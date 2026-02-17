3 việc "đại kỵ" cần tránh dịp đầu năm

Ngày mùng Một Tết từ lâu được xem là thời khắc khởi đầu, có ý nghĩa định hướng tinh thần cho cả năm. Dù nhiều quan niệm mang màu sắc dân gian, không ít chuyên gia văn hóa cho rằng việc giữ tâm thế tích cực, tránh những hành động dễ gây xung đột hay mất hòa khí trong ngày đầu năm là điều nên làm. Dưới đây là 3 việc thường được khuyến nghị nên tránh.



1. Tránh cãi vã, to tiếng trong ngày mùng Một

Việc xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi hay nói lời tiêu cực có thể ảnh hưởng đến không khí gia đình. Ảnh minh hoạ

Theo phân tích trên VnExpress, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng ngày đầu năm mang ý nghĩa tượng trưng cho sự khởi đầu. Việc xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi hay nói lời tiêu cực có thể ảnh hưởng đến không khí gia đình và tạo tâm lý không vui trong những ngày sau đó.

Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định, dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh "xui rủi" kéo dài cả năm, nhưng tâm lý con người thường bị tác động bởi ấn tượng ban đầu. Nếu ngày đầu năm diễn ra trong hòa khí, mọi người có xu hướng duy trì tinh thần tích cực lâu hơn.

Vì vậy, nhiều gia đình chọn cách nhường nhịn, hạn chế nhắc chuyện buồn hay vấn đề chưa giải quyết xong của năm cũ trong ngày mùng Một.

2. Kiêng quét nhà, đổ rác sáng mùng Một

Tục kiêng quét nhà ngày đầu năm xuất phát từ quan niệm dân gian cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc "quét lộc" ra khỏi nhà. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, tục kiêng quét nhà ngày đầu năm xuất phát từ quan niệm dân gian cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc "quét lộc" ra khỏi nhà.

Dù dưới góc nhìn hiện đại, đây chỉ là tín ngưỡng truyền thống, nhưng nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng phong tục này góp phần nhắc nhở các gia đình chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng trước Tết. Điều đó giúp mọi người có sự chủ động và tránh tất bật trong những ngày đầu năm.

Ngày nay, ở đô thị, không ít gia đình linh hoạt hơn: nếu cần thiết vẫn có thể dọn dẹp nhẹ nhàng, nhưng tránh làm ồn ào hay tạo cảm giác vội vã.

3. Hạn chế vay mượn tiền bạc đầu năm

Dưới góc nhìn kinh tế – xã hội, các chuyên gia cho rằng việc hạn chế giao dịch tiền bạc đầu năm giúp mọi người tránh phát sinh áp lực không cần thiết. Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận từ Vietnamnet, quan niệm dân gian cho rằng việc vay hoặc cho vay tiền trong ngày mùng Một có thể khiến cả năm rơi vào cảnh thiếu hụt, thất thoát tài chính.

Dưới góc nhìn kinh tế – xã hội, các chuyên gia cho rằng việc hạn chế giao dịch tiền bạc đầu năm giúp mọi người tránh phát sinh áp lực không cần thiết. Ngày Tết nên ưu tiên cho sum họp, nghỉ ngơi và lên kế hoạch tài chính rõ ràng sau kỳ nghỉ.

Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý công việc liên quan đến tiền bạc, nên giữ thái độ vui vẻ, minh bạch để tránh hiểu lầm hoặc mâu thuẫn.

Điều quan trọng nhất: Giữ tâm thế tích cực

Các chuyên gia văn hóa đều thống nhất rằng những điều kiêng kỵ ngày đầu năm chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng. Điều cốt lõi không nằm ở hành động cụ thể, mà ở tinh thần khởi đầu năm mới với sự vui vẻ, hòa thuận và lạc quan.

Ngày mùng Một vì thế không nên trở thành áp lực hay nỗi lo "sợ xui", mà nên là dịp để mỗi người điều chỉnh cảm xúc, ứng xử nhẹ nhàng và gieo những năng lượng tích cực cho cả năm phía trước.



