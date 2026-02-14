Việc nên làm trước năm Bính Ngọ để kích hoạt tài lộc, sức khỏe, hóa giải trở ngại

Dù chưa chính thức bước sang năm Bính Ngọ, nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu thiết lập những thói quen mới. Và trong ngôi nhà của bạn, không có điểm khởi đầu nào tốt hơn phong thủy, theo tạp chí Homes and Gardens .

Cụ thể, theo chuyên gia phong thủy Suzanne Roynon, làm việc tại Anh, có một việc quan trọng bạn nên áp dụng ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho thành công và hạnh phúc trong năm mới: xác định vị trí của các “gua” phong thủy – tức các khu vực đại diện cho từng khía cạnh cuộc sống – trong ngôi nhà của mình.

Bà giải thích vì sao việc này lại thiết yếu để tạo phong thủy tốt, và quan trọng hơn, cách bạn có thể tự mình kích hoạt nguồn năng lượng đó.

Suzanne Roynon nói với Homes and Gardens : “Thực hành phong thủy duy nhất có thể giúp ích cho mọi ngôi nhà trước thềm năm mới là hiểu rõ vị trí của từng ‘gua’ – hay từng lĩnh vực cuộc sống – trong chính ngôi nhà của bạn.”

“Khi xác định được khu vực sức khỏe, tài lộc, gia đình và các phương diện khác, bạn có thể ngay lập tức thực hiện các bước để kích hoạt dòng năng lượng tích cực vào những phần đó của ngôi nhà, đồng thời nhận diện những yếu tố có thể đang tạo ra trở ngại cho thành công và hạnh phúc.”

Trang trí đón Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Việc “vẽ bản đồ năng lượng” này cũng giúp bạn tránh những sai lầm trong thiết kế phong thủy và dễ dàng áp dụng các nguyên tắc phong thủy cho năm Bính Ngọ sắp tới.

Cách xác định các “gua” phong thủy trong nhà

Bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện một cách đơn giản.

Suzanne hướng dẫn: “Hãy dùng la bàn trên điện thoại thông minh và đứng ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Ghi lại các hướng la bàn tương ứng với từng phòng hoặc khu vực trong nhà, sau đó đối chiếu với danh sách sau:

- Bắc: Sự nghiệp

- Đông Bắc: Tri thức / Tâm linh

- Đông: Gia đình

- Đông Nam: Tài lộc

- Nam: Danh tiếng / Uy tín

- Tây Nam: Các mối quan hệ

- Tây: Khởi đầu mới / Con cái

- Tây Bắc: Di chuyển/ Quý nhân phù trợ

- Trung tâm: Sức khỏe / An sinh

Bạn cũng có thể sử dụng la bàn cầm tay để đo chính xác hơn. Hãy ghi chép lại cẩn thận từng kết quả, vì bạn sẽ cần đến chúng ở bước tiếp theo.

Việc này mang lại điều gì?

Suzanne cho biết: “Khi bạn biết khu vực nào trong nhà tương ứng với những khía cạnh đang gặp thách thức trong cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng nhận ra việc bừa bộn hay cách bài trí nội thất có thể đang đi ngược lại lối sống mong muốn.”

Theo phong thủy, ý tưởng trang trí nhà cửa của bạn có thể chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài – và ngược lại, chính không gian sống cũng tác động đến cuộc sống của bạn.

Sắp xếp không gian sống hợp lý giúp đem lại nguồn năng lượng tích cực.

Ví dụ, nếu con cái trưởng thành khiến bạn lo lắng, hãy xem xét kỹ khu vực phía Đông của ngôi nhà – nơi đại diện cho Gia đình. Suzanne khuyên nên cập nhật ảnh mới của con cái. Việc trưng bày ảnh thời thơ ấu của những người con đã trưởng thành có thể vô thức “kéo lùi” họ về tâm lý trẻ con và gây ra những phản ứng bốc đồng ở mọi lứa tuổi.

Bà cũng nhấn mạnh cần xử lý các vấn đề bảo trì hoặc sửa chữa đồ hỏng trong khu vực đó, thậm chí nhờ đến chuyên gia nếu cần. Sau khi dọn dẹp, làm sạch và làm mới không gian, bạn có thể nhận thấy sự cải thiện trong các mối quan hệ gia đình.

Quy trình này có thể áp dụng tương tự cho mọi khu vực khác trong nhà. Lưu ý rằng các “gua” giữ nguyên vị trí trên mỗi tầng, vì vậy sự bừa bộn bị “giấu kín” dưới tầng hầm có thể đang âm thầm làm suy giảm tài lộc, sức khỏe và niềm vui của bạn.

Điều tương tự cũng đúng với đống đồ tích trữ trên gác mái.



