Tết thường đến từ ăn uống quá mức, lạm dụng rượu bia, thiếu ngủ và chủ quan với an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi đi chơi Tết Bính Ngọ, thay vì chỉ quan tâm đến “tài lộc”, mỗi người nên ưu tiên giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Một khởi đầu năm mới khỏe mạnh chính là nền tảng tốt nhất cho tài lộc và may mắn cả năm.