Phong thủy năm Bính Ngọ 2026: 5 việc phải làm trong nhà nếu không muốn tài lộc “quay xe”

Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần, và theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ – bắt đầu từ ngày 17/2/2026 – sẽ mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, lạc quan và đầy chuyển động. Đây là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh không gian sống, tạo sự cân bằng và chuẩn bị tinh thần cho một năm bứt phá, theo tạp chí Anh Homes and Gardens.

Năm Bính Ngọ mang ý nghĩa gì?

Nếu năm trước – năm Ất Tỵ (hành Mộc) – khuyến khích sự linh hoạt và tính toán chiến lược, thì năm Bính Ngọ (hành Hỏa) lại thúc đẩy hành động, tốc độ và sự mở rộng. Theo chuyên gia phong thủy Suzanne Roynon (làm việc tại Anh), đây là năm của “đà tiến về phía trước, tiến bộ và bành trướng”, nhưng thành quả không tự nhiên rơi xuống; mỗi người cần chủ động tìm kiếm cơ hội.

Nữ chuyên gia dự đoán năm nay có thể xuất hiện những biến động và xáo trộn, song chính từ sự hỗn loạn ấy sẽ nảy sinh hợp tác, sáng tạo và tinh thần cộng đồng. Thiền định, học tập và chiêm nghiệm là những thói quen giúp điều tiết cường độ của hành Hỏa. Ai giữ được bình tĩnh và “cưỡi trên lưng ngựa” thay vì chống lại nó sẽ tận dụng được tối đa vận khí năm nay.

Suzanne Butler, chuyên gia của dịch vụ tư vấn phong thủy (Harmonising Energies Feng Shui - Anh), nhấn mạnh rằng năng lượng Ngọ vốn không bao giờ tinh tế hay âm thầm. Nó đến cùng chuyển động, động lực và mong muốn tập thể thoát khỏi những gì chật chội, trì trệ hay quá nhỏ bé. Năm 2026, yếu tố Hỏa càng khuếch đại đặc tính này. Năng lượng Ngọ đại diện cho tốc độ, tính độc lập và xu hướng tiến lên không chờ điều kiện hoàn hảo. Năm nay “thưởng cho sự rõ ràng và dũng cảm, nhưng trừng phạt sự trì trệ” – bạn hoặc hòa nhịp với dòng chảy, hoặc sẽ cảm thấy bị nó kéo lê.

Vậy nên ứng dụng phong thủy trong nhà như thế nào để tận dụng năng lượng này?

1. Bổ sung yếu tố Thổ để cân bằng Hỏa

Năm 2026 là năm “Double Fire” (Hỏa kép), hứa hẹn nhiệt huyết, tăng trưởng nhanh và tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, năng lượng Hỏa quá mạnh cũng dễ khiến con người bốc đồng, tự cho mình là trung tâm, quá tin người hoặc thiếu quyết đoán trước điều mình thực sự mong muốn. Năng lượng trẻ trung, sôi nổi này cần khoảng lặng để tránh kiệt sức.

Chuyên gia phong thủy Beverly Biehl (tại Mỹ) khuyên nên tăng cường yếu tố Thổ trong nhà để tạo cảm giác neo giữ và an toàn: chăn mềm, sofa đệm dày, thảm lông dày, những chất liệu tạo cảm giác ấm áp và vững chãi. Bên cạnh đó, các sắc xanh lam hoặc xanh ngọc ở trung tâm ngôi nhà giúp trung hòa Hỏa nhờ yếu tố Thủy, đồng thời hỗ trợ Mộc – yếu tố nuôi dưỡng Hỏa một cách cân bằng. Bề mặt phản chiếu, sơn bóng hoặc vật liệu có độ bóng cao cũng bổ sung năng lượng Thủy làm dịu Hỏa.

