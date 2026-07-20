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Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump là tâm điểm của khán đài chung kết World Cup vì chiều cao hơn 2 mét

Chi Chi
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“Cậu út” Barron Trump cũng được chụp ảnh xuất hiện và nói chuyện cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại Sân vận động MetLife ở New Jersey cùng phu nhân Melania và con trai út Barron, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của ông tại giải đấu này và cũng là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ tham dự một trận chung kết World Cup nam.

Việc tổng thống lần này xuất hiện cùng Barron - người rất hiếm hoi xuất hiện công khai cũng khiến cánh phóng viên chú ý.

“Cậu út” Barron Trump cũng được chụp ảnh xuất hiện và nói chuyện cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi cả hai gặp nhau tại trận chung kết World Cup chiều Chủ nhật. Như các lần khác, Đệ nhất công tử Hoa Kỳ gây chú ý vì chiều cao hơn 2 mét của mình.

Barron Trump gây chú ý tại World Cup 2026 với chiều cao ấn tượng hơn 2 mét - Ảnh 1.

Ảnh: Getty/FIFA

Barron Trump gây chú ý tại World Cup 2026 với chiều cao ấn tượng hơn 2 mét - Ảnh 2.

Ảnh: Frank Gunn/The Canadian Press

Trước giờ bóng lăn, ông Trump đã được nhìn thấy cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Canada Mark Carney, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzán.

Barron Trump, sinh ngày 20 tháng 3 năm 2006, hiện là sinh viên tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York. Ở tuổi 20, anh thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông, đặc biệt là với chiều cao nổi bật 2,06 m.

Trong năm 2026, Barron xuất hiện tại một số sự kiện quan trọng như bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tháng 2. Từ ngày còn bé, anh đã ít xuất hiện nhưng đồng thời rất thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Bên cạnh việc học tập, anh được ghi nhận có sự quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh, bao gồm các hoạt động đầu tư kỹ thuật số và giữ vai trò giám đốc tại một công ty đồ uống. Dù có danh tiếng từ gia đình, Barron thường duy trì lối sống khá kín tiếng và ít khi xuất hiện công khai trừ những dịp đặc biệt cùng cha mẹ.

Nguồn: IrishStar

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Tags

world cup 2026

khán đài

Barron Trump

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