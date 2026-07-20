Đệ tử NSƯT Vũ Linh trượt dài trên ánh hào quang

"Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như giậm chân tại chỗ" – Lâm Hùng chia sẻ.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Lâm Hùng, được biết tới là đệ tử ruột được cố NSƯT Vũ Linh cưu mang.



Tại chương trình tuần này, Lâm Hùng tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Lâm Hùng

Anh nói: "Tôi từng là một ca sĩ bị loại ngay từ những cuộc thi đầu tiên, có lúc bỏ hát để lao vào kinh doanh rồi trắng tay, nên tôi hiểu, điều quan trọng nhất để một nghệ sĩ tồn tại không phải là hào quang, mà là biết thay đổi, biết lắng nghe và không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng.

Vì thế, ngày hôm nay ngồi đây ở vị trí giám khảo, điều khiến tôi xúc động nhất không nằm ở việc các thí sinh giống thần tượng đến mức nào, mà là sự dũng cảm khi dám chấp nhận thử thách.

Ngày xưa tôi đi thi còn rớt từ vòng gửi xe. Nhìn các bạn bây giờ tự tin đứng trên sân khấu, tôi thấy các bạn giỏi hơn tôi ngày trước rất nhiều.

Tôi không muốn trở thành một giám khảo quá khắt khe bởi từng trải qua cảm giác thất bại. Chính ký ức ấy khiến mỗi lời nhận xét của tôi đều hướng đến việc động viên nhiều hơn là tạo áp lực.

Tôi từng thi rớt nên hiểu cảm giác của người không được đi tiếp. Nó buồn và ám ảnh rất lâu. Có khi chỉ một lời động viên đúng lúc cũng đủ để người trẻ giữ được niềm tin với nghề.

Bản thân tôi cũng từng trải qua giai đoạn bắt chước thần tượng khi mới bước vào nghề.

Thời điểm hát ở quê, tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ anh Ngọc Sơn, còn khi theo đuổi nhạc trẻ lại học hỏi phong cách của anh Lam Trường.

Ngày đó chỉ cần bắt chước được một đoạn ngân hay cách luyến láy của thần tượng là mình vui lắm. Nhưng sau khi có chút thành công, tôi nhận ra muốn đi đường dài thì phải có màu sắc riêng".

Không chỉ chia sẻ về kinh nghiệm biểu diễn, Lâm Hùng còn lần đầu nhắc lại quãng thời gian nhiều biến động nhất trong sự nghiệp.

Anh nói: "Sau những năm thành công, tôi tự bằng lòng với chính mình, không đầu tư sản phẩm mới và dần đánh mất vị trí trong lòng khán giả.

Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như giậm chân tại chỗ. Đó là khoảng thời gian tôi trượt dài trên ánh hào quang, ngủ quên trên chiến thắng".