2. Loại bỏ đồ đạc không cần thiết

Một trong những việc quan trọng nhất trước thềm năm mới là dọn dẹp và giải phóng năng lượng cũ, theo chuyên gia Suzanne Roynon. Nhà cửa bừa bộn sẽ trở thành gánh nặng trong năm Bính Ngọ – năm đòi hỏi chuyển động liên tục. Hãy tranh thủ thời gian trước Tết để thanh lọc không gian, giải phóng năng lượng trì trệ còn sót lại từ năm cũ.

Chuyên gia Suzanne Butler giải thích: “Năng lượng Ngọ không di chuyển tốt trong lối đi hẹp, hành lang chật hoặc các “nút thắt cổ chai” trong nhà.”

Nếu bạn phải lách qua đồ đạc hay bước vòng qua chướng ngại vật, đó có thể là hình ảnh phản chiếu những trở lực trong cuộc sống. Hãy buông bỏ quần áo không còn mặc, vật dụng gắn với cảm giác tội lỗi, nghĩa vụ hoặc tâm lý “để phòng khi cần”.

Đặc biệt, khu vực phía Tây – tượng trưng cho khởi đầu mới – nên được dọn gọn để tránh mắc kẹt trong ký ức cũ. Cửa chính cũng rất quan trọng, vì đại diện cho cơ hội và phương hướng. Trong năm Bính Ngọ, cửa ra vào cần mở hoàn toàn, sáng sủa, chào đón và không bị che khuất.

Phong thủy không nhằm kiểm soát năm mới, mà là loại bỏ “ma sát” để bạn chuyển động trơn tru cùng năng lượng của nó.

3. Giữ yên tĩnh khu vực phía Nam

Mỗi năm có một phương vị chịu ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng – năng lượng bất ổn, dễ gây trở ngại, chuyên gia Beverly cho biết. Năm 2026, vị trí này nằm ở phía Nam, liên quan đến danh tiếng và uy tín. Để hạn chế thị phi, hiểu lầm và giao tiếp rối rắm, nên giữ khu vực này yên tĩnh, tránh hoạt động ồn ào.

Suzanne Roynon khuyên hãy trang trí khu vực này bằng vật phẩm kim loại, kết hợp tông màu xám, trắng và màu đất nhạt sẽ giúp điều tiết năng lượng. Tránh các gam màu quá rực hoặc kích thích mạnh tại khu vực này.

4. Hạn chế màu sắc quá chói

Vì là năm mang hành Hỏa, nhiều người có xu hướng tăng cường các màu đỏ, cam, hồng trong trang trí. Tuy nhiên, dùng quá nhiều màu nóng có thể gây mệt mỏi, cáu gắt và kiệt sức. Tốt nhất chỉ nên sử dụng những gam này ở mức điểm nhấn như gối tựa, thảm hoặc phụ kiện nhỏ, thay vì sơn tường hay dùng cho nội thất lớn.

Nếu cảm thấy dễ nổi nóng hoặc căng thẳng, hãy giảm bớt yếu tố Hỏa trong không gian, chuyên gia Suzanne Roynon khuyên.

5. Dọn dẹp bàn làm việc

Chuyên gia Suzanne Butler cho biết không gian làm việc đặc biệt quan trọng trong năm nay. Bàn làm việc bừa bộn tạo “nhiễu sóng” tinh thần. Hãy loại bỏ giấy tờ cũ, thiết bị hỏng, ghi chú lỗi thời. Sau đó, đặt thêm một vật tượng trưng cho mục tiêu tương lai – không phải quá khứ – để khẳng định hướng đi mới.

Cô khuyên bạn có thể bổ sung cây xanh, nến hoặc đá phong thủy nhằm tăng tập trung và động lực.

Trên hết, các chuyên gia nhấn mạnh rằng năm Bính Ngọ không dành cho sự lưỡng lự. Ngựa luôn cần một đích đến để phi nước đại. Khi bạn xác định rõ “căn cứ” và mục tiêu của mình, năng lượng năm nay sẽ đưa bạn tiến rất nhanh về phía trước. Đã đến lúc nắm chặt dây cương và sẵn sàng bứt phá.