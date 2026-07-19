Bộ Y tế đề xuất mỗi người dân được một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, khám từ xa và không phải khai lại thông tin mỗi lần đi khám.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030). Điểm đáng chú ý là định hướng chuyển đổi số toàn diện trong quản lý sức khỏe, hướng tới mục tiêu “mỗi người dân có một bác sĩ” quản lý sức khỏe.

Theo dự thảo, 100% trạm y tế xã trên cả nước sẽ triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước ngày 31/12/2027. Đây sẽ là hệ thống thông tin thống nhất, phục vụ việc tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân ngay từ tuyến y tế cơ sở, đồng thời quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử của người dân.

Bộ Y tế cũng đề xuất triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Khi đến cơ sở y tế, người dân chỉ cần sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID mà không phải khai báo lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hay lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trong hệ thống. Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được quản lý xuyên suốt theo vòng đời của mỗi người.

Đề xuất mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe

Bên cạnh đó, dự thảo mở rộng dịch vụ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Người dân có thể gửi yêu cầu tư vấn sức khỏe qua nền tảng số, được cán bộ y tế hướng dẫn chăm sóc tại nhà, theo dõi bệnh mạn tính hoặc tư vấn sử dụng dịch vụ y tế phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Y tế định hướng triển khai mô hình bác sĩ gia đình gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, từng bước hiện thực hóa sáng kiến “mỗi người dân có một bác sĩ” theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đề xuất, người dân sẽ được quản lý sức khỏe liên tục thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, trong đó ưu tiên các nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật và người sau điều trị nội trú.

Dự thảo cũng khuyến khích ứng dụng các thiết bị y tế thông minh và thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa để tự động cập nhật các chỉ số sức khỏe vào hồ sơ điện tử. Trên cơ sở dữ liệu này, cán bộ y tế có thể theo dõi diễn biến sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bất thường, tư vấn chăm sóc tại nhà và hướng dẫn người dân đến cơ sở khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Để triển khai chương trình, UBND các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho toàn bộ trạm y tế xã, phường, đặc khu. Theo lộ trình, việc đầu tư hạ tầng phải hoàn thành trước ngày 30/9/2027 và toàn bộ trạm y tế cấp xã phải đưa Nền tảng Trạm Y tế xã vào vận hành trước ngày 31/12/2027.