HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đệ tử NSƯT Vũ Linh trượt dài trên ánh hào quang

Tùng Ninh
|

"Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như giậm chân tại chỗ" – Lâm Hùng chia sẻ.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Lâm Hùng, được biết tới là đệ tử ruột được cố NSƯT Vũ Linh cưu mang.

Tại chương trình tuần này, Lâm Hùng tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

- Ảnh 1.

Lâm Hùng

Anh nói: "Tôi từng là một ca sĩ bị loại ngay từ những cuộc thi đầu tiên, có lúc bỏ hát để lao vào kinh doanh rồi trắng tay, nên tôi hiểu, điều quan trọng nhất để một nghệ sĩ tồn tại không phải là hào quang, mà là biết thay đổi, biết lắng nghe và không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng.

Vì thế, ngày hôm nay ngồi đây ở vị trí giám khảo, điều khiến tôi xúc động nhất không nằm ở việc các thí sinh giống thần tượng đến mức nào, mà là sự dũng cảm khi dám chấp nhận thử thách.

Ngày xưa tôi đi thi còn rớt từ vòng gửi xe. Nhìn các bạn bây giờ tự tin đứng trên sân khấu, tôi thấy các bạn giỏi hơn tôi ngày trước rất nhiều.

Tôi không muốn trở thành một giám khảo quá khắt khe bởi từng trải qua cảm giác thất bại. Chính ký ức ấy khiến mỗi lời nhận xét của tôi đều hướng đến việc động viên nhiều hơn là tạo áp lực.

Tôi từng thi rớt nên hiểu cảm giác của người không được đi tiếp. Nó buồn và ám ảnh rất lâu. Có khi chỉ một lời động viên đúng lúc cũng đủ để người trẻ giữ được niềm tin với nghề.

Bản thân tôi cũng từng trải qua giai đoạn bắt chước thần tượng khi mới bước vào nghề.

- Ảnh 2.

Thời điểm hát ở quê, tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ anh Ngọc Sơn, còn khi theo đuổi nhạc trẻ lại học hỏi phong cách của anh Lam Trường.

Ngày đó chỉ cần bắt chước được một đoạn ngân hay cách luyến láy của thần tượng là mình vui lắm. Nhưng sau khi có chút thành công, tôi nhận ra muốn đi đường dài thì phải có màu sắc riêng".

Không chỉ chia sẻ về kinh nghiệm biểu diễn, Lâm Hùng còn lần đầu nhắc lại quãng thời gian nhiều biến động nhất trong sự nghiệp.

Anh nói: "Sau những năm thành công, tôi tự bằng lòng với chính mình, không đầu tư sản phẩm mới và dần đánh mất vị trí trong lòng khán giả.

Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như giậm chân tại chỗ. Đó là khoảng thời gian tôi trượt dài trên ánh hào quang, ngủ quên trên chiến thắng".

NSƯT Ngọc Huyền làm chuyện rùng mình ở Mỹ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

vũ linh

Lâm Hùng

ca sĩ Lâm Hùng

nhạc Việt

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại