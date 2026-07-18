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Đêm nào cũng thấy dấu hiệu này thì nên đi khám - đừng chủ quan vì liên quan đến cả ung thư

Trà My (Theo Mirror)
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Một đêm đổ mồ hôi do thời tiết nóng có thể không đáng lo, nhưng nếu tình trạng lặp lại thường xuyên hoặc đi kèm các dấu hiệu khác, bạn nên đi khám.

Một đêm đổ mồ hôi nhiều có thể chỉ đơn giản là do thời tiết nóng bức, đặc biệt khi nhiệt độ cao và đêm oi ẩm kéo dài. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc đi kèm các triệu chứng khác, các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên bỏ qua.

Bác sĩ Amir Khan, người thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình như Good Morning Britain và Lorraine của Anh, cho biết đổ mồ hôi đêm là triệu chứng nhiều người dễ xem nhẹ trong mùa nóng nhưng đôi khi có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ông nói: “Nếu bạn tỉnh giấc giữa đêm trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm, đó không chỉ là sự bất tiện mà còn có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Có 5 nguyên nhân quan trọng gây đổ mồ hôi đêm nhiều mà bạn không nên bỏ qua.”

Đổ mồ hôi đêm là triệu chứng nhiều người dễ xem nhẹ trong mùa nóng nhưng đôi khi có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Mãn kinh và tiền mãn kinh

Theo bác sĩ Khan, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh hoặc tiền mãn kinh thường gặp tình trạng này.

“Những thay đổi hormone quanh thời kỳ mãn kinh làm rối loạn cơ chế điều hòa nhiệt của não, gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm.”

Nếu tình trạng ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc tâm trạng, ông khuyên nên trao đổi với bác sĩ vì liệu pháp hormone hoặc thay đổi lối sống có thể giúp cải thiện.

Nhiễm trùng nghiêm trọng

Đổ mồ hôi đêm cũng có thể liên quan đến các bệnh nhiễm trùng như lao, HIV hoặc một số nhiễm khuẩn tiềm ẩn ở tim.

Bác sĩ Khan lưu ý cần đặc biệt chú ý nếu xuất hiện thêm sốt, sụt cân hoặc mệt mỏi kéo dài.

Ung thư, đặc biệt là lymphoma

Một số bệnh ung thư, nhất là u lympho (lymphoma), có thể biểu hiện bằng những cơn đổ mồ hôi đêm ướt đẫm.

“Đây là triệu chứng hiếm gặp nhưng không nên xem nhẹ, đặc biệt khi đi kèm sụt cân hoặc nổi hạch.”

Ngưng thở khi ngủ

Một nguyên nhân “âm thầm” khác là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ.

“Khi đường thở bị tắc tạm thời trong lúc ngủ, cơ thể phải cố gắng lấy không khí, hormone căng thẳng tăng lên, tim đập nhanh và bạn có thể tỉnh dậy trong tình trạng nóng bức, mồ hôi ướt đẫm mà không hiểu vì sao.”

Ông khuyên những người ngáy to, thức dậy vẫn mệt hoặc được người thân nhận thấy có lúc ngừng thở khi ngủ nên đi kiểm tra vì tình trạng này khá phổ biến và có thể điều trị được.

Vấn đề đường huyết hoặc tuyến giáp

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm cũng có thể liên quan đến rối loạn đường huyết hoặc bệnh tuyến giáp, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường. Nếu kèm theo run tay, thay đổi cân nặng hoặc tim đập nhanh, bạn nên đi khám để được đánh giá.

Khi nào nên đi khám?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết đổ mồ hôi ban đêm do phòng quá nóng hoặc chăn đệm quá dày là điều bình thường vì cơ thể đang cố làm mát. Tuy nhiên, hãy đi khám nếu tình trạng xảy ra thường xuyên, khiến bạn thức giấc hoặc khiến bạn lo lắng.

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