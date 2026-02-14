Đặt thứ này trong nhà năm Bính Ngọ để thu hút may mắn và tài lộc quanh năm

Năm Bính Ngọ đang đến gần, và các chuyên gia phong thủy tiết lộ rằng có một vật phẩm cụ thể bạn nên đặc biệt chú ý trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bát tụ bảo được thiết kế để thu hút tiền tài, sự thịnh vượng và may mắn vào ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết chính xác nên đặt bát ở đâu và đặt những gì trong bát để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dưới đây, các chuyên gia phong thủy giải thích chính xác bát tụ bảo là gì, nên đặt gì vào trong đó, và nên đặt ở đâu trong nhà để tận dụng phong thủy của năm Bính Ngọ.

Bát tụ bảo phong thủy là gì?

Theo Suzanne Butler, chuyên gia của dịch vụ tư vấn phong thủy Harmonising Energies Feng Shui - Anh, bát tụ bảo là một lời nhắc nhở hoặc ý định rõ ràng nhằm thu hút sự giàu có vào cuộc sống của bạn, đồng thời được sử dụng để tạo phong thủy tốt trong nhà.

“Đó là biểu tượng của việc có nguồn lực dồi dào dự trữ, thay vì sống trong trạng thái tiền bạc liên tục thất thoát,” cô nói. “Khi được bài trí một cách tinh tế, nó có thể hòa hợp liền mạch trong cả không gian nội thất hiện đại lẫn cổ điển, vừa đóng vai trò như một điểm neo năng lượng vừa là một yếu tố thiết kế trang nhã.”

Katie Brindle, chuyên gia phong thủy, thầy thuốc y học Trung Hoa và nhà vũ trụ học tại Anh, cho biết thêm rằng những chiếc bát này thường được sắp đặt với các vật phẩm tượng trưng cho sự giàu có, dồi dào, may mắn và năng lượng tích cực. Mỗi yếu tố trong bát đều được lựa chọn dựa trên mục đích và tần số năng lượng riêng, phối hợp với nhau để tăng cường “khí” tài chính của ngôi nhà.

“Đơn giản nhưng mạnh mẽ, công cụ này nếu được sử dụng đúng cách có thể giúp thu hút năng lượng tài chính tích cực,” cô khẳng định.

Bát tụ bảo là một lời nhắc nhở hoặc ý định rõ ràng nhằm thu hút sự giàu có vào cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Nên đặt bát tụ bảo phong thủy ở đâu?

“Vị trí đặt là yếu tố đặc biệt quan trọng trong phong thủy,” Suzanne Butler khuyên. Những vị trí hỗ trợ tốt nhất cho bát tụ bảo bao gồm:

- Khu vực Đông Nam của ngôi nhà hoặc không gian sinh hoạt chính – khu vực truyền thống gắn liền với tài lộc, tăng trưởng và góc tài lộc theo phong thủy.

- Khu vực phía Tây của ngôi nhà – dành cho những khởi đầu mới.

- Khu vực phía Bắc của ngôi nhà – liên quan đến sự nghiệp.

- Phòng làm việc hoặc phòng học tại nhà – được cho là giúp tăng sự tập trung, quyết đoán, khả năng sáng tạo.

- Bàn console hoặc tủ phụ gần lối vào – đặt ở vị trí tượng trưng cho việc chào đón tài lộc vào nhà.

Vị trí đặt là yếu tố đặc biệt quan trọng trong phong thủy. (Ảnh minh họa)

Theo Suzanne Butler, lý tưởng nhất là đặt bát ở nơi dễ nhìn thấy nhưng không bừa bộn, nhằm củng cố ý niệm rằng sự dồi dào được ghi nhận và trân trọng, thay vì bị cất giấu.

Tuy nhiên, Suzanne Roynon, chuyên gia tư vấn phong thủy và trị liệu nội thất tại Anh, bổ sung: “Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi để một bát tụ bảo ở nơi khách có thể nhìn thấy, hãy đặt chúng trong những phòng mà gia đình sử dụng nhưng khách không vào.”

Những nơi tuyệt đối không nên đặt bát tụ bảo

Biết những nơi không bao giờ nên đặt bát tụ bảo cũng quan trọng không kém.

Ví dụ, Suzanne Butler nhấn mạnh rằng không nên đặt bát tụ bảo trong phòng tắm hoặc gần bồn cầu – nơi năng lượng gắn liền với sự thất thoát và trôi đi; không đặt trong bếp gần bồn rửa hoặc bếp nấu – nơi yếu tố nước và lửa có thể xung khắc và làm mất ổn định năng lượng tài chính; cũng không nên dùng trong phòng ngủ – nơi biểu tượng tài lộc có thể ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi, các mối quan hệ và sự cân bằng cảm xúc.

Không nên đặt bát tụ bảo trong phòng tắm. (Ảnh minh họa)

“Phong thủy không chỉ là bạn thêm gì vào không gian, mà còn là bạn đặt nó ở đâu,” cô nói thêm. “Ngay cả một chiếc bát được bài trí đẹp mắt nhất cũng sẽ khó phát huy tác dụng nếu đặt ở khu vực có năng lượng không phù hợp.”

Nên đặt gì vào bát tụ bảo phong thủy?

Emilia Guasconi, chuyên gia phong thủy được chứng nhận và là người sáng lập dịch vụ tư vấn phong thủy Your Abundant Space (tại Mỹ), cho biết: “Bát tụ bảo thường được lấp đầy bằng những vật phẩm có ý nghĩa như tiền xu, trái cây họ cam quýt, các loại đá phong thủy như citrine (thạch anh vàng) hoặc pyrite (đá vàng găm), lì xì đỏ và các biểu tượng của sự phát triển – mỗi món đều được chọn để đại diện cho sự thịnh vượng, sức sống và cơ hội,” đồng thời giúp tạo ra những chuyển biến năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

“Với cách tiếp cận hiện đại, tôi khuyên dùng một chiếc bát gốm hoặc thủy tinh đẹp, bên trong đặt quýt tươi, tiền xu màu vàng và các loại đá như citrine hoặc pyrite để tạo hiệu ứng cả về năng lượng lẫn thẩm mỹ.”

Suzanne Butler cho biết thêm bạn cũng có thể đặt một lời nguyện ước hoặc câu khẳng định bằng văn bản, được đặt kín đáo, để neo giữ ý nghĩa cá nhân.